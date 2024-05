VW znovu slibuje „levný” elektromobil do tří let, i když dnes neumí nabídnout ani levné spalovací auto před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Z označení německé automobilky se stal tak trochu protimluv, žádný skutečně „lidový vůz” už ve svém portfoliu nemá. A „levný” elektromobil, který bude stát ještě víc než dnešní nejdostupnější spalovací typy, na tom stěží něco změní.

Pokud se podíváte do současné nabídky Volkswagenu, zjistíte, že nejlevnějším modelem v ní je dnes Polo. Za to musí takoví Němci vyskládat 21 590 Eur, tedy nějakých 533 tisíc korun. Když si uvědomíme, že jde o čtyřmetrový hatchback, který pohání atmosféricky plněný litrový tříválec naladěný na 80 koní, jenž přenáší pětistupňový manuál na přední 15palcová ocelová kola, nelze o čemkoli lidovém mluvit ani v náznacích. A to se bavíme o voze, který dorazil na trh už v roce 2017, žádná žhavá novinka to tedy též není.

Němci tedy dnes zjevně nedokážou nabídnout za rozumné peníze solidní spalovací auto, přesto šéf automobilky Thomas Schäfer až do omrzení opakuje, že v brzké budoucnosti nám VW nabídne cenově dostupný elektromobil. Ten by měl startovat na 20 tisících Eur, což je zhruba 495 tisíc korun. Něčemu takovému se ale ve světle výše zmíněného opravdu těžko věří. Zvláště za předpokladu, že tato novinka má dorazit až v roce 2027.

Samozřejmě, VW skutečně může s elektromobilem za půl milionu korun přijít, ale levné auto to stejně nebude. A co za takové peníze dostanete? V německé nabídce značky aktuálně figuruje jako nejlevnější elektromobil SUV ID.4, za které je třeba dát 40 335 Eur (asi 998 tisíc Kč). Tato suma vám koupí baterie o kapacitě 52 kWh, s nimiž je možné urazit normovaných 364 km. Skutečný dojezd je ale o zhruba poloviční, vyšší jen při sebezapření.

Aby se VW mohl dostat na poloviční cenu, bude muset přijít se zhruba polovičními bateriemi. S těmi pak sice bude spojena nižší hmotnost, lepší aerodynamika, přesto z hlediska praktické použitelnosti dostanete zaručeně ještě mnohem méně než ono současné Polo. K čemu takové auto bude? Půjde o vůz pro jediné využití, tedy na jízdu do města, přesto bude stát tolik, na kolik donedávna přišla už solidní Octavie.

Láká vás něco takového? Za zavrtění hlavou ze strany na stranu se vůbec nemusíte stydět, jsme na tom podobně. VW ale doufá v pravý opak, pročež dodává, že na voze „pracuje již nějaký ten čas“. Nedávno ovšem vyplulo na povrch, že Němci se při snaze přivést na trh dostupný elektromobil rozešli s Renaultem. Nyní tak každý automobilka chystá vlastní projekt, což je strategie, která nízkými náklady nezavání ani v nejmenším. Zvláště když novinka se má stát lídrem na trhu.

„Navzdory atraktivní ceně naše elektromobily stanoví standardy v nejnižší obchodní třídě, a to v rámci techniky, designu a kvality,“ uvedl na adresu novinky Schäfer. Když ovšem jeho slova dáme do kontextu se stávající produkcí VW, můžeme se znovu jen smát. V případě bateriového pohonu VW nic velkého nedokázal a jeho modely ID rozhodně nejsou výspou vývoje.

Za zhruba milion korun vám Němci ve své domovině nabídnou 364 km teoretického dojezdu ve formě ID.4. Co asi dostanete za polovinu této sumy? Skutečně půjde o vrchol segmentu, jak šéf VW naznačuje? Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec

