VW na tři roky sebral všem zaměstnancům prémie, chce tak ušetřit pětinu mzdových nákladů a omezit propouštění

Tušíme, že už i zaměstnanci Volkswagenu jsou neskonale nadšeni z nápadu automobilky vsadit vše na elektrickou kartu. I když dnešní portfolio VW má daleko k čistě elektrickému, problémy jsou cítit už nyní a šetřit se prostě musí.

Neuběhl ani měsíc od chvíle, kdy jsme psali o tom, že situace ve VW musí být zlá, když si i nejvyšší vedení firmy zrušilo už naplánované zvýšení mezd. Něco takového je obvykle tím posledním opatřením, po kterém šéfové sáhnou - jednak proto, že se dotýká přímo jich, především ale proto, že je u tak velké firmy v globálním měřítku fakticky bezvýznamné. Firma, která zaměstnává skoro 700 tisíc lidí po celém světě, na své bilanci opravdu nepozná, jestli ředitel pro to či ono bere 5 nebo 50 milionů za rok, jsou to prakticky drobné.

Může to znít nabubřele, ale je to fakt. Když každému ze zaměstnanců seberete 5,30 Kč za měsíc, efekt je stejný, dosáhnete stejného rozdílu v mzdových nákladech. A kdo vůbec pozná, jestli dostal o pětikorunu víc? Tady se velké úspory opravdu skládají z malých úspor. Pokud si tedy šéfové sáhnou do svého, je to obvykle jen příprava na širší snižování či nezvyšování odměn, aby následně mohli říci, že jsou všichni na jedné lodi, vedení šlo příkladem, šetřit začalo hlavně na sobě atd. Je to vlastně férový přístup, nic proti tomu, ale je to samozřejmě v prvé řadě marketing. Šéf VW Group Blume dostal za svou předloňskou práci asi 185 milionů Kč a nemyslíme si, že se jeho život změní, když bude brát 130 milionů nebo 230 milionů ročně. To samé asi neřekne člověk, který bude brát 18 500 Kč měsíčně a alternativami bude 13 a 23 tisíc...

Dá se tedy říci, že se očekávané stalo skutkem, když VW dál sahá zaměstnancům do jejich odměn. Už v lednu byl krok vedení spojen s omezením navýšení mezd - původně bylo domluveno, že řadoví zaměstnanci dostanou letos na jaře inflační bonus 1 000 Eur a od května mzdy vyšší o 3,3 procenta. To se nestane, úspory ale nekončí zde, jak informuje IVZ Aktuell.

Nejnověji vedení rozhodlo, že zaměstnancům nebudou vypláceny ani pravidelné finanční prémie. V souladu s kolektivní smlouvou z roku 2022 si zaměstnanci mohli vybrat, zda budou víc vydělávat nebo víc odpočívat a volit mezi finančními prémiemi a dny volna navíc. Teď tato možnost mizí - nefinanční prémie zůstane na stole a lidé budou moci v rámci dodatečných odměn čerpat dalších šest dnů dovolené, ekvivalent asi třetiny měsíční odměn. Finanční prémie ale skončily, a to na letošní rok a nejméně dva další, které jej budou následovat.

Zástupci podnikové rady firmy vyjádřili nad tímto krokem společnosti politování, souběžně si ale zachovali realistický pohled na věc - nezvyšování platů a zrušení finančních prémií má předejít plošnému snižování plat a rozsáhlejšímu propouštění. VW totiž už dříve oznámil plán na rozsáhlé úspory, jehož součástí je i snížení mzdových nákladů u 20 %. Firma tak zastavila nábor nových zaměstnanců, některé i propustí, jen to ale nestačí - proto muselo přijít zrušení zvýšení mezd a nyní i zrušení prémií.

Připomeňme, že šéf německé značky loni v této souvislosti přiznal ztrátu konkurenceschopnosti, že by ale odvolal od začátku hazardní sázku na elektromobily, jej zjevně ani nenapadne. Ve výsledku nicméně VW stejně nezbude než své plány aspoň výrazně modifikovat - představa, že si udrží své pozice za pomoci elektrických modelů ID, vždy byla a nadále zůstává neuvěřitelně naivní.

Ukončení výroby v některých továrnách, její omezení v jiných a zastavení náboru už nestačí. VW musí také lidem sahat do peněz, nejnověji dělníci přišli o finanční prémie nejméně na tři roky dopředu. Foto: Volkswagen

Zdroje: IVZ Aktuell, Volkswagen

