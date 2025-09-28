VW musel zasáhnout v reakci na nezájem o své elektrické modely, z nastalé situace viní všechny, jen ne sám sebe

Prodeje elektrických Volkswagenů se letos zdály být zdravé, než se ovšem ukázalo, že za nimi stojí poněkud „nemocné” a zcela neudržitelné praktiky. Pravda jednou musela ven a nyní se ukazuje v plné nahotě - VW omezuje výrobu těchto aut, jeho chyba to ale samozřejmě není.

včera | Petr Miler

Foto: Volkswagen

Prodeje elektrických Volkswagenů se letos zdály být zdravé, než se ovšem ukázalo, že za nimi stojí poněkud „nemocné” a zcela neudržitelné praktiky. Pravda jednou musela ven a nyní se ukazuje v plné nahotě - VW omezuje výrobu těchto aut, jeho chyba to ale samozřejmě není.

Prakticky celý letošní rok jsme zásobeni zprávami o rostoucích prodejích elektrických aut v Evropě, zejména pak u některých značek. Zdálo se to být dané řadou faktorů, v prvé řadě nízkou statistickou základnou z loňska, i tak byl ale odbyt zejména některých modelů velmi slušný. Že by si lidé najednou dali hromadně hlavami do futer a začali tato auta nadšeně kupovat, když růst odbytu kolikrát zaznamenávají i roky nechtěné modely? To jsme vážně neočekávali.

Nejsme ale zrovna fanoušci různých konspiračních teorií, a tak jsme předpokládali, že až kruté mechanismy EU, které v podstatě nařizují, jaké (pochopitelně rostoucí) procento těchto aut má být v následujících pěti letech prodáváno, vykonaly své. Automobilky pak mohly najít cesty, jak plán splnit, nakonec stačí tyto vozy prodávat pod cenou a víc kupců se ráze najde. Také to ale otevírá dveře k motivaci firemní klientely a dalších subjektů, které lze do odbytu tak či onak obchodně, tedy nikoli nekorektně „zlomit”.

Záhy se ale ukázalo, že automobilky našly cesty docela jiné. A ke korektním mají daleko.

Už v červenci se začalo tradovat, že zejména německé automobilky s VW v čele prodávají tyto vozy samy sobě. Tedy skutečně přímo sobě, snad aspoň primárně pro vlastní potřebu, ale možná také jen proto, aby „vytvořily ojetiny”, které se pak dají prodat levněji a na trh tak dostat více vozů. Že se to děje, později potvrdila i dealerská asociace, která byla nucena na de facto fiktivních prodejích participovat a odmítala to, neboť to jednotlivé prodejce začalo táhnout ke dnu.

Nejsme naivní, obě tyto praktiky nejsou ničím novým, přečtěte si ale oba odkazované články výše, abyste pochopili, o kolik víc najednou začalo být těmito kanály „prodáváno” aut. Nemohlo to fungovat věčně, nemohlo to fungovat ani moc dlouho - VW je velká firma, jeho schopnost „spolykat” jinak nechtěná auta pro vlastní potřebu nebo měnit zaměstnancům vozy každých pár měsíců není nekonečná. A jak vidno, dealeři začali též křičet rychle, že nemají peníze na to prodeje VW takto sanovat, reální zákazníci stále chyběli. A tak se chodilo s elektrickým džbánkem pro vodu tak dlouho, až udělal bác.

Bloomberg tak nyní informuje o tom, že VW musel zareagovat na nezájem o své elektrické modely a zastavuje či omezuje výrobu ve svých německých továrnách. Zájem o tato auta zůstává za očekáváními a vyrábět je pro sebe nebo pro dealery bez existence smysluplného množství koncových zákazníků prostě nejde.

VW tak oznámil, že jeho závod ve Cvikově zcela zastaví výrobu na týden od 6. října kvůli slabé poptávce po Audi Q4 e-tron. Továrna v Emdenu, která pro změnu vyrábí modely ID.4 a ID7, snížila do odvolání počet pracovních hodin a očekává se, že na dočasné zastavení výroby dojde i tam. Oba závody vyrábějí výhradně elektromobily, takže využít personál pro jiné aktivity není možné, lidé zůstanou doma.

Dobře, to se může stát, co ale zní až surreálně, je vysvětlení VW, proč se to děje. Poptávku po těchto vozech prý potlačují americká dovozní cla (Audi Q4) a snahy německé vlády o zrušení navrhovaného evropského zákazu prodeje automobilů se spalovacími motory od roku 2035 (VW). Je vůbec k tomu něco třeba dodávat? Co takhle říci: „Začali jsme vyrábět nesmysly, které nikdo nekupuje, a tak je ani nebudeme vyrábět, že?”

To je celá realita. Americká cla mají na situaci Audi vliv, ale jak velký? A náznaky ochoty německé vlády podpořit zrušení od začátku nesmyslného zákazu čehokoli od jakéhokoli termínu nemají na současný zájem o VW ID.7 vliv vůbec žádný, vůbec žádný, vůbec žádný. Tohle už je snad jen jedna velká fantasmagorie, ve které nás nějaký masochista nutí žít i pracovat a směje se tomu, jak se s tím vypořádáme. Tohle přece nemůže být normální realita uvažování rozumných lidí...


VW ID.7 se neprodává dost. A víte, kdo za to může? Vlažný přístup německé vlády k zákazu spalovacích aut, který má začít platit za 10 let. No to je jasné, že? Jak nás mohlo napadnout, že by to snad mohlo být tím, že jde o nekonkurenceschopné zboží. Foto: Volkswagen

Zdroj: Bloomberg

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.