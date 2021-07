VW ukázal asi poslední řidičský sen pro normální lidi. V EU vám ho ale neprodá, ač ho tu vyrábí před 6 hodinami | Petr Prokopec

Nemusíte nutně pro drahý supersport za miliony, pokud toužíte po kombinaci stovek koní, pohonu všech kol a manuální převodovky. VW tohle nabízí v relativně dostupném Golfu R, musíte pro něj ale do USA, ač se vyrábí v Německu.

Nový Volkswagen Golf R jsme si mohli představit již na konci loňského loku a bylo to svým způsobem zklamání. Na jednu stranu jde o stále stejně pozoruhodný vůz kombinující rychlost, nenápadnost a každodenní použitelnost za stále ještě přijatelnou cenu, na rozdíl od sedmé generace eRka se ale ta osmá vydala cestou přenosu výkonu jen přes automatickou převodovku. A nedávné odhalení kombíku to jen potvrdilo.

Při současném vývoji automobilového světa by to nebylo až tak zvláštní, to bychom ale nesměli vědět, že manuální převodovka bude zapovězena jen někomu - Evropanům. Volkswagen už loni slíbil, že Američanům auto nabídne také s ručně řazenou převodovkou a přesně to nyní splnil.

Odhalil tedy americkou verzi Golfu R, kterou budou moci zaoceánští motoristé koupit od letošního čtvrtého kvartálu. A manuálem se dokonce chlubí na oficiálních fotkách. Auto je navíc v USA k mání o poznání levněji, neboť startuje na 44 445 USD, tedy asi 960 tisících Kč - u nás vůz za méně než 1 201 900 Kč nekoupíte, jakkoliv bude pochopitelně třeba akceptovat o něco horší sprint.

V tomto ohledu VW zatím nedal do placu žádná konkrétní data kromě nejvyšší rychlosti, která je u obou variant elektronicky omezena na 250 km/h. Evropské automatické provedení nicméně zvládá stovku za 4,7 sekundy, což bude nejspíše stejný čas, jakého dosáhne také americká verze. Byť na první pohled bude působit rychleji, neboť Američané počítají zrychlení na 60 mil v hodině, tedy na nějakých 97 km/h.

Trochu jiné jsou i parametry motoru. Americká verze přeplňovaného dvoulitrového čtyřválce nabízí 315 hp, tedy 319 „evropských” koní namísto 320, ale to může být dáno jen zaokrouhlením americké metriky. Zřetelnější je rozdíl v točivém momentu, neboť v Evropě ze sebe motor dostává až 420 Nm, zatímco Američané mohou u automatu počítat se 401 Nm a u manuálu s 381 Nm. Ani to ale není dramatický rozdíl.

Lze pak už jen dodat, že za mořem je Golf R k mání pouze s jednou úrovní výbavy, která zahrnuje naprosto vše. Počítat lze tedy s 19palcovými litými koly, za nimiž se vpředu skrývají 14palcové děrované kotouče brzd. Uvnitř pak nechybí sportovní sedadla s integrovanými hlavovými opěrkami, kožené čalounění Nappa či 10palcová obrazovka multimédií, s nimiž je spárován 480wattový audio systém Harman Kardon. Kdybychom srovnali výbavy, rozdíl v ceně mezi Evropou a USA se ještě umocní.

Je to celé trochu tragikomické a sami zvažte, jak věc vnímáte spíše. Nám přijde jednoznačně tragické, že nejspíše poslední takové auto s ručním řazením od Volkswagenu, který nyní míří jasně elektrickým směrem, není k mání v Evropě vůbec, i když se vyrábí ve Wolfbsurgu. A po převozu za oceán je ještě o desítky procent levnější. Pozitivní je, že se něco takového stále vyrábí a dá se to do Evropy dovézt, bude ale chtít trochu sebezapření překousnout, že vezete něco zpět zpoza Atlantiku, co už stejnou cestu absolvovalo opačným směrem. A ve výsledku zaplatíte s převozem, daní a clem více než za evropské provedení, které ovšem nelze koupit s manuálním řazením.

Vždy se v takových situacích musíme ptát, co by asi výrobci udělalo, kdyby vám auto z prodal tam, kde ho vyrábí. Není to poprvé, co jsme něčeho takového svědky.

VW Golf R se ukázal také v americké verzi. Ta se od evropské vizuálně liší jen směrovými světly v blatnících, více změn je spojeno s technikou. Zámořští fanoušci totiž můžou sáhnout také po manuálu, evropští ne, i když se auto vyrábí v Evropě. Foto: Volkswagen

