VW odhalil první ceny elektrického nástupce Passatu, u nás si asi bude moci říkat ID1.7

/ Foto: Volkswagen

Komu přesně chce Volkswagen tohle auto prodat, opravdu netušíme. S tak vysokou cenou a současně omezenou využitelností je to parodie na Passat, ne jeho nástupce v jakémkoli smyslu tohoto slova.

Není možné dekády působit v automobilovém světě a nepoznat záplavu oddaných zákazníků Volkswagenu Passat. Znám jich spoustu od souseda-kuchaře, který léta kupuje ojetiny, přes známé z řad lékařů, kteří si každých pár let objednají nový vůz, až po manažery či podnikatele, kteří si na firmu pořizují ten samý model, i když by mohli mít něco násobně dražšího.

Vztah všech těchto lidí k Passatu lze označit slovem láska. Není to ale žádné emocionální vzplanutí, které po pár měsících vyprchá, ale velmi racionální pouto postavené okolo mixu vlastností tohoto auta. Passat v máločem ohromí, ale v ničem nezklame - někteří milují jeho nízké provozní náklady, jiné fascinuje šíře jeho použitelnosti, další okouzluje jeho nenápadnost ve spojení s vysokou kvalitou jízdy. Bude vám někdo závidět Passat? Asi ne, rozhodně ne většina lidí. A dostanete s autem za dvoj-, troj- či vícenásobek jeho ceny něco ještě drasticky lepšího? Také ne.

Nejsem žádný fanda Volkswagenu, mám raději auta s vyhraněnějším charakterem, přesto na ikony typu Passat nelze pohlížet jinak než s úctou. Nestaly se jimi náhodou a fakt, že tento vůz miluje tak široká skupina lidí, má své velmi racionální základy. Těch se VW po dekády důsledně držel a přiměl zákazníky tohoto vozu věřit, že každá dalšího jeho generace bude podobným drahokamem, jen trochu víc vybroušeným k dokonalosti. Problémem pro Němce ale je, že kouzlo Passatu ve smyslu jeho univerzálnosti, použitelnosti a také hodnoty za peníze stojí a padá se spalovacím, nejčastěji pak dieselovým (letos v Česku 76 % prodejů) motorem. A VW do budoucna s takovými pohony už nepočítá.

Ve Wolfsburgu naštěstí zatím nejsou až takoví sebevrazi, aby Passat jedním vrzem odpískali, a tak dostane ještě jednu generaci, ta už ale podle všeho bude jen jakýmsi posledním velkým faceliftem dosavadního provedení. Za nástupce tohoto modelu byl určen elektrický ID.7, který od počátku vypadá vedle Passatu jako vtip. Vypadá jako odvar z něj, jako parodie na něj, a to už kvůli svým technickým parametrům. Po nedávném začátku výroby tohoto modelu už jsme čekali jen na to, kolik bude stát, což teď víme alespoň v případě domácího Německa. A pozici ID.7 nové informace nevylepšují ani náhodou.

Nebudeme dlouho chodit kolem horké kaše, v Německu se tohle auto začíná prodávat ve verzi Pro od 56 995 Eur. To na první dobrou nezní až tak zle, v přepočtu je to 1,38 milionu Kč. To je sice v absolutní rovině pořád absurdně mnoho na vůz střední třídy se 77kWh baterií (ekvivalent ani ne 20litrové nádrže nafty), kterou až 210kW pohon při aktivnější jízdě vysaje snadno za 200 km a a s maximálně 170kW dobíjením ji rozhodně nedoplníte za pár minut, ale na poměry elektromobilů to nezní zase tak nekonkurenceschopně. Je ale třeba se podívat, kolik stojí jiné modely VW ID v Německu, abychom pochopili, že takovou sumu tu očekávat nemůžeme.

Všechny elektrické Volkswageny jsou ve své domovině citelně levnější a ID.7 ani tam pochopitelně nestojí méně než menší ID.3, ID.4 nebo ID.5. U některých typů jsou dost velké rozdíly ve specifikacích, pokud se ale podíváme na srovnatelné modely, pak můžeme vyjít z německé ceny modelu ID.4 GTX. Ten stojí od 55 555 Eur, což je jen o 1 444 Eur (ceníky VW v Německu dělal někdo s těžkou obsedantně-kompulzivní poruchou, to je zjevné) než u ID.7. A ID.4 GTX u nás přijde nejméně na 1 648 900 Kč. Očekávat tedy, že ID.7 bude startovat okolo 1,7 milionu Kč, není nemístné, jméno ID1.7 by mu v Česku přistálo lépe.

To je hodně vysoká cena, ale ještě si dokážu představit, že by ji skousli lépe situovaní kupci, kdyby za ni dostali „něco jako Passat”. Ale nedostanou, dostanou vůz, který se univerzálností a bezstarostností používání automobilu zdaleka nepřiblíží ani základnímu VW Golf, natož pak současnému Passatu. Natož pak Passatu za podobné peníze. Takový dnes pomalu ani neexistuje, i absolutně vrcholná verze 2,0 TSI 4Motion DSG R-Line stojí od 1 488 900 Kč.

Komu VW chce ID.7 vedle Passatu prodávat, nemáme tušení. Hlavou takové auto koupit nepůjde a jak už zaznělo zkraje, srdcem se Passat moc nekupuje. Budeme se divit, když tu VW prodá byť jen 100 takových aut za rok, Passat dnes prodává po tisících...

Nebudeme říkat, že ID.7 nemá své přednosti, celou komplexností svých vlastností a jejich poměrem k ceně ale vedle Passatu nemá co říci, to už je teď těžko zpochybnitelné. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

