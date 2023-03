VW odhalil víc z nového Passatu, jasné jeho pojetí, datum premiéry i začátku prodejů před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Aktuální provedení německé legendy je s námi už 9 let a dočkáme se přinejmenším jednoho jejího dalšího pokračování. Jasněji nyní máme v tom, co nabídne a kdy přijde, další budoucnost je obestřena tajemstvím.

Král je mrtev, ať žije král, říká se. Vztáhnout toto sousloví můžeme i na Volkswagen Passat, jehož osmá generace byla představena již v listopadu roku 2014. Do prodeje zamířila o tři měsíce později, a to vůbec naposledy jako sedan i kombík. V případě nástupce totiž Němci hodlají setrvat pouze u praktičtější varianty. Její vývoj svěřili do rukou Čechů, výroba ovšem bude probíhat na Slovensku v Bratislavě. Pokud by tedy na nějaké auto bylo možné nalepit označení „československé“, pak je to kupodivu bude právě VW Passat s interním označením B9.

Krok Volkswagenu je překvapivý, neboť Passat byl dosud ve své třídě lídrem, přičemž Škodě Superb patřilo druhé místo. Šéf německé automobilky Thomas Schäfer nicméně uvedl, že trh s tradičními sedany se v Evropě zmenšil natolik, že vyvíjet pro tento segment nový vůz se již nevyplatí. Nový Passat tedy dorazí jen jako kombík, přičemž zájemce o méně praktické provedení bude muset uspokojit Škoda. Ta ale stejně jako dosud nabídne liftback, ne klasický sedan.

Schäfer mimo to uvedl, že nová generace bude v prodeji od letošního září. To ovšem znamená, že debut je již prakticky za dveřmi. Protože ovšem nebude k mání na americkém trhu, rozhodně nečekáme výstavní debut na autosalonu v New Yorku. Ostatně zájem klesá i o tradiční auto show, Němci tak velmi pravděpodobně uspořádají vlastní akci, která bude více pompézní. Vůbec první Passat byl totiž představen v roce 1973, letos tak tento model slaví své dost možná poslední kulaté jubileum.

Je přitom otázkou, co se bude dít dál. VW ve velké míře tlačí na elektromobilitu, s rodinou ID ale poněkud narazil, a proto hodlá tradiční názvy udržet ve hře i po konci spalovacích motorů. Zatím však záchranné stéblo hodil pouze modelu Golf. Jestli se jej pak dočká i Passat, je zatím ve hvězdách. Jisté však je, že elektrifikace čeká již devátou generaci. Ta totiž dorazí nejen s mild-hybridními jednotkami, ale podle všeho také s novým 1,5litrovým plug-in hybridním ústrojím.

VW také uvedl, že tato motorizace by měla produkovat až 282 koní, stejně jako bude schopna urazit 100 km čistě na elektřinu. Stejnou techniku pak vyfasuje i Superb. Dle Schäfer přitom svěření vývoje obou modelů do rukou Škody jen demonstruje, kterak jednotlivé koncernové značky momentálně spolupracují mnohem více než v minulosti. Přesto si nicméně každá má zachovat jistou nezávislost a vlastní identitu, a to především skrze odlišný design.

Zajímavé je, že stávající Passat Variant můžete stále zadávat do konfigurátoru a objednávat. Ve finále to ovšem není až tak úplně překvapivé, a to s ohledem na změnu továrny. Osmá generace je totiž produkována v Emdenu, který zjevně ještě nebyl úplně konvertován na elektrické centrum značky. V Bratislavě ale nejspíše již pracují na úpravách montážních linek, a to i kvůli Superbu. Dle Schäfera totiž ještě letos neproběhne pouze premiéra, ale dojde rovněž k zahájení prodeje.

Zbývá už jen dodat, že zatímco Passat jako sedan skončil nejen v Evropě, ale také v Americe, v Číně bude k nadále dispozici. Tamní provedení stojící taktéž na platformě MQB, jenž bylo představeno v roce 2019, je ovšem mnohem větším vozem - na délku má 4 908 milimetrů, v rámci rozvoru pak 2 871 mm. Evropskou verzi tak v obou ohledech překonává o zhruba 10 cm. Loni se pak dočkal faceliftu, který hlavně čelní partie učinil mnohem přitažlivějšími.

Stávající Passat pokračuje už jen jako kombík, přičemž s touto variantou mohou zákazníci počítat také u nástupce. Devátá generace pak nejspíše bude tou vůbec poslední. Foto: Volkswagen

Zdroje: Auto News, Volkswagen

Petr Prokopec

