VW odhalil další nový model mezi auty, kterým věští brzký konec. Buď lakuje, nebo se spletl před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

V pozici automobilky si zjevně můžete dovolit říkat cokoli. I kdybyste se spletli, můžete říci, že šlo o projev matení konkurence. VW zatím nepřipouští ani jedno, něco z toho ale pravda být musí, když na trh vypouští další nové SUV.

Snad žádná jiná automobilka nemluví o chmurné budoucnosti SUV tak často jako Volkswagen. Opakovaně zazněla slova o jejich blížícím se konci, které by si člověk snadno mohl přeložit v očekávání, že podobných vozů bude v nabídce automobilky jen ubývat. Realitou je ale pravý opak a VW posílá na trh další a další nové modely. Zejména v Číně jich nabízí tolik, že už se v tom skoro nedá vyznat.

Zůstaňme ale v Evropě. V jejím případě šéf VW Ralf Brandstätter už dříve potvrdil, že se k nám chystá model Nivus, který byl původně stvořen pouze pro jihoamerické trhy. A nelhal. Nyní už můžeme oficiálně potvrdit, že se starý kontinent dočkal dalšího SUV značky Volkswagen, který budete mít problém správně zařadit zejména mezi modely T-Cross a T-Roc. Nivus je oproti nim v podstatě jen stylovější, jinak toho mnoho navíc nenabízí.

Evropská a jihoamerická verze tohoto vozu se ovšem v několika ohledech liší. Prvním a nejmarkantnějším rozdílem je jiné jméno, neboť my tento model budeme znát jako Taigo. Tím lépe zapadne do nomenklatury SUV Volkswagenu, jejichž označení vždy začínají na písmeno T. Vůz bude vyráběn ve španělské Pamploně, přičemž pro Evropu dostal upravené nárazníky a světlomety. Tím vizuální odlišnosti v podstatě končí.

Proč bychom se tedy o takovou novinku vůbec měli zajímat? VW říká, že jde o vůbec první možnost koupit si SUV-kupé v segmentu malých vozů v Evropě, což by fungovat mohlo, na druhou stranu je ale otázkou, jak moc SUV tohle auto vůbec je. Připomíná spíše Polo na chůdách, čemuž odpovídá i pojetí interiéru. Liší se v podstatě jen možnostmi volby barevného provedení či materiálů některých částí, to je celé.

Z technických údajů toho VW moc neprozradil, to už se dnes bohužel moc nenosí. Zmínit tedy můžeme, že auto stojí na platformě MQB A0 jako T-Cross, je ale o 160 mm nižší díky „kupátkové” střeše a s délkou 4 270 mm a šířkou 1 757 mm je také o něco málo delší a širší. Rozvor náprav činí 2 566 mm, opět o chloupek více než u T-Crossu. Místa uvnitř je ale logicky o něco méně, což je znát i na objemu zavazadelníku - nabízí 438 litrů místo 455 u T-Crossu.

Taigo bude k dispozici s velmi nepřekvapivými motory pohánějícími výlučně přední nápravu přes pěti- či šestistupňový manuál nebo sedmistupňové DSG. Litrový tříválec TSI s 95 nebo 110 koňmi a čtyřválec 1,5 TSI se 150, to je vše, co můžete mít. Ceny nejsou zatím známy, jsme ale jen o to více zvědavi, jak si tato novinka povede prodejně. SUV-kupé jsou sice v kursu, v třídě malých a relativně levných aut ale tento přístup vůbec nemusí fungovat.

VW Nivus dorazil do Evropy pod názvem Taigo. Od jihoamerického originálu se liší nejen názvem, ale i několika dalšími detaily. VW ukázal jak základní provedení, ... Foto: Volkswagen



...tak verzi R-Line. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Miler