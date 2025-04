VW možná pochopil, spalovací motory vrátí i v Evropě autům, která je už vůbec neměla dostat před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Dogmatické uvažování přivedlo Němce na hranici bankrotu, přesto se dlouho nezdálo, že by byli ochotni znovu otevřít oči a rozhlédnout se kolem sebe. Nebudeme tvrdit, že toho nyní schopní jsou, jeden pozitivní náznak by tu ale byl.

Někdejší český prezident Miloš Zeman rád opakoval slova o tom, že jen idiot nemění své názory. Tento výrok bývá připisován Winstonu Churchillovi, který jej mohl používat též, podle všeho má ale hlubší kořeny. To nakonec není podstatné, smysl tohoto rčení je jasný a zdá se, že konečně začíná rezonovat i Wolfsburgem.

Tam sídlící Volkswagen formálně stále trvá na brzkém pohřbu spalovacích motorů, jeho činy tomu ale ve stínu slov šéfa o zralosti firmy na bankrot už nějakou chvíli tak úplně neodpovídají. Toto vnímání nově podpořil i prodejní a marketingový šéf značky Martin Sander, který kolegům z Auto Expressu na autosalonu v Šanghaji sdělil, že VW hodlá znovu investovat do spalovacích jednotek, se kterými už si nechtěl špinit ruce. A použije je i v Evropě.

To zní jako přelomová věc, reálně je tomu tak ale jen částečně. Tyto motory totiž nebudou sloužit k pohonu přímo, jejich smyslem bude dobíjení baterií elektromobilů. Je to samozřejmě pořád napůl stupidní věc, i Lotus přišel na to, že když už spalovací motor v autě máte, je nejefektivnější pohánět jím kola přímo, pořád je to ale lepší než samotné baterie, které prostě spousta lidí nebude mít kde a jak dobíjet. Dotankovat generátor elektřiny půjde pořád snadno.

Tato technologie je navíc v současné době vnímána jako spása branže, neboť dovoluje automobilkám podržet se svých investic do elektrických pohonů a zároveň dovolit zákazníkům auta používat tak, jak je potřebují. A díky menším bateriím než je to (paradoxně) levnější řešení navzdory spoustě „hardwaru” navíc. Samozřejmě nečekejme, že tuto funkci budou zastávat velké osmi- nebo dvanáctiválce, jako generátory obvykle slouží pro to upravené tří- anebo čtyřválcové jednotky o menším objemu.

Volkswagen je nyní v této věci na stejné lodi jako konstruktivnější konkurence: „V Číně budeme mít range extendery s elektrickým dojezdem 250 až 300 km, přičemž spalovací agregát je v jejich případě generátor dobíjející baterii,“ uvedl Sandler v Šanghaji „Myslím si proto, že v našich autech uvidíte spalovací jednotky ještě po velmi dlouho dobu, jen budou mít jiný účel,“ dodal dále marketingový a prodejní šéf značky s tím, že tento záměr se týká i Evropy: „Range extendery jsou už dnes v Číně velmi populární. Stanou se relevantními v Severní Americe a jsme přesvědčeni, že budou relevantní i v Evropě. Myslím, že pro mnoho zákazníků to může být velmi dobrý mezikrok.“

Jeho kolega Kai Grünitz, který má u Volkswagenu na povel vývoj, pak doplnil, že se spalovací technikou dojde na pokles hmotnosti, neboť u aut již nebude třeba baterie o kapacitě 80 kWh, místo toho postačí 30 kWh. Po stránce prostorové pak takové řešení potřebuje stejně místa jako plug-in hybridní ústrojí, měnit se tak nebude muset ani architektura.

Že něco takového na zákazníky funguje, si VW vyzkoušel v USA u znovuzrozené značky Scout. Naprostá většina lidí si totiž objednala právě verzi se spalovacím motorem, i když původně vůbec neměla být k dispozici. Toto spojení pak Němci nabídnou i v Číně, a to pod kapotou nového modelu ID.Era, Evropa má následovat.

Řeší to něco? Ano, ale z aut VW to znovu nekompromisně fungující auta za dobré peníze neudělá, majitele VW Passat TDI něco takového stěží ohromí. Bank tady zkrátka znovu sebere ten, kdo se vrátí na zem oběma nohama - VW je na ní zatím jen jednou a ještě na ní poskakuje.

Nová značka Scout začala Američany lákat až poté, co se na palubě objevil spalovací motor jakožto mobilní elektrárna. Foto: Scout Motors



Možná i proto na tutéž techniku Němci vsadí v Číně s SUV ID.Era. Stejné řešení se pak ma objevit i v evropských elektromobilech VW. Foto: Volkswagen

Zdroje: Auto Express, Autocar, Volkswagen

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.