VW našel cestu, jak směšné nové Polo GTI vnucovat i těm, kteří ho nechtějí. Může se mu to vrátit jako bumerang
Petr ProkopecJak někoho přimějete aspoň uvažovat o koupi prakticky po všech stránkách horší, navíc výrazně dražší alternativy, pakliže jsou obě ve vaší nabídce? No přece tak, že tu lepší přestanete prodávat. Přesně touto cestou VW u Pola GTI jde, ač je jiné verze připraven prodávat současně jako elektrické i spalovací.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
VW našel cestu, jak směšné nové Polo GTI vnucovat i těm, kteří ho nechtějí. Může se mu to vrátit jako bumerang
28.5.2026 | Petr Prokopec
Jak někoho přimějete aspoň uvažovat o koupi prakticky po všech stránkách horší, navíc výrazně dražší alternativy, pakliže jsou obě ve vaší nabídce? No přece tak, že tu lepší přestanete prodávat. Přesně touto cestou VW u Pola GTI jde, ač je jiné verze připraven prodávat současně jako elektrické i spalovací.
Už hezkých pár let se Volkswagen snaží elektrickému pohonu umetat cestičku pěkně dohladka. A zjevně si neuvědomuje, jak moc se od svých zákazníků vzdaluje místo toho, aby se jim přibližoval. Na jedné straně zkouší prodat něco, co po něm skoro nikdo nežádal a je zdrojem ohromných nákladů, na té druhé zanedbává zboží, se kterým by pořád mohl rozbít bank. Nabízí tak nejen stále méně konkurenceschopný produkt, ale protože černou díru zvanou elektromobilita musí něčím záplatovat, tato auta uměle zdražuje a nákladově šidí současně. Je to cesta do pekel - jak se připravit o zákazníky i jejich loajalitu, marže a nakonec úplně všechno.
VW to musí vidět, i kdyby měl oči naložené v zeleno-růžovém lihu. Za pár let přišel o miliony zákazníků a jeho zisky padají k nule. Přesto nic podstatného nemění. Své plány modifikuje jen co času a míry jejich naplnění, v principu ale jede pořád po stejné lajně. Což dokazuje i jeho poslední elektrická novinka v podobě nového Pola.
Také to mělo původně dosavadní spalovací provedení stejně nazvaného vozu nahradit, právě tady ale došlo na modifikaci záměrů. VW zjistil, že jeho prodeje by kvůli tomu zejména na některých trzích dramaticky utrpěly, a tak Němci počítají s tím, že po nějakou dobu budou oba vozy nabízeny vedle sebe. I to je samozřejmě hloupá cesta, neboť VW nevyvine novou spalovací verzi, aby se hra vyrovnala, ale do počtu bude dál roky nabízet auto, které prodává od roku 2017, maximálně mu přepudruje nos.
To dávalo naději, že by automobilka mohla dál nabízet vedle sebe i vrcholná provedení tohoto modelu, tedy Polo GTI. Naději proto, že tady inovovat starou verzi ani není třeba, pokud chcete něco lepšího, je totiž navzdory dekádě morálního stáří pořád lepší prakticky ve všem. Novinku jsme při jejím představení v údivu museli označit za vtip, neboť sice dostalo do vínku 226 kobyl výkonu, jenže navzdory použití prťavých baterií pořád váží 1 540 kg. Na stovku tedy zrychluje až za 6,8 sekundy a maximálka je už vyloženě směšných 175 km/h, stejně jako u litrové Fabie.
To předchůdce s přeplňovaným dvoulitrem měl sice jen 207 koní, s nimi ovšem bylo spojeno jen 1 322 kilo hmotnosti. Tohle Polo GTI tak zvládalo stovku za 6,5 sekundy a jelo až 240 km/h, navíc je se svou nádrží a pohonem prakticky nekonečně použitelné. Novinka s pouhými 52 kWh kapacity baterie má něco jako 10- až 15litrovou nádrž podle toho, jak budeme počítat. A její jakkoli rychlé doplnění je technicky nemožné.
Za takové situace by leckdo mohl sáhnout po starším autě, zvlášť když je o statisíce levnější. Na některých trzích se prodává dodnes, třebaže u nás to není, tento stav ale nemá perspektivu. Jakkoli se spalovací model jako takový dál vyrábět bude, jak ostatně padlo výše, takže nemá problém plnit všechna aktuální nařízení, spalovací GTI skončilo. A už se nevrátí.
„Naneštěstí jsme přišli o Polo GTI, nový modelový rok už nebude,“ dozvěděli jsme se nejprve přes kolegy z australského Drivu od tamního produktového manažer německé automobilky Todda Forda. Nemuselo to nutně znamenat, že nebude nikde, jakkoli slova o tom, že „modelový rok 2026 byl posledním, kdy bylo Polo GTI ve výrobě“ nevěštila nic dobrého. A záhy se ukázalo, že nejde o stav, který by byl spojen pouze s australským trhem, Polo GTI končí úplně pro všechna odbytiště, kde stále bylo k dispozici, jak VW potvrdil kolegům z Autoblogu.
VW tím uměle žene vodu na mlýn elektrickému ID.Polu GTI, které bude startovat na 39 tisících Eur, tedy na zhruba 950 tisících korunách, o statisíce výš než spalovací verze. A jistě si myslí, že ho tím dostane do hledáčku těch, kteří dosud kupovali spalovací provedení. Vážně? Pád kupců, kteří se takto nechají přesvědčit, se jistě najde, ale opravdu nějakému nadšenci přijde těžší, pomalejší a pro ostré ježdění skoro nepoužitelné provedení jako alternativa? Zvlášť když je o statisíce dražší?
Pochybujeme o tom, tato snaha se VW primárně vrátí jako bumerang, neboť místo toho, aby dál prodával „aspoň” spalovací verzi, neprodá nic. Tak jako tomu je v řadě jiných případech podobných elektrických „tlačenek”. Z chyb se dá poučit, to inteligentní lidé dělají. Anebo je můžete pořád opakovat a doufat, že desáté repete dříve nefunkčního postupu najednou povede k úspěchu. Podle Einsteina je to definice šílenství a opravdu nemáme důvod s ním nesouhlasit...
VW Polo GTI osazené přeplňovaným dvoulitrem je bohužel po smrti, ač by nemuselo. Foto: Volkswagen
Němci tak tlačí do popředí nové elektrické GTI a zřejmě znovu čekají úspěch, který dosud nikdy nenastal... Foto: Volkswagen
Zdroje: Drive, Autoblog.nl
Bleskovky
- Řidič lidového superSUV dosáhl v běžném provozu skoro jeho maximální rychlosti, jel 277 km/h. Policie to neocenila
včera
- První elektrické Ferrari konečně předvedlo svůj zvuk, je to také slušný bizár
28.5.2026
- Číňané vzali svůj „Rolls-Royce pro chudé” a skočili s ním z ostrého srázu. Podívejte se, jak dopadl po 20 metrech letu
27.5.2026
Nejnovější články
- Ferrari má ještě letos vrátit do prodeje manuální převodovku, po fiasku s Luce to vypadá jako krizové opatření
včera
- Elektromobily ničí dekády budovanou pověst německých aut, studie Berylls to ukazuje ve smutně jednoznačné nahotě
včera
- Psaní knížek zjevně pořád nese, autor pokračování Malého prince si převzal toto zakázkové Bugatti
včera
- Volvo se zbavilo všech továren na spalovací motory, a tak je teď nemá kde vyrábět. I když pohání naprostou většinu jeho aut
včera
- Falešný a ošklivý nový Mercedes-AMG GT zná své ceny. Skoro to vypadá, jako by se jimi zkoušel podbízet
včera
Živá témata na fóru
- whitelist & blacklist 05.30. 06:14 - abgx1
- e90 330i 2006 250kkm + náhradní motor 05.30. 05:39 - pavproch
- Detektory policejních radarů 05.29. 21:07 - mafel
- Fiat a vše kolem nich 05.29. 20:32 - Stepan
- Onboard videa 05.29. 12:51 - řidičBOB
- Kdo má přednost? 05.29. 10:32 - řidičBOB
- Řidiči, co to mají v ruce... 05.28. 21:30 - Truck Daškam
- Rychlodotazy 05.28. 15:42 - mattonecz