VW nebude jen šetřit, v nouzi chce vytáhnout na světlo dosud tajný projekt drsného SUV pro „celé chlapy”
Petr ProkopecNěmci dnes jedou v režimu maximálních úspor, patrně si ale uvědomují, že jen s tím si nevystačí, chce to i zajímavé nové produkty. Jedním z takových by mohl být model, který zvažovali už před pár léty, cesta k němu by totiž neměla být složitá.
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VW nebude jen šetřit, v nouzi chce vytáhnout na světlo dosud tajný projekt drsného SUV pro „celé chlapy”
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Němci dnes jedou v režimu maximálních úspor, patrně si ale uvědomují, že jen s tím si nevystačí, chce to i zajímavé nové produkty. Jedním z takových by mohl být model, který zvažovali už před pár léty, cesta k němu by totiž neměla být složitá.
Nabídka Volkswagenu se v posledních letech stává pořád nudnější a jednotvárnější. Sáhnout sice i nadále můžete po modelech jako Polo, Golf a Passat, přičemž u Golfu je pořád k dispozici i pár řidičsky zajímavých variant, i jejich nabídka ale řídne. A z klasických osobních aut je to vše, dále už tu máme jen plejádu SUV všeho druhu. Přesto Němci soustavně zvažují, zda tento tábor ještě neposílí, což může překvapit, když už před dekádou zastávali názor, že móda SUV je u konce. Asi ho změnili.
S padesátým osmým SUV obvyklého střihu by asi stěží rozbili bank, přesto chtějí nabídnout něco nového, co si nevyžádá vysoké vývojové náklady. Na stůl se tedy vrátila myšlenka drsného SUV odvozeného z pick-up Amaroku, které by bylo současně schopné, charakterní a také velmi prostorné. A nestálo moc, tedy automobilku, nikoli nutně zákazníky.
Němci už jednou poslali do světa ilustraci takového vozu, čímž zřejmě zkoumali terén. A podle informací získaných Go Auto nezůstali jen u toho. VW měl v rámci tajného projektu postavit i kompletně funkční prototyp, dál už ale nepokročil. Skoro hotové auto pak měl zavřít do svého depozitáře, aby byl vedení kdykoli k dispozici, pokud by si své původně zamítavé stanovisko rozmyslelo. K něčemu takovému by nyní mohlo dojít.
Nestalo by se tak ovšem hned, nýbrž až spolu s třetí generací, na které už automobilka začala pracovat. Zatím je ale ve fázi připrav, přičemž SUV by mohlo rozhodnout směr, jakým zamíří. VW totiž nikdy neměl problém s technickou stránkou věci, místo toho šlo o peníze. Amarok je sice nabízen ve značné části světa, ve Spojených státech ale chybí, a to je pro pick-upy vůbec vůbec největší trh. Vedení automobilky si tak nebylo jisté komerčním úspěchem nové verze, neboť by jí muselo vyrábět na stejné lince. To by ovšem znamenalo její zdražení o případné daně a cla, pročež by SUV postavené na žebřinovém rámu již nezvládalo soupeřit s přímou konkurencí.
U třetí generace by ovšem Němci na něco takového mohli pamatovat. Vše ale do jisté míry závisí na tom, zda si podobně jako u současného provedení zvolí partnera, a pokud ano, jestli jím opět bude Ford. Amarok druhé generace je totiž postaven na bázi Rangeru, VW však momentálně již chystá i zcela nové hybridní provedení, které bude určeno pro Jižní Ameriku a které vzejde z pick-upu SAIC Maxus Insterstellar X. I ten má žebřinový rám a bude to tedy „drsoň“.
V USA by nicméně Němci s čínskou technikou znovu narazili na hradbu obchodních omezení. Možná jim proto nezbude nic jiného, než znovu spolupracovat s Fordem. A nejen to, pro nový Amarok by značka mohla využít i továrnu modrého oválu ve Wayne, kde se vyrábí Ranger. Jen by se zkrátka VW musel spokojit s tím, že jeho je už jen prakticky logo na kapotě. Na druhou stranu, firma je nyní v tak mizerné situaci, že se jí bude hodit jakýkoli příjem navíc. A z Amaroku SUV by jistě šlo něco „vytřískat”.
Amarok jako SUV se už před dvěma lety ukázal na oficiální ilustraci, nyní se dozvídáme, že Němci postavili dokonce i prototyp. Ovšem k sériové verzi by se mohli dostat až u třetí generace. Foto: Volkswagen
Už současný Amarok by přitom dal na drsné esúvéčko, v šestiválcové verzi W600 postavené ve spolupráci s firmou Walkinshaw je to docela lákavý stroj. Foto: Volkswagen
Zdroj: Go Auto
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