VW nechává obyčejné lidi vyrábět nová auta a ještě je za to nechá zaplatit včera | Petr Prokopec

Za práci člověk běžně dostane zaplaceno, u Volkswagenu ale zjevně platí jiné pořádky. Němci vám dovolí podílet se na výrobě nového e-Golfu, platit za to ale budete vy, ne firma.

Pokud pro vás automobily představují o trochu více než jen pouhý dopravní prostředek, který vás přesune z jednoho místa na druhé, pak jste dozajista alespoň jednou v životě zaobírali myšlenkou, jaké by to bylo, kdybyste si ten svůj mohli postavit vlastníma rukama. Něco takového přitom není zcela nereálné, zvláště když si pořídíte kit car. Tedy vůz, který vám dorazí přede dveře v krabicích a vy si jej následně ve své garáži seskládáte jako stavebnici Lego či spíše Merkur. Problémem však je, že taková auta jsou spíše sportovního a nikoliv praktického rázu.

Nyní se ovšem o slovo hlásí Volkswagen, který již delší dobu pořádá prohlídky ve své průhledné továrně v německých Drážďanech, kde se vyrábí e-Golf. Pokud patříte mezi ty zákazníky, kteří si elektrický hatchback objednali, pak máte v rámci nového programu Mach-Mit možnost přiložit na montážní lince ruku k dílu. K dispozici vám přitom budou zaměstnanci automobilky, kteří na pěti stanovištích napomohou s připevněním loga e-Golf, instalací zadních lamp, čelní mřížky s emblémem Volkswagenu a se spojením jednotky a karoserie.

Suma sumárum to možná není nic až tak světoborného, ovšem něco podobného vám nabídne jen málokterý výrobce. A tak jako se historie neptá, zda někdo zvítězil o sekundu či minutu, tak se ve výsledku nikdo nebude až tak moc pídit po tom, co přesně jste na montážní lince dělali. A pokud ano, jednoduše řeknete, že jste přitáhli šrouby vpředu, vzadu, v motorovém prostoru i vespod.

Do programu Mach-Mit se můžete zapojit od pondělí do pátku, a to vždy mezi 9:00 a 11:30 nebo mezi 16:00 a 18:30. Průlet mezi oněmi pěti stanovišti zabere dvě a půl hodiny, přičemž v jedné skupině mohou být pouze čtyři lidé. Součástí balíčku je i kompletní prohlídka celé montážní linky, stejně jako welcome drink. A aby toho nebylo málo, dostáváte rovněž 10procentní slevu na veškeré položky, o které byste měli zájem ve firemním obchodu se suvernýry.

Jak ovšem říkávali již Šimek s Grosmannem, ona sleva není zadarmo. Abyste si v podstatě částečné vyrobili své auto, musíte zaplatit 215 Eur, tedy asi 5 700 Kč. De facto to tedy znamená, že Volkswagen vás nechává zaplatit za to, že pro něj budete pracovat. Inu, doba je zlá...

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec