VW po „dotykovém fiasku” vrátí tlačítka do interiérů všech aut, hlavní problémy klíčových novinek tím ale nevyřeší

/ Foto: Volkswagen

Pokud jste poznali byť jen aktuální Golf, natož pak modely ID, víte, jak obtížné je ovládat za jízdy některé funkce, když jsou soustředěny na dotykový displej. VW to pochopil a potvrdil změnu, teď ještě aby pochopil, že si nevystačí jen s elektrickým pohonem.

Pětadvacet tisíc euro neboli dle aktuálního kurzu zhruba 610 tisíc korun je částka, jakou má průměrný Čech našetřenou za čtrnáct a půl měsíce. Byť v takové chvíli by pochopitelně nesměl ze svého platu utratit ani haléř dokonce ani za daně a další odvody daňového charakteru. Protože ale lidem na jejich kratochvíle obvykle zůstává zhruba čtvrtina výplaty, rázem tu máme čtyřikrát delší dobu spoření, tedy 58 měsíců nebo také takřka pět let. To je již opravdu dlouhá doba, načež je zapotřebí mít skutečně dobrý důvod k tak dlouhému omezování jiných výdajů a střádání zmíněné částky.

Volkswagen si přitom myslí, že stát by se jím mohla produkční verze elektrického konceptu ID.2all, jenž má zamířit do prodeje v přespříštím roce. Startovat má okolo oněch 610 tisíc Kč, což je na vozy s bateriovým pohonem relativně slušná částka. Když se nicméně podíváme na to, co za ni dostanete, opravdu si oním střádáním nejsme jisti. O rodinný automobil totiž nepůjde ani náhodou. Místo toho lze v onom základu počítat s nákupní taškou do města a na takové využití bude ID.2all pořád až příliš drahý.

Němci totiž platformu MEB Entry hodlají osadit jak pohonem předních kol, tak zejména pakety baterií o kapacitě 38 a 56 kWh. S druhým zmíněným je spojen udávaný dojezd 450 km, u toho prvního bychom se s pomocí matematické trojčlenky dostali na zhruba 300 km, s ekvivalentem necelých 10 litrů nafty to ale bude chtít pořádné sebezapření, reálně budete rádi za dvě třetiny takového dojezdu, a to jen při nabití baterie na 100 procent a jejím úplném vybití.

Dát za něco takového 600 tisíc korun v podstatě oponuje zdravému rozumu. Lidé, kteří danou sumu jen horko těžko dají dohromady, potřebují daleko víc. Je pak sice hezké, že jim 4 050 milimetrů dlouhý elektromobil s rozvorem 2 600 mm nabídne 490litrový zavazadelník, který po sklopení zadních sedadel pobere až 1 330 litrů, jenže to je vážně jen cena útěchy. A elektromotor o výkonu 225 koní, jenž má u verze s větším paketem baterií sloužit k pohonu, je pak vlastně dalším z reálně nevyužitelných prvků.

Možná i proto se VW nyní rozhodl oznámit, že zareagoval na kritiku zákazníků, jenž se týkala interiérů modelů Golf osmé generace a ID.3, a hodlá tak u všech svých budoucích aut vrátit do hry větší počet fyzických tlačítek. Ta mají být spojena s nejpoužívanějšími funkcemi, přičemž koncepční ID.2all v tomto ohledu disponuje podobným kruhovým ovladačem na středovém tunelu, jaký v podobě končícího iDrivu nabízí BMW. Mimo něj pak najdeme ještě další tlačítka na středové konzoli.

Jakkoli je sice hezké, že Němci vnímají výtky klientely, jejich krok lze brát jen jako z nouze ctnost. Je to asi jako když svému partnerovi vyčítáte, že je celý týden s kamarády v hospodě, kde utratí veškerou výplatu, a když pak vůbec alespoň promluví na děti, ty z toho mají otravu alkoholem. A kromě toho si ani není schopen odnést špinavý půllitr ze stolu do myčky. Načež se druhá polovička pochlapí a rozhodne se, že nádobí přesune ze stolu na linku.

Ano, je tu jistá snaha a vstřícný krok. Jenže mnohem podstatnější problémy jsou jinde. Zákazníci v této cenové kategorii totiž ani nepočítají s tím, že by mohli počítat s „vysoce kvalitními materiály“, o nichž se nově zmiňuje designový šéf značky Andreas Mindt. Nepotřebují pak ani tak velký zavazadelník či tak vysoký výkon motoru. Co potřebují, je auto, které jim vyhoví za všech okolností, tedy nejen ve městě, ale i při výletech mimo městskou zástavbu. A bude stát přijatelné peníze. Takovým vozem produkční ID.2all nebude ani omylem, stejně jako další klíčové novinky značky, všechny mají být elektrické. V tomto smyslu řeší návrat tlačítek skutečně jen velmi málo, třebaže jej jako takový pochopitelně vítáme.

Němci zřejmě mají pocit, že když do hry vrátí pár fyzických tlačítek, bude se produkční verze konceptu ID.2all prodávat jak housky na krámě. Jenže pokud lidé mohou za 610 tisíc korun vážně počítat jen se sotva 200 kilometry reálného dojezdu, nemají mnoho důvodů, proč by showroom značky měli navštívit a odvezli si z něj právě tento vůz. Foto: Volkswagen

Petr Prokopec

