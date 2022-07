VW nedokáže zastavit propad na svém daleko největším trhu, zrazuje ho už i jeho nová levná značka včera | Petr Miler

Kdysi největší světová automobilka dávno opustila boj o pozici globální jedničky a její hlavní značka na tom má lví podíl. Propadá se prakticky všude, tak trochu na pozadí hlavního dění ale probíhá její masivní vyklízení pozic na největším trhu v Číně.

Když se v hovoří o strůjci moderní podoby Volkswagenu coby hybatele světového automobilového dění, jedné z největších automobilek na Zemi a firmy ovládající kde co od Bugatti po Man, řeč je obvykle o Ferdinandu Piëchovi. Ve stínu manažerské superstar, která svým géniem a umíněností posunula celý VW i jeho jednotlivé značky přinejmenším o jednu úroveň výš, ale trochu zapadá hvězda člověka, bez nějž by to také nešlo - Carla Hahna.

Muž, který stál v čele koncernu od roku 1982 do roku 1993, možná postrádal některé Piëchovy vlastnosti, které by mu dovolily zapsat se do historie tak nesmazatelným způsobem, bylo by ale nesprávné vnímat jej jako někoho, který přivedl VW do ekonomických problémů, jenž Ferdinand Karl Piëch musel řešit. K obratu zavelel už Hahn a byl to on, ne Piëch, kdo se díky svým vazbám na Českou republiku (jeho rodina pochází z Nových Hradů) postaral o akvizici Škody. A také to byl on, kdo si navzdory odporu části vedení firmy vymohl vstup VW do Číny.

Stalo se tak skutečně už v 80. letech a bylo od Hahna velkým vizionářstvím, že na tomto trhu začal budovat pozici Volkswagenu dekády před tím, než nastal tamní ekonomický boom. Z toho totiž VW těží dodnes - už na začátku milénia, kdy se v Číně pořád neprodávalo skoro nic, měl VW podíl na trhu okolo 30 %. A i když se v posledních letech smrskl asi na polovinu, nominálně to znamenalo i přes 3,1 milionu prodaných aut za rok, tedy kolem 250 tisíc aut prodaných za měsíc. Pozice VW je v Číně nadále silná, ale slábne. A to velmi rychle.

Když v poslední době zmiňujeme úpadek nám blízké značky za velkou zdí, jde o Škodu. Ta už ke dnu nepadá, ta na dně je - jejích 3 284 aut prodaných letos v červnu je hořký vtip, téměř jedna desetina (sic) bilance, kterou značka za stejný měsíc ještě v roce 2018. A záporná je i její letošní celoroční bilance navzdory tomu, že „statistická základna” z loňského roku byla mimořádně nízko. VW ale přes veškerou svou tradici míří podobným směrem. A byť k úplnému dnu má ještě daleko, propady jsou skutečně obrovské - mnohem větší, než skoro mediální ticho kolem tohoto vývoje naznačuje. Důvody nejsou jednoznačné, hovoří se o o kde čem od následků někdejšího pokusu šidit kupce až po neschopnost stíhat kolotoč inovací domácí konkurence, výsledek ovšem jednoznačný je.

Doby, kdy VW mohl počítat s čtvrtmilionem aut prodaných každý měsíc, jsou fuč, jeho nejhorší letošní výsledek je 68 009 prodaných aut. Začněme ale u loňského roku, který též leccos naznačil. Podle dat CAAM prodal VW za velkou zdí loni jen 2 164 946 vozů. Může to znít ironicky, však 2 miliony aut spousta výrobců neprodá po celém světě, oproti 2 609 266 prodejům z roku 2020 to ale znamená skoro půl milionu aut dolů. A ve srovnání s rokem 2018, kdy se VW pohyboval blízko vrcholu (3 129 743 vozů) to znamená ztrátu skoro 1 milionu klientů. Za 4 roky, 1 milion kupců, bilance -31 procent, to je neskutečný propad.

Problémy tím ale nekončí. VW zveřejnil své čínské výsledky za první letošní pololetí a jsou znovu tristní. Nebýt června, kdy zřejmě spustil akci typu „dva za cenu jednoho” a propady alespoň částečně dohnal, míří celý rok stále dolů. A tak je i přes relativní červnový úspěch bilance stejně tristní - Volkswagen reportuje 1 081 700 aut a meziroční pokles o dalších 18,8 %. Ale pozor, do výsledků VW zahrnul i prodeje levné značky Jetta, aby poprvé po 10 letech neklesl pod milion prodaných aut za půlrok. Přesně tam by bez Jetty byl.

Když se ale podíváme na data asociace CAAM, vidíme nejen to, ale také fakt, že sama Jetta letos klesá (-13 %) a čistě letošní výsledky VW jako značky znamenají pokles o 38 % oproti roku 2018. To je skoro brutální a není divu, že situace VW v Číně je jmenována jako jeden z důvodů, které zlomily vaz Herbertu Diessovi. Bez úspěchů v Číně mají Němci problém a byť zatím nemají problém finanční, neboť nedostatek aut žene ceny a marže vzhůru, propady odbytu jako takového je nevyhnutelně jednoho dne doženou.

Jakkoli tedy Hahnův někdejší krok firmě přihrál neskutečné kvantum prodaných aut navíc, učinil také VW na Číně do značné míry závislým. Prodává tam okolo třetiny všech svých vozů a když utrpí velkou ránu tam, je docela nedůležité, co zmůže jinde - druhá Čína není, tento propad prodejů ani není kde nahradit. Uvidíme, jak se VW z této situace otřepe, určitě se hned tak nevzdá. O zlepšení situace ale bojuje už roky a výsledek vidíte sami...

VW v Číně prodává spoustu specialit, třeba takový Tiguan X. Ani podobné vozy ale nedokáží zabránit obrovskému poklesu prodejů v posledních letech, který rychlým tempem pokračuje i letos. Foto: Volkswagen

