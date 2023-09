VW na měsíce zastaví výrobu nejprodávanějšího auta Evropy, znovu mu došly díly před 6 hodinami | Petr Prokopec

Volkswagen se na první pohled může radovat, neboť po řadě měsíců nadvlády jiných znovu ovládl pozici jedničky na evropském trhu. Jenže jeho nejvíce žádaný model čeká tak dlouhá výrobní odstávka, až z toho Němcům dobře nebude.

Králem evropských prodejů nových aut byl po léta neodmyslitelně VW Golf. Tyhle časy jsou ale pryč a zejména letos za nejdelší kus provazu tahá tu Dacia Sandero, tu Peugeot 208, tu Tesla Model Y. V červenci se ale Němci dokázali na vrchol vrátit, když se podle dat JATO Dynamics jejich model stal vůbec nejprodávanějším autem Evropy. Takže zdánlivě mrtvý král jménem Golf je zase mezi živými? Omyl, v červenci se evropskou jedničkou stal VW T-Roc, který s 296 registracemi překonal jak Sandero (16 748 prodaných aut), tak Model Y (11 317).

Němci by tak teoreticky mohli pomýšlet na návrat na výsluní, nové informace ale naznačují, že budou rádi, pokud si letos obsadí aspoň třetí příčku. Automobilka totiž zaslala pěti tisícům zaměstnanců továrny v Lisabonu interní zprávu, ve které zmiňuje odstávku výroby. Za tou podle německé tiskové agentury DPA stojí nedostatek komponentů potřebných k sestavení pohonných jednotek. Bez těch se SUV pochopitelně neobejde a jakkoli třeba kastle sestavovat lze, VW se evidentně rozhodl, že nebude vyrábět nehotové produkty, kterými by následně obsazoval veškerá volná parkoviště v okolí.

Něco takového se může zdát překvapivé, zvláště s ohledem na důležitost onoho modelu. Jenže VW evidentně nemá na vybranou. A co je podstatnější, s podobnými zprávami se dost možná vytasí i ostatní výrobci. Německá automobilka totiž uvedla, že důvodem odstávky jsou záplavy ve Slovinsku, které dopadly i na společnost zásobující VW oněmi motorovými komponenty. Lidový vůz sice žádnou konkrétní firmu nejmenoval, dle slovinských médií však jde o společnost KLS Ljubno, která vyrábí ozubená kola pro více než 80 procent evropského trhu s auty.

Šéf této společnosti Mirko Strasek již uvedl, že během záplav byly podlahy továrny zaneseny bahnem a vodou, přičemž škoda byla vyčíslena na 100 milionů Eur (cca 2,41 miliardy korun). Hlavní problém spočívá ve zničení citlivých nástrojů a elektronického vybavení. Vše bude muset být nahrazeno, což nějakou chvíli zabere. VW tak vlastně ani nemá k dispozici pevné datum, kdy by objednané díly mohly znovu ze Slovinska do Portugalska proudit - aktuálně se mluví o tom, že odstávka může skončit až v půli listopadu, tedy po dlouhých dvou měsících.

To ostatně koresponduje se Strasekovým oznámením, že KLS Ljubno by mohlo výrobu motorových komponentů obnovit někdy v průběhu října. Hrozba až dvouměsíční odstávky výroby nejžádanějšího firemního modelu tak VW vede „k jednání s dalšími dodavateli, během kterých se snažíme najít alternativu k návratu produkce do normálu tak rychle, jak jen to bude možné“. Protože jsou ale dodavatelské firmy nezřídka podobnými giganty, jakým je VW, bleskové navýšení výroby je při jejich omezené flexibilitě obtížné.

Lze už jen dodat, že KLS Ljubno pochopitelně nevyrábí ozubená kola pouze pro VW T-Roc. Zasaženy záplavy tak budou jak ostatní automobilky, tak hlavně i další továrny lidového vozu. Něco takového ale ve finále může jak Němcům, tak vlastně všem ostatním pomoci. Poslední dobou totiž nabídka začala převyšovat poptávku, ke slovu tak začaly přicházet i slevy. Utlumení výroby, pochopitelně nedobrovolné, může dát paradoxně znovu více síly do rukou automobilkám.

Výroba SUV T-Roc, který je pro značku aktuálně bestsellerem, se v půlce září zastaví. A obnovena má být až v půlce listopadu. Foto: Volkswagen

