VW odložil příchod nového elektromobilu a sníží výrobu těch stávajících, bude raději o to déle prodávat spalovací auta před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Vypadá to, že v pekle začalo mrznout. Němci po letech živelného přístupu k elektrickým autům seznali, že hnát se s nimi na trh hlava nehlava může být „o kejhák”. A tak začali znovu alespoň trochu používat zdravý rozum.

Na úvod otázka, která by mohla zůstat řečnickou, ale raději na ni hned zkusíme najít pár odpovědí: Který významný plán jakékoli automobilky související s elektrickými auty byl v posledních letech splněn? A můžeme klidně vynechat Teslu, která nemá problém v roce 2019 odhalit auto, u nějž v roce 2024 slibuje náběh plné výroby za další rok nebo dva, u té je to spíše modus operandi. Přesto nás - upřímně řečeno - nenapadá ani jeden.

Však vzpomeňme, co měl v plánu třeba Ford. A jak to dopadlo. Co se stalo se záměry další firmy plné nadšení pro tento typ aut, koncernu GM. Ani v jeho případě to zdaleka nedopadá. Padly také záměry Hondy, odpískalo je rovněž Audi, další z nadšených značek pro stejnou věc, hroutí se cíle Mercedesu a nakonec nemusíme zůstávat jen u automobilek. Své velkolepé cíle přehodnocuje Nizozemsko a už několik měsíců v kuse brzdí také v Německu. Naplňují se tak slova těch, kteří před léty říkali, že všechny podobné ambiciózní záměry budou postupně odkládány, až budou zcela zrušeny, protože jsou technicky a ekonomicky neschůdné.

V tomto kontextu nepřekvapí kroky možná úplně největšího proponenta elektrického pohonu, tedy Volkswagenu. Také ten soustavně slevuje ze svých ambicí, a tak opravdu nelze označit za šokující zprávu zjištění Auto Motor und Sport citovaná kolegy z T3N. V souladu s nimi se automobilka rozhodla pozdržet příchod nového a podle ní klíčového elektromobilu, který loni představil jako koncept ID 2.all. Podle nás toho mnoho neřeší, Němci ale toho času považovali za přelomový záměr nabídnout vůz „stojící jako Polo, ale prostorný jako Golf” za cenu pod 24 000 Eur, tedy pod 600 tisíc Kč. Už na to hledí jinak.

My jsme v prvé řadě přesvědčeni, že úskalím jakéhokoli sériového ztvárnění tohoto modelu bude jeho omezená použitelnost daná jeho bateriemi, která možná lákavý poměr prostornosti a ceny nezastíní. A zdá se, že VW dochází ke stejnému závěru, neboť podle zdrojů AMS odložil příchod tohoto vozu na trh z roku 2025 na rok 2026, přičemž se raději pokusí uspět se srovnatelnými spalovacími vozy, které díky definitivní podobě emisní normy Euro 7 může prodávat déle. Že by tedy elektromobily nebyly o tolik lepší alternativou?

Tento krok nepřímo potvrdil šéf vývoje VW Kai Grünitz, který k věci řekl, že původně avizovaná cena do 24 000 Eur už též neplatí a teď se značka snaží dostat do 25 000 Eur „Situace se mění téměř každý týden, to je pravda. Musíte se tomu přizpůsobit,” říká Grünitz s odvoláním na rostoucí ceny některých vstupů a přetrvávající inflaci. Možná ještě zajímavější slova k dalšímu přehodnocení dosavadních elektrických záměrů Volkswagenu ale řekl přímo šéf značky Thomas Schäfer.

Ten uznal, že dnes se elektromobily hlavně hromadí na skladech dealerů, což firmu poškozuje, a tak změní přístup k jejich výrobě. Tu sníží i pod hranici vlastních nových plánů, kdyby se náhodou ukázalo, že jsou pořád mimo realitu. A kdyby náhodou ne, tak výrobu snáz zvýší, než aby za pomoci slev rozprodávala přebujelé skladové zásoby. Podle Schäfera tedy nyní VW plánuje vyrábět jen 80 procent očekávaného objemu prodeje nových elektrických aut, to kdyby reálná poptávka byla nižší. A budou zavedeny nové směny, kdyby by se ukázalo, že to či ono auto je u zákazníků nakonec hit.

Opravdu to vypadá jako postupný rozvrat. Ale nebudeme vám podsouvat naše závěry, udělejte si z výše zmíněného své vlastní.

Koncept ID GTI byl jedním z aut, která měla vzejít ze sériového ID. 2all. I jeho příchod se nyní logicky odkládá, sám ID.2 (velmi pravděpodobné označení sériové verze) přijde později a za víc peněz. Jiné elektromobily značky se budou vyrábět v 80 procentech plánovaného objemu, to kdyby se znovu ukázalo, že je lidé zase tak moc nechtějí. Foto. Volkswagen

Zdroje: Auto Motor und Sport přes T3N, Auto News, Volkswagen

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.