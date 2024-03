VW nadělil svému SUV geniální řešení ventilace a nikomu o tom neřekl. Proč to někoho nenapadlo dřív? před 2 hodinami | Petr Prokopec

Anebo napadlo a my jsme to nezaznamenali? Buď jak buď, Němci pořád umí být vynalézaví a nadělit svým autům chytrá řešení, jen si musíte všímat jiných věcí než techniky. A opravdu musíte, sám VW se novým řešením ventilace ani nepochlubil.

V loňském roce se Volkswagen podíval na zoubek svému pětimetrovému SUV Atlas. Šlo už o druhou modernizaci aktuálně sedm let starého modelu, která americké verzi odvála šestiválcový motor. Jediným agregátem v nabídne tak zůstal přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec. A aby ten dokázal alespoň někoho zaujmout, došlo na zvýšení jeho výkonu z někdejších 238 na 273 koní. Šestiválec VR6 oproti tomu nabízel 280 koní, na kontě však měl nižší točivý moment (361 vs. 370 Nm).

Této rošádě jsme se nevěnovali, koneckonců u nás Atlas není k mání. Především kvůli onomu faceliftu je to ale škoda, neboť VW u modernizovaného provedení přišel s prvkem, který by měl být pomalu samozřejmostí napříč celou branží. Realitou je ale naneštěstí pravý opak, aktuálně totiž nevíme o žádném jiném autě, které by něco takového používalo. A to nebereme v potaz jen současnou produkci, ale i tu minulou či chystanou. V důsledku toho je vlastně až paradoxní, že se tím VW v tiskové zprávě sám nepochlubil.

Všimnout si tak museli kolegové z Jalopniku, kteří upozornili na nové řešení ventilace, přesněji jejích krajních předních výdechů. VW totiž obvykle jednolité výdechy po stranách palubní desky nahradil dvoudílnými. To znamená, že jejich horní část můžete nasměrovat jedním směrem, zatímco tu spodní jiným. Kdo déle než chvíli jezdí autem, musí vědět, jak moc to občas přijde vhod - jen s takovým řešením se vám nemusí mlžit okno a zároveň můžete počítat s přívalem čerstvého vzduchu směrem k vám.

Protože oba výdechy jsou zásobované jednou rourou, nelze bohužel nastavit individuální teplotu či intenzitu ventilace pro každou část - v tomto ohledu lze nastavit jednotlivé výdechy. Přesto je ale třeba lidovému vozu zatleskat. A doufat, že daná invence nebude zasvěcena jen tomuto modelu. Po stránce výrobních nákladů lze totiž počítat jen s nemalým nárůstem ceny, koneckonců jde jen o pár plastových výlisků. Spokojenost ze strany majitelů ale jednoznačně neskutečně vzroste.

Je ovšem třeba dodat, že aby Atlas dostal na vysvědčení skutečně jedničku s hvězdičkou, je třeba vše dotáhnout do zdárného konce. VW totiž sice v rámci onoho faceliftu přepracoval palubní desku, načež displej multimédií již není zapuštěný, nýbrž vystupuje do prostoru, ovšem ovládání klimatizace se musí i nadále spokojit s nepodsvícenou lištou. V noci, tedy v době, kdy se venku ochlazuje, na což řada lidí reaguje právě snahou upravit teplotu uvnitř, tak majitelé znovu budou po palubce šátrat naslepo.

Nová obrazovka přitom značku přiměla také k přepracování centrálních výdechů, ty jsou však již jednolité. Tam ostatně separace nemá takový smysl. Nyní tak nezbývá než doufat, že podobných řešení bude jen víc. S ohledem na to, že o něm ale VW neutrousil ani slovo, ale realita až tak příznivá asi nebude - podle všeho to ohromilo jen pár zoufalců, pardon nadšenců z USA a středu Evropy...

Modernizovaný Atlas se loni dočkal jednoduše geniálních krajních výdechů klimatizace. Značka se ale zrovna tímto detailem vůbec nepochlubila, přitom z uživatelského hlediska jde o velmi cennou inovaci. Foto: Volkswagen

