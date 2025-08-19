VW odhaluje nový T-Roc, jako bychom ho dávno neviděli celý bez maskování. Viděli, navíc ani nejde o nové auto

Je vždy trochu trapné, když automobilka ignoruje realitu a po malých kouscích odhaluje něco, co jsme dávno mohli vidět celé ze všech stran. Tak je tomu i v případě VW a nového T-Rocu, který ke všemu ani není nový. Takže dopředu víme skoro vše.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

VW odhaluje nový T-Roc, jako bychom ho dávno neviděli celý bez maskování. Viděli, navíc ani nejde o nové auto

před 7 hodinami | Petr Prokopec

VW odhaluje nový T-Roc, jako bychom ho dávno neviděli celý bez maskování. Viděli, navíc ani nejde o nové auto

/

Foto: Volkswagen

Je vždy trochu trapné, když automobilka ignoruje realitu a po malých kouscích odhaluje něco, co jsme dávno mohli vidět celé ze všech stran. Tak je tomu i v případě VW a nového T-Rocu, který ke všemu ani není nový. Takže dopředu víme skoro vše.

Na tento týden chystá Volkswagen plošné zdražení všech svých spalovacích aut. Jedinou výjimkou je SUV T-Roc, a to z prostého důvodu. Němci na zářiovém autosalonu IAA Mobility v Mnichově odhalí jeho druhou generaci. Pokud by tedy cenu jejího předchůdce poslali vzhůru, dealeři by mohli mít problém rozprodat zbývající produkci stávajícího provedení. Zvláště když z nabídky již vypadla verze osazená litrovým tříválcem, která byla základní vstupenkou do klubu. S objemnějšími a výkonnějšími motory totiž T-Roc již tak nestartuje zrovna nízko.

VW se novinku rozhodl odhalovat klasickým způsobem, živé premiéře tedy měla předcházet prezentace aut potažených ochrannou maskovací fólií či skrytých v temnotě. Jenže již v lednu nechtěný únik snímků z palubního systému propálil, jak bude nový T-Roc vypadat. Jejich reálnost pak před několika málo dny potvrdil další únik tentokrát už reálných záběrů vozu z interní prezentace. Vzhled tedy rozhodně není tajemstvím, přičemž palec nahoru lze ukázat jak dramatické přídi, tak výrazně se svažující zádi.

Šéf německé automobilky Thomas Schäfer ale nově kolegům z Autocaru sdělil aspoň pár nových informací. T-Roc druhé generace bude tedy prvním vozem VW, který se dočká nového plnohodnotného hybridního ústrojí. To pracuje podobně jako třeba agregáty od Toyoty, pročež můžeme počítat s tím, že kola bude roztáčet buď spalovací nebo elektrická jednotka. Či obě najednou. Nic podobného Němci v nabídce zatím nemají, dosud se soustředili na mild-hybridní či naopak plug-in hybridní techniku.

„Takový pohon potřebujeme, protože třeba v Jižní Americe je po hybridech hlad. A T-Roc pro Jižní Ameriku se vyrábí v Jižní Americe,“ uvedl Schäfer. Dále poukázal na to, že „hybridy se nyní staly velkým tématem ve Spojených státech. Je to technologie, o které každý říkal, že již není zapotřebí, ale protože se v USA zpomalila poptávka po elektromobilech, je větší pozornost přesouvána k hybridům“. Proto ostatně tutéž techniku dostane i Golf a Tiguan.

Němci si tak zjevně konečně uvědomují, jak ošemetné je jít na ruku jen regulacím či vlastním krátkozrakým přáním. Stačí totiž výměna jednoho politika a rázem se mění směřování celé branže. Přitom Donald Trump není tím, kdo by na poli aut cokoli zakazoval, jen vyrovnává podmínky na trhu. To úplně stačilo k tomu, aby pomalu všechny automobilky, které za Joe Bidena zmiňovaly brzký přechod na elektromobilitu, otočily kabát a nově znovu přísahaly věrnost spalovacím vozům.

Nový T-Roc bude patřit mezi ně, takže v prodeji bude ještě v příští dekádě. Jedním dechem je ale třeba dodat, že nový vlastně nebude - jak podotýkají kolegové z Auto Expressu, vůz půjde ve stopách „nejlepších” moderních tradic koncernu VW a bude pouze výrazněji faceliftovaným autem, které už známe. Právě na tom je vidět, že Volkswagen míří stále stejným směrem, jen modifikuje mezikroky, které k němu podle něj povedou. Cesta ke spokojenějším zákazníkům ani udržitelnějšímu byznysu to podle nás není, ale nechceme se opakovat...


VW odhaluje nový T-Roc, jako bychom ho dávno neviděli celý bez maskování. Viděli, navíc ani nejde o nové auto - 1 - VW T-Roc 2025 oficialni spy foto
VW T-Roc druhé generace se ukázal na oficiálním snímku pod ochrannou fólií, ... Foto: Volkswagen

VW odhaluje nový T-Roc, jako bychom ho dávno neviděli celý bez maskování. Viděli, navíc ani nejde o nové auto - 2 - VW T-Roc 2025 2026 oficialni unik 01VW odhaluje nový T-Roc, jako bychom ho dávno neviděli celý bez maskování. Viděli, navíc ani nejde o nové auto - 3 - VW T-Roc 2025 2026 oficialni unik 02VW odhaluje nový T-Roc, jako bychom ho dávno neviděli celý bez maskování. Viděli, navíc ani nejde o nové auto - 4 - VW T-Roc 2025 2026 oficialni unik 03VW odhaluje nový T-Roc, jako bychom ho dávno neviděli celý bez maskování. Viděli, navíc ani nejde o nové auto - 5 - VW T-Roc 2025 2026 oficialni unik 04VW odhaluje nový T-Roc, jako bychom ho dávno neviděli celý bez maskování. Viděli, navíc ani nejde o nové auto - 6 - VW T-Roc 2025 2026 oficialni unik 05
...před pár dny jsme si ho ale mohli prohlédnout celý, a to bez maskování. Líbivější karoserie a kontroverzní interiér ale pracují se základy, které dávno známe, technické inovace budou pouze dílčí. Foto: Volkswagen

Zdroje: Volkswagen, Auto Expressu, Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše