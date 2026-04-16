VW na druhý pokus reálně vylepšil svůj propadák, podstata jeho problému mu ale pořád uniká

Petr ProkopecPochválit Volkswagen za cokoli je v posledních letech složité, ale tady není co řešit, svému propadáku aspoň napodruhé pomohl. A hodně, neboť citlivě následoval kritické hlasy. Jenže v zásadě pořád ladí prase rtěnkou, to není dost.
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Před jedenácti lety na Volkswagen prasklo, že jeho diesely nejsou až tak čisté, jak automobilka uváděla. Byl z toho obrovský skandál, který v podstatě změnil celou branži. Němci se totiž rozhodli, že svou image zkusí napravit sázkou na elektromobilitu, která sice nikdy pro nikoho pořádně nefungovala, do tehdejších nálad ale jeho přístup zapadl.
Jít o doplněk nabídky, nic zvláštního by se nestalo, Němci ale na elektromobilitu vsadili prakticky všechno, když začali pořádně vyvíjet už jen elektrická auta s cílem nechat ta spalovací dožít. Když tedy v roce 2019 s velkou pompou představovali model ID.3, prezentovali ho jako třetí nejzásadnější milník v historii značky po Brouku a Golfu. Druhý zmíněný model měla elektrická novinka dokonce nahradit, i proto VW ani nepracoval na deváté generaci. Jenže do jeho plánů zapíchli velmi ostré vidle zákazníci, kteří nebyli ochotni platit velké peníze za auto, které nedokázalo vykrýt jejich veškeré potřeby, zatímco Golf s tím za zlomek ceny problém neměl.
Nešlo ale jen o pohon, u původního ID.3 totiž VW nezabrnkal na jedinou správnou strunu. Jednak tu byl poměrně diskutabilní design, pokud jej pak klientela přešla, čekal ji ošizený interiér, ve kterém Němci vsadili na další špatnou kartu - digitalizaci ad absurdum. Zhoršilo se tedy ovládání, na frak dostala intuitivnost i uživatelská přívětivost, celý nový palubní systém je šmejd. Z ID.3 se tak stal jeden z největších firemních propadáků.
V roce 2023 značka představila facelift, který byl ale jen malým posunem vpřed. Nově proto došlo už na druhou modernizaci, která je o poznání rozsáhlejší. A také proto vůz lehce změnil jméno. Jakožto ID.3 Neo přitom německý elektromobil vyfasoval zcela nové čelní partie, které dosavadní strategie Němců staví na hlavu. Zatímco dříve se VW snažil, aby jeho spalovací vozy vypadaly jako elektrická rodina ID, dnes tu máme spíš pravý opak. Novinku tak zdobí výraznější čelní maska, která je zčásti tvořena diodovým pruhem propojujícím modifikovaná přední světla.
Vedle toho se VW rozhodl, že čelní i koncový sloupek, stejně jako střešní spoiler, nalakuje stejnou barvou jako zbytek karoserie. Podle automobilky to má navodit pocit větší dynamičnosti, což je znovu pravý opak dosavadní strategie - černě lakované sloupky a plovoucí střecha měly totiž v lidech navodit pocit, že vůz je v pohybu, i když stojí. Pokud vám ale něco takového bude chybět, polepy za pár stokorun jsou snadným řešením.
Nedá se říci, že by exteriér udělal z obludy princeznu, to až interiér prošel skutečnou proměnou. A šlo to vlastně docela snadno, dovnitř se totiž v prvé řadě ve velkém vrátila fyzická tlačítka. Zlepšení je patrné na první pohled, zejména na středové konzoli to vypadá na skutečně klasickou sadu „čudlíků”. V případě volantu je ale klasická snad až příliš, tlačítka na obou ramenech působí jako z devadesátek. Sladit s nimi pak můžete i grafiku 10,25palcového přístrojového štítu, který se vizuálně vrací ještě dále do minulosti. Jestli něco takového v moderním elektromobilu je to pravé, posuďte sami, je to ale spíš detail.
Vzhled přístrojového štítu je ostatně volitelný, to jen s tlačítky na volantu nic neuděláte. O zlepšení ovladatelnosti i vizuálního dojmu ale tak jako tak nemůže být pochyb, Němci navíc přivedli do hry také kvalitnější materiály. A vylepšena byla také multimédia.
Tím se ovšem dostáváme k největšímu problému auta, se kterým VW neudělal nic. ID.3 Neo bude nepřekvapivě dál k dispozici jen jako elektromobil ve třech výbavových stupních (Trend, Life, Style), stejně jako bude moci klientela volit mezi třemi různými výkony (170, 190, 231 koní) a třemi bateriovými pakety (50, 58, 79 kWh). Menší akumulátory půjde dobíjet při výkonu do 105 kW, u toho největšího jde o 183 kW. Tohle všechno je pořád rána někam k okraji terče, a to prostě není dost.
VW tedy prošel jistou katarzí, dokázal se aspoň trochu chytnout za nos a ID.3 reálně vylepšit. To se cení, kabina vozu byla skutečně příšerná. Jenže jeho technická podstata dál míří za okrajovou skupinou zákazníků. Jak jsme dnes probírali, VW aktuálně prodává jen 200 tisíc elektrických aut za kvartál všech značek a typů, to není ani desetina jeho prodejů, meziročně je navíc toto číslo o 8 % nižší. Pro úspěch potřebuje auto jako ID.3 úplně jiné technické řešení, ani s nejlepším interiérem na světě nemá šanci většinu zákazníků oslovit.
VW ID.3 Neo působí díky nové přídi o něco lépe i zvenčí, je to ale hlavně interiér, který se změnil razantně k lepšímu. Zbytek zůstává stejný. A to je problém. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen
