VW otočil o 180 stupňů a najednou se staví proti vnucování elektromobilů, argumentuje jako my včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Zrovna Němci jsou zdánlivě těmi, pro které přes program „elektromobily pro všechny” nejede vlak. Nyní ale sami říkají to, co z našich úst léta zpochybňovali, jen v Evropě se to zjevně říkat nehodí.

Za časů Herberta Diesse se z Volkswagenu stala automobilka, která o elektromobilitě mluví od rána do večera jen v superlativech. A pokud na nějaké to negativum přece jen došlo, pak leda jen v souvislosti s tím, že rozmach bateriového pohonu neprobíhá dostatečně rychle. Kvůli tomu pak mělo být v ohrožení 30 tisíc pracovních míst.

Diessův fanatismus je ale už minulostí, na jeho místo v čele firmy usedl Oliver Blume. Ani toho nemíjí elektrický optimismus, zdá se ale být nohama trochu více na zemi. Během posledních devíti měsíců tak plány svého předchůdce do jisté míry přehodnotil. Koncern tak už nesází pouze na jednu kartu, vedle elektrického pohonu klade velký důraz i na syntetická paliva. Elektromobilita je přesto jednička, to je ovšem postoj, jakým nás zástupci automobilky „krmí“ v Evropě. Na základě nejnovějšího vývoje se zdá, že racionalita VW ještě úplně neopustila.

Administrativa amerického prezidenta Joe Bidena totiž nedávno přišla s vpravdě evropským návrhem na snížení emisí pro období 2027-2032. Biden a spol. tedy požadují, aby na konci dekády hned 60 procent nových aut mělo elektrický pohon. Ještě předloni se přitom mluvilo o 50 procentech. Na první pohled tak vlastně vše hraje do karet VW, jenže jak jsme už naznačili, slova pravidelně zaznívající z úst lidí z VW mají s realitou společného jen málo.

Proti návrhu totiž poměrně ostře vystoupila Aliance pro automobilové inovace, do které nepatří pouze Toyota, Hyundai, Kia, BMW či Ferrari, tedy výrobci, kteří sazku na jednu kartu dosud odmítali, ale rovněž také General Motors a VW. To jsou pro změnu automobilky, které soustavně mluví o tom, že jen na bateriový pohon přepřáhnou dokonce dřív, než to bude dané legislativou. Nově nicméně skrze alianci prohlašují, že návrh „reprezentuje nikoli malou, ale výraznou změnu, která bude mít dopad na zaměstnance“.

Během chvíle tu tak i od VW máme obrat o 180 stupňů. Přitom právě Němci mluvili o tom, jak by naopak pomalý přechod na elektromobily vedl k propouštění. Nyní říkají, že i když onen podíl nutně elektrických aut v prodeji vzroste jen z 50 na 60 procent, bude se výrazně propouštět. To pochopitelně realitě, jak je ostatně evidentní i u řady čistě elektrických výrobců. Takový Lucid již v březnu propustil 18 procent zaměstnanců, Polestar jich pak na pracovní úřad pošle 10 procent. Vyhazovy se ovšem nevyhýbají ani mateřskému Volvu, které opustí 6 procent lidí. Také to je do elektromobility zahleděné až běda.

Dochází tak na dlouho vyhlížené prozření, kdy si automobilky začínají uvědomovat, že pokud na nové auto nemá většina lidí již nyní, pak si jej stěží bude moci pořídit za pár let. S bateriovým pohonem jsou totiž spojené jak vyšší ceny, tak nižší využitelnost. Aliance navíc poukázala na další skutečnost, která je již nějaký ten pátek známa - tedy že na světě není dost vzácných kovů, aby opravdu mohlo dojít k úplnému nahrazení stávajícího vozového parku, který čítá přes 1,4 miliardy spalovacích aut.

Výrobci se k návrhu mohou vyjádřit do 5. července letošního roku. Aktuálně to ovšem nevypadá, že by kterýkoli z nich s posunem souhlasil. Bude tak zajímavé sledovat, kdy podobná rebélie zacně také v Evropě. Dnes už totiž každému začíná být jasné, že prodeje nových aut poletí dolů způsobem, jaký řada značek nepřežije. Ostatně pokud prodejní šéfka Audi dává čtyřem kruhům otevřeně 50procentní naději na krach, pokud budou kráčet čistě elektrickým směrem, pak je situace opravdu vážná.

VW loni v Americe prodal 301 069 nových aut, na ID.4 jakožto jediného zástupce elektrického pohonu však připadlo pouze 20 511 registrací. To nepředstavuje ani sedmiprocentní podíl, během sedmi let by nicméně automobilka měla vyšplhat na 60procentní. To ale opravdu není reálné, tedy pokud nechce prodávat jen zlomek vozů, které lidem dodává nyní. Není tak překvapivé, že se bouří. Foto: Volkswagen

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

