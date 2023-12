VW odhalil víc k novému Transporteru a ukázal jeho interiér. Není divu, že sám tlačí hlavně diesely před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Víc jak 5 metrů dlouhá dodávka zvládne pobrat až 1,3 tuny nákladu a k tomu utáhne 2,8tunový přívěs. To jsou pěkné parametry, v elektrické verzi ale vůz v základu počítá jen s ekvivalentem 14litrové nádrže nafty. Náhlé preferenci dieselů se rázem nejde divit.

Svého času jsem pracoval v rodinné firmě, kde jsem v podstatě dělal to, co aktuálně bylo potřeba. Mimo jiné jsem tak s Fordem Transit najel víc než milion kilometrů během pár let. Klíčová v tu chvíli byla maximální efektivita - auto se muselo pohybovat mezi jednotlivými továrnami a obchody v co nejkratším čase s co nejmenšími náklady. Něco takového bylo možné jen s dieselovými auty, která v tomto ohledu zůstávají nepřekonané dodnes.

Právě s ohledem na nemalé zkušenosti s provozem dodávek hledím s údivem na záměry mnoha výrobců elektrifikovat i tato auta. Je jedno, co si o nich myslíte, ale výše zmíněnou optikou jsou naprosto nekonkurenceschopná. Neříkám, že nemohou mít své okrajové využití, jinak jsou ale příliš drahým špásem, který obstará příliš málo práce už kvůli svému omezenému dojezdu a dlouhé době doplňování energie. S maximální efektivitou něco takového nemá nic společného.

Potvrzuje to i pohled na nově odhalené parametry chystaného Volkswagenu Transporter sedmé generace, o kterém už tento týden řeč byla. A Němci, kteří ještě donedávna bateriový pohon tlačili jako zběsilí, to evidentně také pochopili. Od počátku tedy ukazovali novinku ve verzi TDI a počínaje dneškem nestartují předobjednávky na elektrickou verzi T7, nýbrž pouze na tu dieselovou. Ta je k mání ve čtyřech karosářských verzích, zatímco dvoulitrové TDI pod kapotou nabídne 110, 150 nebo 170 koní. S vyššími výkony pak půjde spojit také pohon všech kol.

Kromě těchto nejsmysluplnějších verzí bude k mání i provedení eHybrid, v jehož případě kombinace benzinové a elektrické jednotky dávají k dobru celkových 233 koní. Elektrický Transporter pak počítá se 116, 136, 218 a 286 koňmi, přičemž poslední tři motorizace budou napájeny baterií o kapacitě 83 kWh. Ta je ekvivalentem zhruba 21litrové nádrže, která většině využití dodávek nevystačí ani zdaleka. Ještě větším nesmyslem je ovšem základ nabídky, se 116 koňmi bude totiž spojeno jen 53 kWh, tedy menší kapacita, než jakou disponuje ID.3 - jde o ekvivalent asi 13,6litrové nádrže na naftu.

Při pohledu na něco takového opravdu můžeme jen kroutit hlavou, zvlášť pokud tato data spojíme s dalšími parametry vozu. Nový Transporter totiž narostl do délky o 15 centimetrů na 5 050 milimetrů, respektive na 5 450 mm v případě prodloužené verze. Maximální nosnost se pak oproti stávajícímu provedení zvedla na 1,3 tuny, přívěs pak může být dokonce 2,8tunový. Tyto hodnoty pochopitelně nebudou k dispozici se základní elektrickou verzí, nicméně i při poloviční zátěži je jasné, že ekvivalent 14litrové nádrže vycucnete v mžiku oka. Transporter na baterky může vyhovět maximálně tak firmám zabývajícím se rozvozem zboží po městě. Jako čistě jednoúčelový stroj ovšem bude hodně drahý.

Je patrné, že si to ve Wolfsburgu uvědomují, i proto automobilka začíná znovu klást důraz na diesel. S ním ostatně nový Transporter bude startovat na 36 780 Eurech (cca 900 tisíc korun), což jsou ještě přijatelné peníze. Zvláště s ohledem na mnohem širší standardní výbavu, která čítá třeba 12palcový digitální přístrojový štít, plejádu bezpečnostních a asistenčních systémů nebo diodová světla vpředu i vzadu.

Nový Transporter v základu počítá s 12palcovým digitálním přístrojovým štítem, který u vyšších úrovní výbavy doplní 13palcový displej multimédií. Pod kapotou pak může pracovat dieselové, plug-in hybridní či elektrické ústrojí, smysl ovšem v tomto segmentu dává pouze to první zmíněné. Foto: Volkswagen

Petr Prokopec

