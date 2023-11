VW naštěstí došly motory, a tak tři týdny nemusí vyrábět elektromobily, které stejně nikdo nechce před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Je otázkou, zda je toto vysvětlení vůbec pravdivé, ale nebuďme lacině konspirativní. Buď jak buď, výroba většiny elektromobilů v Cvikově opět stojí a jsme si prakticky jisti, že Volkswagen to tentokrát vůbec nemrzí.

Jestli se nějaké zprávy táhnou posledními měsíci jako červená nit, pak jsou to ty o omezování výroby elektromobilů koncernu VW. Až před pár dny firma otevřeně přiznala, že zájem o její elektrické modely se masivně propadl, i bez koule z křišťálu ale bylo jasné, jak se věci mají. Už v září VW začal propouštět ve své továrně na tyto vozy v Cvikově, později omezoval produkci i jinde a zastavil výstavbu nových fabrik. Pro rostoucí zájem o tyto vozy to jistě nedělal...

Nyní se dozvídáme, že výroba v největší evropské továrně VW na tyto vozy opět stojí. Zastavení produkce v Cvikově má tentokrát trvat tři týdny a dotknout se většiny vyráběných vozů, výjimkou budou jen modely Volkswagen ID.3 a Cupra Born. Němci se ale dušují, že nezájem za tím v tomto případě nestojí.

Automobilka z patálií viní nedostatek elektromotorů, jejichž výroba probíhá v závodě Volkswagen Group Components v Kasselu. Ta sice běží, VW ji ale označuje za nedostatečnou, což prý formu nakonec přinutilo zcela zastavit produkci modelů Audi Q4 e-tron, Audi Q4 Sportback e-tron, Volkswagen ID.4 a Volkswagen ID.5. Zrovna to jsou ale vozy, u nichž sám VW nedávno přiznal omezený zájem, a tak pochybujeme, že je z tohoto stavu nějak zvlášť nešťastný - to je spíš rád, že nemusí dál vyrábět nechtěné zboží a má to na co svést.

Anebo je důvodem pokračující nezájem a celé zdůvodnění je účelové, aby investoři a zaměstnanci dál nepropadali panice? Kdo ví, zatím je to jen teorie, kterou se pokoušíme s pomocí našich kontaktů uvnitř společnosti potvrdit nebo vyvrátit. Sama firma takové zdůvodnění oficiálně odmítá a trvá na výše zmíněném vysvětlení popsaném v tiskové zprávě.

Dodejme, že vyloučit jej opravdu nelze. Zmíněné vozy používají nové elektromotory APP550, které byly představeny zkraje letošního roku a mají být efektivnější než ty předešlé. Mají výkon až 210 kW (282 koní) a točivý moment nanejvýš 550 Nm a v tuto chvíli mají primárně mířit do závodu v Emdenu, kde se vyrábí nový Volkswagen ID.7. To všechno dává smysl, proč by ale motory měly docházet zrovna v době, kdy prodeje elektromobilů VW dalece zaostávají za očekáváním, je trochu záhadou.

Prodeje elektrických VW jsou nečekaně nízké a firmě dochází díly? Může být, pak ale třítýdenní zastavení výroby firmu moc mrzet nemusí. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.