VW možná začíná chápat, po elektrickém kolapsu přesunul pozornost ke svému nejžádanějšímu autu vůbec

/ Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Nečekejte, že to Němci někdy otevřeně řeknou, je třeba si všímat toho, co dělají. Mediálně dál tlačí na elektrickou strunu, v Číně ale přichystali brzkou modernizaci svého klíčového spalovacího modelu Sagitar, velmi brzy přichází také změny pro novější Lamando.

Pro Volkswagen měly být elektromobily odpustkem za dieselový skandál, který jim zajistí ještě větší dominanci světu aut, o prosperitě ani nemluvě. Bylo to od začátku nesmírně naivní a staří mazáci to viděli hned, současné vedení VW si ale muselo projít sérií trpkých porážek, aby snad aspoň začalo chápat, že tudy cesta ke světlejším zítřkům nevede.

Lví podíl na tom má velké vystřízlivění v Číně, na kterou Němci hodně spoléhali. Jde nejen o největší automobilový trh světa bez ohledu na cokoli, tamní politika navíc propaguje právě bateriový pohon, na který vsadili vše. Po pár letech si ale můžeme říci, že rozpor mezi realitou a očekáváním nemůže být větší. Když se podíváme na letošní výsledky značky podle čínské asociace výrobců CAAM, elektromobily táhnou VW leda do pekla, ne do ráje. Třeba ID.7 má za první letošní měsíc na kontě jen 9 (ano, vážně jen devět) registrací, tedy o 99,6 procenta méně než loni.

Jakkoli jde o nejtragičtější výsledek, zbytek rodiny ID na tom není o moc líp, neboť souhrnně se v lednu v Číně prodalo jen 4 552 německých elektromobilů, tedy o 71 procent méně než loni. Něco takového již ani není o bití na poplach, tady se rovnou vybízí hození ručníku do ringu, zvláště když se podíváme na ceny. Třeba ID.7 aktuálně v Číně startuje na 197 700 yuanech, tedy na 630 tisících korunách, to je o neskutečných 750 tisíc míň než u nás. Přesto všechno ale pětimetrový sedan boduje v menší míře než klidně i o metr kratší auta.

Celá tragičnost elektrického programu VW pak ještě více mlátí do očí, když ji porovnáte s prodeji 4,7metrového sedanu Sagitar. Ten si totiž v lednu pořídilo v Číně 28 326 lidí, načež se stal absolutní jedničkou značky, a to nikoli jen v Říši středu, ale celosvětově. Jakkoli tedy německá automobilka na největším trhu světa ztrácí obecně, neznamená to, že by klientelu přestala zajímat úplně. Jen ji zkrátka nelákají její elektromobily, čemuž se nelze divit - bateriový pohon čínské značky umí, jsou levné a VW jim ani s míň jak polovičními cenami nezvládá konkurovat.

Při pohledu na obchodní výsledky to manažerům značky nejspíše konečně začíná docvakávat, pročež se jejich pozornost začíná stáčet ke spalovací technice. Sagitar tak čeká modernizace po necelých 6 letech na trhu, jak nově potvrdily patentové snímky a data čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií. Z nich je patrné, že VW vyrukoval hlavně s upravenými čelními partiemi, kde trůní nová světla, maska i nárazník. Klientela si pak bude moci vybrat, zda znak automobilky bude chtít v chromu nebo lehce zatmavený.

Na modernizaci světel došlo také vzadu, kde jsou nyní LEDky propojeny podsvícenou lištou. Vybrání pro registrační značku se pak přesunulo z víka zavazadelníku na nárazník, neboť VW nově zvýraznil název modelu. V případě boků pak lze zmínit nové kliky dveří či přepracovaný design 17palcových litých kol, které budou k mání ve třech variantách. Celkově tak Sagitar působí moderněji, pročež by stávající vysoké prodeje mohly zamířit ještě o nějaké to procento nahoru.

Pod kapotou na žádné změny nedošlo, přeplňovaná jedna-pětka tedy nadále produkuje 160 koní, které na přední kola přenáší sedmistupňový automat DSG. O jiných motorizacích se čínské ministerstvo nezmiňuje, dost možná se tak VW rozhodl stávající nabídku zúžit pouze na dnes vrcholné ústrojí. Stejný motor pak ostatně bude pohánět také další sedan Lamando, který taktéž projde modernizací a který VW vyrábí ve spolupráci se značkou SAIC (Sagitar spadá pod FAW-VW).

Tento model dříve taktéž platil za jeden z bestsellerů, letos v lednu po něm ale sáhlo jen 1 003 zákazníků. Modernizaci tedy potřebuje jako sůl, přičemž Němci v tomto případě nenadělují pouze nové nárazníky, světla či 16- a 17palcová litá kola. Zmiňovaný 1,5litrový motor (taktéž spárovaný se sedmistupňovým DSG a pohonem předních kol) totiž dříve produkoval o 10 koní méně, nově tak zákazníky čeká o trochu lepší dynamika, která ale má jít ruku v ruce s nižší spotřebou.

Když si uvědomíme, jak dravě nyní Lamando vypadá, pak by se sedan skutečně znovu mohl vyšvihnout mezi čínské hvězdy VW. Cokoli jiného je vlastně nepřípustné, neboť pokud Němcům selže i jejich spalovací nabídka, mohou leda zavřít krám. Na automobilku, která ještě před pár lety byla největší na světě, je to opravdu neuvěřitelný sešup. Před onou sázkou na elektromobily jsme jí ale varovali mnohokrát, pokaždé marně. A nedá se říci, že by nejvyšší vedení automobilky bylo poučené, její generální ředitel dál nosí hlavu v oblacích.

Sagitar je aktuálně globální jedničkou značky, s modernizací pak může dosáhnout ještě zajímavějších registrací. Foto: MIIT, CC0 Public Domain



Lamando aktuálně prodejně strádá, modernizace mu ale dodá jak dravější vizáž, tak i více koní pod kapotou. Na novinky by čínské publikum slyšet mohlo. Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Zdroj: Autohome China, CAAM

Petr Prokopec

