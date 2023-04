VW odhalil nástupce Passatu, vnitřním pojetím připomíná spíš Škodu Superb před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Volkswagen Passat byl vždy primárně sedan, novinka VW je ale liftback. To by autu teoreticky mohlo pomoci k vyšší oblibě, kdyby ale nepoužívalo jen elektrický pohon. S takovým si může nechat o vysokých prodejích jen zdát, o ohledech k přírodě ani nemluvě.

Na počátku minulého týdne čínské ministerstvo průmyslu a informačních technologií propálilo vzhled nového Volkswagenu ID.7, tedy (alespoň zamýšleného) elektrického nástupce legendárního Passatu. U většiny aut by mi takový odstup stačil k tomu, abych vzhled alespoň nějakým způsobem akceptoval. Tentokrát tomu tak ale není a německé novince dávám i po oficiální premiéře palec dolů. Mimo jiné za tím stojí její pohon, který má významný vliv na vzhledové pojetí. Pro současné elektromobily a jejich baterie je zkrátka odpor vzduchu ještě stěžejnější veličinou než u jiných vozů, a tak mu snadno ustupují i snahy o vizuální atraktivitu.

Nový ID.7 se tedy chlubí aerodynamickým koeficientem Cd 0,23, který nepochybně pomáhá k prodloužení dojezdu. V tomto ohledu lze snahy VW kvitovat, nicméně stále se nelze zbavit pocitu, že vůz působí naprosto bezpohlavně a stěží kohokoli chytne u srdce. Zpředu působí jako ocucaný bonbon, zezadu pak příliš buclatě. A nad tím vším se tyčí jakýsi nevzhledný skleník.

Německá novinka do jisté míry připomíná Polestar 2, ten si však alespoň ponechává jisté osobité skandinávské kouzlo. BMW i4 oproti tomu disponuje klasickými mnichovskými tvary, zatímco taková Tesla Model S ani přes jedenáctiletý pobyt na trhu nepůsobí úplně vyčpěle. Všem těmto vozům bych přitom dal přednost před VW, jenž se zkrátka rozhodl jít cestou anonymity asijské produkce. V Číně tak možná ID.7 zaujme, ale co v Evropě či Spojených státech?

Zmínkou o Americe můžeme navázat na ekologický kredit vozu. Žádný totiž v podstatě, jakkoli se politici či aktivisté budou při absenci výfuků a spalovacího ústrojí ve své zelené bublině rozplývat blahem. ID.7 se totiž pro starý kontinent a nový svět bude vyrábět výlučně v německém Emdenu. To znamená, že VW nejprve nechá svézt lithium z Chile, kobalt z Konga a nikl z Austrálie, to vše zamíří do Číny, kde proběhne rafinace. Poté pak vzácné kovy čeká cesta do Evropy a USA. Tohle všechno je už dobře známý, neřešitelný emisní kolotoč.

Než se tedy nový elektromobil VW dostane ke svému majiteli, bude mít na kontě opravdu velkou emisní zátěž. V závislosti na energetickém mixu toho kterého trhu bude tedy třeba najet až statisíce kilometrů (pokud se to vůbec někdy stane), aby neefektivní výroba byla vykompenzována. Stejně jako budou zájemci potřebovat také nemalé úspory. ID.7 je totiž opravdovým kolosem, jenž délka narostla na 4 961 milimetrů. Kromě toho je také 1 862 mm široký a 1 538 mm vysoký, přičemž počítá s takřka třímetrovým rozvorem.

Více než rozměry však budou mít na cenu vliv baterie. Základem je paket s 82 kWh (z toho využitelných je 77 kWh), se kterým zvládnete 615 kilometrů dle cyklu WTLP. Kromě toho ovšem budou moci zákazníci sáhnout také po větších akumulátorech (91, resp. 86 kWh), s nimiž je spárován jak dojezd 700 km, tak dobíjecí výkon 200 kW. Menší paket je totiž možné dobíjet pouze při 170 kW. Realita ale pochopitelně bude záviset hlavně na možnostech veřejných stojanů, které leckdy nemají ani takový výkon. A pro srovnání - naplnění 50litrové nádrže nafty během 3 minut, což je spíš pesimistický čas, odpovídá dobíjení výkonem 3 900 kW, tedy 3,9 MW, a to i když budeme počítat se 100% efektivitou dobíjení i vytváření kinetické energie elektromotorem (obojí je v praxi nereálné, 90 a 90 procent bude maximum) a jen 40% účinnost dieselového motoru (v praxi snadno vyšší).

O hnacím ústrojí se automobilka zatím nerozpovídala, již dříve však zmínila, že ID.7 je prvním koncernovým vozem, jenž bude těžit z nedávno představené nové jednotky APP550. Ta bude primárně usazena u zadní nápravy a nabídne 286 koní výkonu a až 550 Nm točivého momentu. VW pak zcela jistě přivede do hry i provedení se dvěma motory, nabídku ale zřejmě upřesní až blíže k zahájení prodeje, které je v Evropě a Číně naplánováno na letošní podzim. Amerika si však počká až do příštího roku.

Od techniky se tak přesuneme do kabiny, která zaujme v prvé řadě mimořádným prostorem. Tím připomíná Škodu Superb, však je to nakonec také liftback, nikoli sedan jako dřív. Designově ale kráčí ve stopách zmíněného Modelu S. Před řidičem se totiž nachází pouze malý informační displej, který zobrazuje pouze legislativou dané informace, tedy varování a rychlost. Další data vám nabídne buď standardně dodávaný head-up displej, či 15palcová obrazovka multimédií. Tu půjde daleko lépe ovládat, mimo jiné i díky dvěma fyzickým lištám pod ní. VW měl nicméně také výrazně zapracovat na hlasovém ovládání.

Protože je ID.7 koncipován jako vlajková loď značky, nepřekvapí uvnitř záplava kůže a kvalitních materiálů. Velká pozornost byla věnována předním sedadlům, které mají funkci Climatronic a na základě teploty a vlhkosti mohou posádce prohřát či naopak vychladit záda a bederní partie. Pokud to pak nestačí, lze u varianty ergoComfort aktivovat deset vzduchových měchů pro masáž zad. Provedení ergoPremium pak přidává ještě dva v sedáku pro masáž pánve.

Zmínit lze rovněž plejádu bezpečnostních a asistenčních systémů, mezi které patří i semi-autonomní řízení či automatické parkování. Technologie Park Assist Pro s funkcí Memory pak dokonce vozu umožní, aby si pamatoval posledních 50 metrů ze zadaného parkovacího manévru. Díky tomu můžete prakticky vždy vystoupit přímo před svým domem a nechat auto, aby do garáže zajelo samo. Veškerý proces pak navíc můžete ovládat skrze mobilní telefon.

Suma sumárum tu máme některé zajímavé technologie zabalené v ne zrovna oslnivém balení. Pokud k tomu přihodíte velké rozměry a větší pakety baterií, začíná být prakticky jisté, že pod dva miliony korun nebude ID.7 k dispozici. Ve finále se tedy prapodivným vzhledem asi příliš lidí zabývat nebude - tohle auto jako nástupce skoro dokonale univerzálního Passatu nemůže fungovat, bude násobně dražší a jen zlomkově využitelné.

Nový ID.7 je sice napěchován zajímavými technologiemi, vše ale halí design, který spíše odpuzuje než láká. A protože jde o elektrický vrchol značky, nelze očekávat ani nízkou cenu, ani velkou použitelnost. Tohle na velký úspěch opravdu nevypadá. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec

