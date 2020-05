VW odhalil další nové SUV, zatopí s ním nejspíš hlavně svým vlastním modelům před 6 hodinami | Petr Prokopec

Pokud máte pocit, že Volkswagen nabízí už tolik SUV, že si s každým dalším bude sám lézt do zelí, nebudete zřejmě daleko od pravdy. Novinka jménem Nivus si bude překážet s T-Crossem, a to i v Evropě.

Volkswagen již hezky dlouho naznačuje, že móda SUV je u konce, do nabídky ale přidává další a další. Neuplyne totiž pomalu ani měsíc, aby VW nevyrukoval s nějakým novým SUV. Jistou úlitbou sice může být skutečnost, že Němci vyvíjejí různé modely pro různé trhy, ovšem i tak již nabídka začíná překypovat. Jak se ale nyní ukazuje, pod pokličku tohoto papiňáku se stále ještě nějaká ta novinka vejde.

Momentálně si tedy můžeme představit nový Volkswagen Nivus, který se již od června začne prodávat v Brazílii, kde byl také vyvinut. Nicméně ještě letos bude k dispozici také v Argentině a na dalších jihoamerických trzích. A aby toho nebylo málo, dočkáme se jej v příštím roce také v Evropě. To je přitom poněkud překvapivé, neboť do jisté míry půjde o konkurenci pro VW T-Cross. Vůči němu však má být Nivus levnější. Zajímavé nicméně je, že zároveň má plnit také úlohu stylovějšího a dokonce i praktičtějšího bratříčka.

Za vším stojí čachry s platformou MQB A0, kterou Nivus sdílí jak s modelem T-Cross, tak třeba i s Volkswagenem Polo. Zatímco ovšem hatchback má na délku 4 057 milimetrů a evropské SUV 4 199 mm, brazilská novinka se natáhla na 4 266 mm. Rozvor 2 566 mm je pak shodný pro Polo a Nivus, T-Cross ovšem disponuje 2 651 mm. A také vyšší střešní linií, což potěší cestující vzadu. Ovšem jeho zavazadelník pobere jen 373 litrů, zatímco Nivus díky delšímu zadnímu převisu pobere 415 l, tedy o 115 litrů více než Polo.

Přesunout se můžeme na druhý konec vozu, tedy pod kapotu. Zde bude v případě jihoamerického provedení k dispozici pouze jediná jednotka, a sice litrový tříválec. Ten v případě spalování běžného benzinu produkuje 116 koní, nicméně v případě etanolu je již možné počítat se 128 koňmi a 200 Nm točivého momentu. Přenos výkonu pouze na přední kola bude mít na starosti šestistupňový automat, manuál či systém 4Motion nejsou k dispozici. A ve druhém případě se změna ani neplánuje.

Otázkou samozřejmě je, s čím lze počítat v Evropě. Dá se nicméně předpokládat, že jednotka 1,0 TSI bude nadále jedinou volbou, byť namísto provedení bi-fuel dorazí možnost výběru mezi ryze benzinovým a mild-hybridním provedením. V rámci výkonové škály se pak nejspíše budeme pohybovat mezi 95 a 130 koňmi, přičemž slabší agregáty bude možné spárovat s manuálem. Stejně jako u jihoamerického provedení však ani tentokráte nedorazí čtyřkolka.

Uvnitř je možné počítat s digitálním přístrojovým štítem a středovou obrazovkou multimédií, jenž jsou sami o sobě taktéž velkou premiérou. Jde totiž o zcela nový systém VW Play, který byl stejně jako Nivus vyvinut v Brazílii. Ten umožňuje přímé stahování aplikací Volkswagenu, jenž neslouží jen k navigování či streamování hudby, ale můžete si skrze ně i kupříkladu objednat dovoz jídla, zaplatit pojištění či třeba zjistit, kde se dá zaparkovat.

Systém mimo to umožňuje bezdrátové spárování s iPhonem, kromě funkce Apple CarPlay je však podporován i Android Auto. VW přitom počítá s tím, že nová multimédia začne postupně nabízet napříč celou svou jihoamerickou nabídkou, a to jako součást standardní výbavy. S čím ovšem Nivus dorazí do Evropy, je stejně jako u pohonných jednotek záhadou. Platí to i o výbavě, která je velmi slušná již u základního provedení.

Za 79 990 realů (cca 360 tisíc Kč) je totiž možné počítat se šesti airbagy, klimatizací, zadními LEDkami či parkovacími senzory, tempomatem či multifunkčním volantem. Nivus je tedy skutečně zajímavější nabídkou než onen T-Cross, který v Česku startuje o 100 tisíc korun výše, ovšem v té chvíli dostanete pouze 95 koní, jenž přenáší pětistupňový manuál. O trochu více prostoru pro hlavu vzadu se tak zdá být jen slabým ospravedlněním.

VW Nivus letos startuje v Jižní Americe, kde byl i vyvinut. Příští rok jej ovšem máme čekat i v Evropě

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec