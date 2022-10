VW oznámil, že s lidovými auty skončí ještě o dva roky dříve, než plánoval, je to vyvrcholení absurdní proměny před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Nevíme, kde lidé stojící za podobnými rozhodnutími nechali hlavu, ale na vlastním krku to rozhodně nebylo. Oznámit v momentě, kdy už je jasné, že elektrická auta se na spoustě trhů nemají šanci prosadit, a kdy vůbec není jasné, z čeho budeme vyrábět elektřinu, že jen taková budete prodávat ještě dříve, je nesmysl nejhrubšího zrna.

Na premiéru Volkswagenu ID.3 došlo již před třemi lety. Německá automobilka jej prezentovala jako třetí největší mezník v její historii po modelech Beetle a Golf, přičemž záhy přišla s dalšími elektrickými novinkami. Těch má postupně jen přibývat, zatímco spalovací vozy oproti tomu budou mizet v propadlišti dějin. Němci totiž touží po absolutní elektrifikaci, jenž měla proběhnout mezi do roku 2035. Tak tomu nicméně bylo loni, kdy plány značky ozřejmil její prodejní šéf Klaus Zellmer.

Momentálně nicméně vystoupil šéf automobilky Thomas Schäfer s tím, že „plán splní na 120 procent“. Dle jeho slov se Volkswagen stane čistě elektrickou značkou již v roce 2033, tedy ještě předtím, než by měl být Evropskou unií zcela zakázán prodej nových spalovacích aut. To je přitom značně riskantní krok, neboť ze strany Bruselu jde zatím pouze o návrh, který ještě musí posvětit jednotlivé členské země. Ovšem ani poté nebude jisté, že elektromobilita není slepou uličkou vývoje.

VW tedy opravdu vstupuje do jámy lvové, navíc bez ochranných pomůcek a beze zbraně. Naději přitom nebudí dosavadní registrace, neboť zmiňovaný ID.3 našel za první tři čtvrtletí letošního roku jen 45 500 majitelů. O trochu úspěšnější pak byla dvojice ID.4/ID.5, na níž připadá 122 600 registrací, zatímco ID.6 s 27 500 prodanými exempláři zaostává. Je ovšem nutné dodat, že tento model je k mání pouze v Číně, zatímco v případě zbytku rodiny byla řeč o globálních registracích. Pro úplnost - v Česku se letos prodalo 73 kusů ID.3, to snad ani nemá smysl komentovat.

Takový Golf přitom v dobách své největší slávy měl na kontě daleko více registrací než ID.6, a to během jediného měsíce, a navíc pouze v Evropě. Volkswagen tedy čeká značné zeštíhlení, jakkoli automobilka soustavně mluví o budoucnosti jen v pozitivech. Na ta nicméně opravdu nemůže dojít. Stačí si totiž jen uvědomit, že Golf startoval pod půl milionem korun a byl vozem skutečně pro všechno. ID.3 nicméně začíná na trojnásobku (1 228 900 Kč) a má značné limity.

VW pak sice počítá s tím, že v roce 2026 představí novou platformu SSP zaměřenou právě na elektrický pohon, u které má dojít na redukci nákladů, ovšem ceny nových bateriových aut jen stěží zamíří razantně dolů. Stojí za tím enormní zdražení vzácných kovů, bez nichž akumulátory, které cenu elektrických aut aktuálně tvoří z více než poloviny, vyrobit nelze. A i kdyby se třeba ID.3 či jeho nástupce v budoucnu dostaly na milion korun, stále budou až příliš drahé.

Touze značky připravit se o velké množství zákazníků dříve, než to bude nutné - pokud to vůbec bude nutné - opravdu nerozumíme. Zvláště když VW s prodejem spalovacích aut jako takových hned tak skončit nehodlá. Značka totiž dodává, že v Americe, Číně či Austrálii budou benzinové a dokonce i dieselové vozy k dispozici ještě nejméně dekádu poté, co s nimi skončí v Evropě. Vyráběny přitom mají být mimo starý kontinent, a to v Mexiku, Africe a Jižní Americe. Opačné oznámení pro Evropu je jen vyvrcholením absurdní proměny, která už zcela zapomíná na význam slova Volkswagen. Zdravý rozum ale místní automobilový průmysl opouští už nějaký ten pátek a důvod k obratu zatím výrobci zjevně nevidí.

ID.3 aktuálně startuje na 1 228 900 Kč, za což sice dostáváte 204 koní, ovšem také baterie o nepříliš oslnivé kapacitě 58 kWh. Německý hatchback k vám přitom dorazí na plecháčích a s látkou uvnitř. Děkujeme pěkně, ale tohle opravdu není dobrá nabídka. Foto: Volkswagen

Zdroj: Drive

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.