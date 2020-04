VW nechtěně přiznal, že s elektrickým ID.3 má problémy, které nedokáže vyřešit před 2 hodinami | Petr Prokopec

Už tisíce vyrobených, ale nehotových aut skladovaných po různých odstavných plochách naznačují, že odhodlání Volkswagenu začít v létě prodávat ID.3 má vratké nohy. Teď už je prakticky jist, že k němu nedojde.

Nejspíše jste již zaznamenali, že Volkswagen má problémy se svou stěžejní novinkou, jíž není nic jiného než elektrický hatchback ID.3. Němci sice soustavně tvrdí, že dodržen bude původně oznámený letní termín zahájení prodeje, tomu však nejspíše nevěří ani oni sami. Nově totiž sami přišli s důkazem, že prvního člena chystané květnaté rodiny elektrických skutečně ještě nemáme vyhlížet se zadrženým dechem.

Za tímto odhalením stojí německá prodejna a půjčovna elektrických vozů Nextmove, která dostala na světlo světa interní dokument Volkswagenu. V něm se píše, že produkce e-Golfu je v současné době plánována až do 45 kalendářního týdne, tedy až do listopadu letošního roku. A poslední objednávky pro evropské zákazníky mají být vyřízeny až na konci toho měsíce. Nextmove pak dodává, že reálně se to může stát až v prosinci.

To je vskutku diametrální změna vůči dříve oznámenému, neboť s Volkswagenem e-Golf jsme se měli rozloučit právě s příchodem nového ID.3. Oba modely vedle sebe tedy neměly v nabídce automobilky koexistovat a nelze předpokládat, že v ní najednou koexistovat budou. Jde zkrátka jen o dočasnou záplatu na problémy spojené s ID.3, na jejichž vyřešení si Němci dali pár měsíců navíc.

Otázkou nicméně je, zda skutečně lze ony machinace svádět pouze na softwarový problém. Stát za nimi může i stávající koronavirová epidemie, která zasáhla celý svět. Nová auta se tedy vyrábí a prodávají jen málokde, což vede k pádu registrací. Ani po uvolnění restrikcí se ovšem nečeká, že by se lidé houfně hnali do showroomů. ID.3 by se tak mohlo potkat s nemalým nezájmem, který by Volkswagenu nehrál do karet.

Aktuálně nicméně Němci mohou zákazníkům toužícím pro elektrickém autě nabídnout jednak e-Golf a jednak modernizovaný e-up!. To by Volkswagenu mohlo stačit ke splnění přísnějších emisních limitů, přičemž zároveň by se s ID.3 nemusel podbízet pomocí nízké ceny. Na něco takového ostatně automobilka nehodlá ve chvíli, kdy kvůli infekci tratí 55 miliard korun týdně, ani pomyslet.

V případě e-Golfu však již jde o jinou situaci, minimálně podstatná část vývojových nákladů musela být dávno splacena. I proto VW nyní nabízí štědré slevy a pobídky, díky kterým se již cena na evropských trzích dostala v průměru pod 25 tisíc Eur (cca 690 tisíc Kč). V době příchodu na trh byla přitom elektrická verze k mání za milion korun. Není tak vlastně divu, že v únoru e-Golf svými prodeji překonal v Evropě i Teslu Model 3 (3 695 ks versus 3 481 ks).

Jsme tedy vskutku zvědavi na další týdny a měsíce, v tuto chvíli je ale prakticky jisté, že ID.3 dorazí později, než se očekávalo. Z toho důvodu tu s námi ještě nějakou chvíli vydrží e-Golf, který se jako jedna z posledních nabízených variant sedmé generace stále prodává velmi dobře. Němci tedy vlastně ani nemají důvod pospíchat.

VW v interním dokumentu prozradil...



...že výroba e-Golfu hned tak neskončí



Je to logický krok navazující na předchozí problémy. Fyzicky vyrobené exempláře nového modelu ID.3 se automobilce nedaří softwarově dokončit a skladuje je, kde se dá

Petr Prokopec