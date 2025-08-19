VW odhaluje nový T-Roc, jako bychom ho dávno neviděli celý bez maskování. Viděli, navíc ani nejde o nové auto
Petr ProkopecJe vždy trochu trapné, když automobilka ignoruje realitu a po malých kouscích odhaluje něco, co jsme dávno mohli vidět celé ze všech stran. Tak je tomu i v případě VW a nového T-Rocu, který ke všemu ani není nový. Takže dopředu víme skoro vše.
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Na tento týden chystá Volkswagen plošné zdražení všech svých spalovacích aut. Jedinou výjimkou je SUV T-Roc, a to z prostého důvodu. Němci na zářiovém autosalonu IAA Mobility v Mnichově odhalí jeho druhou generaci. Pokud by tedy cenu jejího předchůdce poslali vzhůru, dealeři by mohli mít problém rozprodat zbývající produkci stávajícího provedení. Zvláště když z nabídky již vypadla verze osazená litrovým tříválcem, která byla základní vstupenkou do klubu. S objemnějšími a výkonnějšími motory totiž T-Roc již tak nestartuje zrovna nízko.
VW se novinku rozhodl odhalovat klasickým způsobem, živé premiéře tedy měla předcházet prezentace aut potažených ochrannou maskovací fólií či skrytých v temnotě. Jenže již v lednu nechtěný únik snímků z palubního systému propálil, jak bude nový T-Roc vypadat. Jejich reálnost pak před několika málo dny potvrdil další únik tentokrát už reálných záběrů vozu z interní prezentace. Vzhled tedy rozhodně není tajemstvím, přičemž palec nahoru lze ukázat jak dramatické přídi, tak výrazně se svažující zádi.
Šéf německé automobilky Thomas Schäfer ale nově kolegům z Autocaru sdělil aspoň pár nových informací. T-Roc druhé generace bude tedy prvním vozem VW, který se dočká nového plnohodnotného hybridního ústrojí. To pracuje podobně jako třeba agregáty od Toyoty, pročež můžeme počítat s tím, že kola bude roztáčet buď spalovací nebo elektrická jednotka. Či obě najednou. Nic podobného Němci v nabídce zatím nemají, dosud se soustředili na mild-hybridní či naopak plug-in hybridní techniku.
„Takový pohon potřebujeme, protože třeba v Jižní Americe je po hybridech hlad. A T-Roc pro Jižní Ameriku se vyrábí v Jižní Americe,“ uvedl Schäfer. Dále poukázal na to, že „hybridy se nyní staly velkým tématem ve Spojených státech. Je to technologie, o které každý říkal, že již není zapotřebí, ale protože se v USA zpomalila poptávka po elektromobilech, je větší pozornost přesouvána k hybridům“. Proto ostatně tutéž techniku dostane i Golf a Tiguan.
Němci si tak zjevně konečně uvědomují, jak ošemetné je jít na ruku jen regulacím či vlastním krátkozrakým přáním. Stačí totiž výměna jednoho politika a rázem se mění směřování celé branže. Přitom Donald Trump není tím, kdo by na poli aut cokoli zakazoval, jen vyrovnává podmínky na trhu. To úplně stačilo k tomu, aby pomalu všechny automobilky, které za Joe Bidena zmiňovaly brzký přechod na elektromobilitu, otočily kabát a nově znovu přísahaly věrnost spalovacím vozům.
Nový T-Roc bude patřit mezi ně, takže v prodeji bude ještě v příští dekádě. Jedním dechem je ale třeba dodat, že nový vlastně nebude - jak podotýkají kolegové z Auto Expressu, vůz půjde ve stopách „nejlepších” moderních tradic koncernu VW a bude pouze výrazněji faceliftovaným autem, které už známe. Právě na tom je vidět, že Volkswagen míří stále stejným směrem, jen modifikuje mezikroky, které k němu podle něj povedou. Cesta ke spokojenějším zákazníkům ani udržitelnějšímu byznysu to podle nás není, ale nechceme se opakovat...
VW T-Roc druhé generace se ukázal na oficiálním snímku pod ochrannou fólií, ... Foto: Volkswagen
...před pár dny jsme si ho ale mohli prohlédnout celý, a to bez maskování. Líbivější karoserie a kontroverzní interiér ale pracují se základy, které dávno známe, technické inovace budou pouze dílčí. Foto: Volkswagen
Zdroje: Volkswagen, Auto Expressu, Autocar
