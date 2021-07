VW odhalil superkombík pro normální lidi, v něčem dokonce překonává i Audi RS6 před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Po Audi RS6 touží leckdo, je to obraz skoro ideálního spojení rychlosti a praktické využitelnosti auta. Jenže je pekelně drahé, Volkswagen odhalil v principu totéž za zlomek ceny Audi.

Na sklonku loňského roku Volkswagen představil nový Golf R. Jakkoliv se ale jeho přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec dočkal oproti předchůdci navýšení výkonu o 20 koní, celou premiéru halila temným stínem tak trochu podivná strategie německé automobilky. Ta se totiž rozhodla zákazníkům nabídnout nejen automatickou převodovku DSG, nýbrž rovněž manuál. S ním je ovšem Golf R k mání pouze ve Spojených státech a Kanadě. Co za tím stojí, nevíme, nicméně by nás nepřekvapilo, kdyby hlavním důvodem byla vyšší papírová spotřeba resp. vyšší emise CO2 „manuální verze”.

Nyní tu máme Golf R Variant, tedy kombi, se kterou se již v zámoří nepočítá. Znamená to, že manuál je zcela mimo hru, to ovšem v tomto případě až tak moc nevadí. Zájem o trojici pedálů je ve spojení s praktickou karoserií minimální, koneckonců s rodinou a almarou na palubě netoužíte po extrémním řezání zatáček, ale pouze po rychlém průjezdu skrze ně. A to vám novinka z Wolfsburgu umožní, do vínku totiž dostala stejných 320 koní a 420 Nm točivého momentu jako hatchback.

S touto silou pod kapotou, zmiňovaným automatem a pohonem všech kol zvládne Golf R Variant zrychlení z klidu na stovku za 4,9 sekundy, tedy jen o dvě desetiny pomaleji než méně praktický sourozenec. Proto by nás ostatně nepřekvapilo, kdyby se novince začalo přezdívat Audi RS6 Avant pro chudé. Koneckonců první generaci ikonického modelu čtyř kruhů v rámci akcelerace takřka dorovnává, a to přesto, že provedení C5 mělo k dispozici osmiválec, 450 koní a 580 Nm.

Co se týče nejvyšší rychlosti, pak Golf R Variant již stojí s RS6 Avant ve stejné lize. V obou případech je totiž standardně maximem 250 km/h, s příplakovým paketem (zvaným v tomto případě R Performance) pak 270 km/h. Touto rychlostí přitom může Volkswagen převézt ještě více nákladu než Audi, neboť jeho zavazadelník pobere ve standardu 611 litrů a po sklopení sedadel dokonce 1 642 l. RS6 Avant C5 byla oproti tomu spojena s 450, respektive s 1 590 litry.

Je také třeba zmínit, že oproti hatchbacku nabral kombík pouze 79 kilo. Proto musel Volkswagen přepracovat podvozek, který se kromě lehčí nadváhy musí vypořádat i s rozdílným rozložením hmotnosti. Standardem jsou pak 18palcová litá kola, k mání jsou ovšem i devatenáctky, a to jako součást zmiňovaného paketu. Jeho zaškrtnutí vám navíc přinese ještě jízdní režimy Nürburgring a Drift, kdy první je určen pro jízdu na okruhu, zatímco druhý umožňuje ustřelení zádě.

V případě kabiny toho nemáme logicky mnoho co dodat, oproti hatchbacku se změnil pouze prostor nad hlavami zadních pasažérů. Jinak tu ovšem máme tentýž volant se zploštělou spodní částí, modře laděné doplňky či sportovní sedadla. Zmínit tedy už můžeme jen tažnou kapacitu 1 900 kg a příchod do prodeje v polovině srpna. Ceny pak zatím zveřejněny nebyly, oproti hatchbacku, jenž na českém trhu startuje na 1 195 900 Kč, ale můžeme stoprocentně očekávat lehčí nárůst.

Nový VW Golf R Variant lze titulovat jako Audi RS6 Avant pro chudé. S první generací této ikony totiž zvládá držet krok při zrychlení i v rámci maximálky, objemem zavazadelníku ji pak dokonce překonává. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

