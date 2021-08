VW o 180° otočil s plány na elektrifikaci svých aut, věci asi nejdou podle očekávání před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Němci chtějí během pár let zmnohonásobit prodeje svých elektrických aut a až dosud hlásali, že tomuto plánu zasvětí jen rodinu elektrických modelů řady ID. Teď už asi zjistili, že s auty bez historie to nemusí zvládnout.

Stávající generaci Volkswagenu Jetta v Evropě sice nekoupíte, ve Spojených státech jde ale o jeden ze stěžejních modelů značky. Loni po něm sáhlo 82 662 lidí, což znamenalo celou čtvrtinu prodejů VW. Není tedy překvapivé, že automobilka věnuje hodně pozornosti i jeho dílčí modernizaci. Zvláště když letošní prodeje ve srovnání s těmi loňskými rostou - za první letošní půlrok bylo prodáno 43 009 exemplářů, tedy o 15 procent více než loni.

Prodejům Jetty se dnes ale věnovat nebudeme a mnoho pozornosti si nezaslouží ani ona modernizace. Na první pohled na ní není mnoho zajímavého, v útrobách se objevují čtyřválce 1,5 TSI a 2,0 TSI, manuální i automatické převodovky a pohon kol je vždy přední. Nezasvěcené by mohlo zaskočit, že jde nadále jen o benzinové motory, žádný elektrický pohon. Tak to ale VW plánoval. Už dříve se nechal slyšet, že ryzí elektromobily zastanou modely řady ID, vozy jako třeba dřívější e-Golf z nabídky vypadnou. A skutečně vypadly či v případě VW e-up! vypadnou.

Němci nicméně předpokládají, že nejpozději v roce 2030 budou mít elektromobily na jeho prodejích i ve Státech poloviční podíl, přičemž dnes elektrický pohon představuje v USA jen necelých 5 procent registrací značky. Je tedy otázkou, jak chce Volkswagen lákat publikum, až v USA prodá více než 200 tisíc elektromobilů a jeho nárok na dotaci na každý vůz (aktuálně 7 500 USD, cca 163 000 Kč) skončí. Pokud bude chtít alespoň udržet zmíněný podíl, bude muset jít s cenou dolů, jinak jeho elektrický vozy nebudou mít v záplavě konkurence šanci.

Právě tím se dostáváme k jádru pudla. VW se při prezentaci inovované Jetty nechal slyšet, že je nakonec otevřen možnosti neponechat elektrickou budoucnost jen na bedrech modelů ID. Místo toho nakonec inklinuje k tomu, že do elektrického tažení zapojí i pomalu kultovní názvy jako Golf, Jetta či Passat. Auta by přitom dostala do vínku jen pár designových specifik, která by odkazovala na rošádu pod kapotou, kde by elektromotor nahradil spalovací agregát.

„Konvenční názvy nebyly v případě elektromobilů smeteny ze stolu, rozhodně je to jedna z možností,“ uvedl k tématu zástupce značky a potvrdil, že VW dosavadní plány hodil do koše. Po důvodech nemusíme dlouze tápat - modely ID nejsou žádný velký prodejní hit a představa, že lidé půjdou pro elektrické modely VW jen proto, že jsou od VW se míjí účinkem.

Spousta zákazníků je jednoduše fixovaná na modely, jako jsou ty výše zmíněné a půjdou pro ně znovu, ať je bude pohánět skoro cokoli. Volkswagen se tak evidentně blíží rozhodnutí, že dosažení kýženého podílu elektromobilů na celkových prodejích už za 9 let stěží půjde bez toho, aniž by se elektřina postarala i o pohon jeho stálic. Připravte se tak nejen na e-Jettu, ale i další e-Golf nebo e-Passat, velmi pravděpodobně na jiných než konvenčních platformách.

VW Jetta má po modernizaci, která mu nadělila mimo jiné posílený motor 1,5 TSI. Jde nicméně o čistokrevnou benzinovou jednotku, stejně jako v případě 2,0 TSI. Tak to mělo původně i zůstat a elektrické měly být jen modely ID, nově ale automobilka připouští, že tento i další tradiční typy značky bude muset elektrifikovat též. Foto: Volkswagen

Zdroj: Carscoops

