VW odhalil úplně nový Passat. Svou praktičností láká, vzhledem ale dokonale odrazuje před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Na krásná auta od VW nejsme zvyklí, a tak jsme ani žádné takové v případě nového Passatu nečekali. Vzhled jeho deváté generace je ale tak mdlý, že je opravdu těžké nad ním hnout brvou. V případě praktičnosti je ale vše v pořádku.

Třetí díl vesnické trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno... není považován za zrovna povedený. Musím se však přiznat, že mi na mysli vytanul ihned, kdy se přede mnou poprvé odhalil odmaskovaný nový Volkswagen Passat. Nikoli však kvůli hlášce: „Tady je to krásný, jako v Krumlově!“ Na mysli mám spíš slova: „Je to hnus, velebnosti, jdu...” Však sami víte.

Může se zdát, že jsem na německou legendu, které se od roku 1974 prodalo více než 30 milionů kusů, až příliš tvrdý. Jenže naroubovat spíše oválnou tvář ve stylu elektrické rodiny ID na jinak spíše hranaté kombi mi opravdu nepřijde jako dobrý nápad. Spíše začínám přemýšlet o tom, zda se Němci nerozhodli přizabít další ze svých ikon. U Golfu se jim to už docela povedlo, u Passatu mohou začít pěkně od podlahy.

Kdyby se těchto modelů prostě zbavili, způsobili by tím nemalé pozdvižení. Když se nicméně odkážou na klesající zájem zákazníků, bude to pochopitelný krok. Berte to jako divokou spekulaci, postup značky ale takovou motivaci přinejmenším nepopírá. Passat se totiž v deváté generaci vrátil pouze jako kombík (zvaný tradičně Variant). Oproti tomu elektrický ID.7 bude k mání i jako liftback. Priority německé automobilky jsou tak jasně dané. Nutno však říci, že tím VW neskutečně riskuje. ID.7 bude bude už kvůli svým cenám - nemluvě o technických limitech - o úspěch bojovat hodně složitě.

Tím, že Passat vypadá trochu jako jeho čínský plagiát, si ovšem Němci začali nařezávat jednu z nosných větví, na kterých sedí. Snadno se tak může stát, že dosavadní král daného segmentu začne prohrávat se Škodou Superb, která ostatně počítá s toutéž technikou, jen dost pravděpodobně zabalenou v lákavějším kabátě. A podstatné také je, že český vůz, jenž bude stejně jako ten německý vyráběn na Slovensku, dorazí v obou karosářských verzích, tedy i jako liftback.

Zanechme ale již filozofování, ostatně budoucnost je vždy ve hvězdách a stát se může cokoli. Některé parametry německé novinky jsou totiž vyloženě lákavé. Její rozvor se totiž prodloužil o 50 milimetrů, jenž jdou prakticky všechny na konto zadních pasažérů. Zároveň o 40, respektive o 140 litrů narostl zavazadelník. Standardně tak Passat Variant pobere 690 litrů harampádí, se sklopenými zadními sedadly dokonce 1 920 l.

Co se druhého konce vozu týče, zákazníci budou moci sáhnout po dvoulitrovém turbodieselu, který 122 či 150 koní páruje s pohonem předních kol, zatímco v případě 193 je již standardem systém 4Motion. Mild-hybridní benzinová jedna-pětka pak nabídne 150 koní, přičemž benzinový dvoulitr bude k mání s 204 či 265 koňmi. Také poslední zmíněná jednotka přitom dostane pohon všech kol, zbytek sází jen na přední nápravu. Sedmistupňové DSG je u spalovacích verzí standardem vždy.

Šestistupňový automat je pak určen pro plug-in hybridní verze, které párují přeplňovanou jedna-pětku s elektromotorem a bateriemi o kapacitě 19,7 kWh. Passat eHybrid by přitom měl zvládat sto kilometrů čistě na elektřinu, k mání pak bude s 204 či 272 koňmi. To je u deváté generace prozatímní vrchol, přičemž si nejsme jisti, že VW v příštích letech zajde dál. I to může být další hřebíček do rakve, dosavadní provedení totiž disponovalo vyšším výkonem.

V případě interiéru tu pak máme především 12,9palcový centrální displej multimédií, který je u vyšších úrovní výbavy nahrazen dokonce 15palcovou obrazovkou. VW se přitom poučil z kritiky a volant již neosazuje dotykovými ploškami, nýbrž opět klasickými tlačítky. Kvůli takové klimatizaci však již musíte do palubního menu, což znovu znamená, že nový Superb bude mít navrch. Škoda jej totiž stejně jako nový Kodiaq osadila fyzickými, byť digitalizovanými ovladači.

Lze už jen zmínit, že nový Passat bude k mání ve čtyřech úrovních výbavy, z nichž jednou bude i stupeň R-Line. Jeho součástí jsou osmnáctipalcová litá kola, agresivnější bodykit a sportovní sedadla, zatímco luxusní varianta Elegance sází na masážní strojky. Zda to bude stačit ke štěstí, zvláště když za VW bude třeba platit více než za Škodu, je otázkou. Zatím se rýsující odpověď však pozitivní opravdu není, přičemž Němci si za ni mohou sami.

Nový Passat bude k mání už jen ve verzi Variant. A jakkoli jeho zavazadelník pobere až 1 920 litrů a uvnitř je možné počítat i s 15palcovým centrálním displejem, vzhled vozu dokonale odrazuje. Ale třeba se vám kulatá tvář elektrické rodiny ID naroubovaná na jinak hranatý vůz líbí. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.