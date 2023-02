VW nažene zaměstnance, kteří „nesprávně” smýšlí o elektromobilech, do speciálních komor, tam je „napraví” před 4 hodinami | Petr Prokopec

Němci jsou na komory experti, a tak nepřekvapí, že po osvědčené taktice sáhnou i tentokrát. Nazvat to jinak než vymýváním mozků je těžké, něčeho podobného ostatně nejsme svědky poprvé.

Elektromobily rozhodně nejsou vynálezem posledních let. Koketovat s nimi lidstvo začalo dokonce ještě dříve, než přišel Karl Benz se svým spalovacím motorem. Ovšem ani takový génius jako Ferdinand Porsche nedokázal překonat jejich vrozené stinné stránky, mezi něž patří hlavně potřeba velké baterie, která by zajistila alespoň trochu smysluplný dojezd. S tím navíc koresponduje příliš vysoká hmotnost. A ve finále lze mluvit také o šílených cenách. Ač tedy elektromobil Lohner-Porsche ovlivnil i vývoj lunárního vozítka, vozům se spalovacími agregáty konkurovat zkrátka nedokázal.

Přesunout se můžeme do současnosti, kdy je Porsche součástí koncernu VW. Tato automobilka přitom v roce 2015 zaskočila celý svět podvodem, v jehož rámci zkreslila čistotu svých dieselů. Aby se očistila, začala velebit elektrický pohon. Ten se má stát jediným, který Němci budou nabízet, k čemuž jim dopomohou i politici. Volkswagenu to ale zjevně nestačí, a proto se rozhodl, že do mise zapojí v mnohem větší míře i zaměstnance. Ti budou totiž nově muset v duchu hesla „kdo nejde s námi, jde proti nám“ absolvovat poněkud neobvyklé „školení”.

Podobná taktika se u automobilky neobjevuje poprvé, použila ji už dříve, kdy továrny v Emdenu a Zwickau překonvertovala na výrobny elektroaut. Už tam zaměstnance, kteří „úzkostlivě smýšlí o přechodu na elektromobilitu”, nahnala do jakési komory, speciální místnosti pateticky nazvané eMotionRoom, ze které se dostali až poté, co si v podstatě dostatečně „vymyli“ mozek. Podobně to nyní bude probíhat ve Wolfsburgu, kde lidé budou muset projít hned třemi speciálními místnostmi. V každé z nich najdou puzzle, na jehož rozluštění budou mít vždy 20 minut. Spolupracovat pak budou moci ve skupinách po čtyřech.

V první komoře je přitom čeká historie elektrických vozidel, která sahá až k počátku 19. století, tedy skutečně daleko před příjezd Benzovy tříkolky. Tím se ovšem VW tak trochu střílí do vlastní nohy. Lidem totiž ukazuje, kterak stejná negativa, jenž elektromobily trápí i nyní, byla známa již skoro před dvěma stovkami let. Od té doby se změnilo snad jen sebevědomí politiků, kteří skutečně musí věřit, že zvládají poručit větru a dešti. A nejspíše v totéž mají uvěřit i zaměstnanci Volkswagenu.

Druhá komora je zaměřena na historii továrny ve Wolfsburgu, třetí pro změnu na budoucnost elektromobility. Zaměstnancům pak budou neustále k dispozici lidé z VW Group Academy, kteří za celým nápadem stojí. Dá se přitom předpokládat, že hlásit nejvyššímu vedení pak budou, pokud někdo po celé „kúře” neprojeví dostatečnou oddanost elektromobilitě.

Výše popsané připomíná osud jednoho českého manažera pracujícího právě v dealerské síti koncernu VW, který v soukromých rozhovorech se zákazníky mluvil o elektromobilech bez jakýchkoliv příkras. Něco takového pochopitelně nevedlo k jejich vyšším prodejům, jakkoli je jisté, že klientela si dobrých vad vážila. Ovšem protože zákazník je nyní pro výrobce až na posledním místě, musel být dobrý skutek po zásluze potrestán.

Onen manažer tedy zamířil nejprve na „kobereček“ a následně na mnohahodinové školení, kde mu bylo vysvětleno, že elektromobil je spása lidstva. A pokud bude i nadále zmiňovat také jeho stinné stránky, může se s kariérou ve firmě rozloučit. Dotyčný to přitom musel stvrdit i podpisem, což poněkud připomíná staré časy komunistického Československa. Na tehdejší následky „nespolupráce” si jistě vzpomenete sami...

Chraň Bůh myslet si o elektromobilech cokoliv špatného. VW hodlá svou pravdou naočkovat všechny zaměstnance ve Wolfsburgu, které v případě, že „sami neví, co je dobré”, čekají speciální komory. Foto: Volkswagen

Petr Prokopec

