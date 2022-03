Volkswagen nechápe, jeho úhlavní konkurent oznámil, že letos vyrobí rekordní množství aut před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Automobilky nadále trápí problémy s dodávkami některých dílů, které v posledních dnech jen zintenzivnilo dění na Ukrajině. Toyota ale jako by byla v jiném světě a letos chce lámat výrobní rekordy. Může to ovšem být jen bezbřehý optimismus.

Rok 2021 nebyl pro výrobce aut ničím, na co by chtěli dlouho vzpomínat. Bojovat museli hlavně s nedostatkem čipů, v důsledku čehož byla zejména v druhé polovině roku zavírána jedna továrna za druhou. A jakkoli se zdálo, že Toyota je na nastalou situaci připravena lépe než všichni ostatní, i tento gigant musel nakonec přistoupit k rozsáhlým odstávkám.

Z boje se ovšem nesmí utíkat, jakkoli Toyota strádá také letos. V důsledku přetrvávající krize muselo v únoru dojít k zastavení několika montážních linek v Japonsku, načež mnozí očekávali, že stejně jako pro ostatní bude i pro ni konec krize v nedohlednu. Pokud bychom ale měli soudit podle očekávání samotné firmy, situaci vidí mnohem lépe. Její plány jsou totiž docela odlišné a nedostatek komponentů prakticky vůbec neberou v potaz.

Podle agentury Reuters Japonci v tuto chvíli očekávají, že rok 2022 bude co do výroby aut jejím rekordním. Něco takového nechápou v Německu, kde Volkswagen coby jediný skutečný soupeř Toyoty v globálním měřítku nadále strádá. Vedení VW Group už se nechalo slyšet, že výrobu nedostane „do latě” ani během zbytku letošního roku. Situaci navíc komplikuje dění na Ukrajině, odkud VW odebírá některé komponenty, však včera nejméně do pátku zastavil výrobu v Cvikově a v Drážďanech.

Pro Toyotu jistě letošek také nebude procházkou růžovým sadem, samotných výrobních čísel se ale situace dotknout nemá. Japonci plánují, že letos vyrobí 11 milionů aut všech značek sdružených pod křídly Toyoty a téměř o 10 procent překonají stejné období loňského roku (tehdy šlo o 10,07 milionu aut, předloni o 9,52 milionu a v roce 2019 o 10,74 milionu, má tedy skutečně jít o rekord).

Podle zdrojů z firmy si Toyota dodávky dílů dokázala posichrovat a chce se vrátit znovu jasně na vrchol celé branže, neboť koncern VW je na tom zásadně hůře. Loni nedosáhl ani na 9 milionů aut a letošní výsledky jsou velkou otázkou. Nicméně například v továrně ve Wolfsburgu německá automobilka loni vyrobila nejméně aut za posledních několik dekád a letošní situace nemá být dramaticky lepší.

Lze už jen dodat, že jde pořád o očekávání, nikoli realitu. Toyotě jistě nechybí optimismus, za současného dění ve světě je ale možné prakticky cokoli. Však kdo by ještě před týdnem řekl, že ukrajinská města budou 1. března obléhat desítky tisíc ruských vojáků? Ani Toyota nemusí být vůči následkům nastalé situace imunní.

Toyota věří, že letos vyrobí rekordní množství aut, ani ona to ale není z problémů venku. Na takový nový Land Cruiser 300 se v Japonsku čeká 4 roky. Foto: Toyota

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.