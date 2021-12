VW po letech kritiky upravil svůj nový palubní systém, je to naděje i pro zákazníky Škody před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Snaha o maximální modernu se zatím koncernu VW nevyplácí a bita je kvůli tomu i Škoda. Vše se ale má v dobré obrátit s novým palubním systémem 3.0. Zda ovšem skutečně vyřeší největší problémy dosavadního řešení, zůstává otázkou.

Již od svého příchodu na trh v roce 2019 se osmá generace Volkswagenu Golf nesetkává až tak s potleskem, jako spíše s kritikou. Zpočátku se mluvilo hlavně o šetření na nesprávných místech, čehož se symbolem stala absence plynové vzpěry pod kapotou motoru. To však byla jen špička ledovce. Němci se totiž rozhodli, že pohnou s digitalizací, a tak z interiéru odstranili naprostou většinu tlačítek a ovládání vozu soustředili do palubního systému s dotykovým displejem coby jediným rozhraním. Kabina tak sice vypadá čistěji, ovšem zákazníci kvůli tomu do nebes neskáčou. Místo toho chrlí právě na multimédia jednu kritickou poznámku za druhou.

Je nutné uznat, že úroveň použitého systému je špatná už od začátku. Ostatně kvůli tomu osmá generace dorazila na trh pozdě. Němci navíc museli svůj stěžejní elektromobil ID.3, který počítá se stejným softwarem, začít prodávat bez některých funkcí. Golfu pro změnu museli po uvedení na trh vystavit na několik týdnů stopku, přičemž objednávky přestala přijímat i Škoda v případě Octavie. Problém automatického nouzového volání se pak sice vyřešil, problémy ale trvaly dál.

Pravidelně si nám stěžují zákazníci Škody, že se setkávají s problémy jako jsou nemožnost ovládat nastavení ventilace, vyhřívání sedadel či spojení s mobilním telefonem. To jsou nepříjemné věci, slyšeli jsme ale už i o případu, kdy se řidiči začalo bez jeho vůle posouvat elektricky ovládané sedadlo dále od volantu za jízdy. Nevíme, zda se to skutečně stalo, stesky třeba nad ovládáním ventilace jsou ale tak časté, že nemohou být smyšlené.

V důsledku všech problémů nakonec musel nakonec opustit Christian Senger, jenž měl vývoj softwaru na starosti. Problematické mise se pak ujalo Audi, která prý dosahuje lepších výsledků. Němci se tak pochlubili novým palubním systémem ve verzi 3.0, který přináší zlepšení hned ve čtyřech zásadních oblastech. Tou první je hlasové ovládání, které dokáže lépe a hlavně rychleji i přesněji reagovat na vaše pokyny. Vůz přitom rozpozná, zda k němu hovoří řidič či spolujezdec.

Software dále vylepšuje chování automatického systému změny jízdních pruhů. Aktuálně totiž stačí, abyste aktivovali směrová světla, a umělá inteligence zařídí vše za vás. Učiní tak pochopitelně ovšem ve chvíli, kdy je pruh, do kterého se chystáte vjet, bezpečný. S tím přitom souvisí třetí zlepšení, jenž vylepšuje systém Travel Assist a tedy semi-autonomní řízení. Software má totiž trojnásobný grafický výkon a o 25 % větší výpočetní kapacitu než ten stávající.

Tím se přesouváme ke čtvrté oblasti, jenž je nicméně zaměřena hlavně na koncernové elektromobily. Pro ty je určena lepší navigace, která umožňuje lepší plánování cest. Souběžně s tím pak došlo i na zlepšení dobíjení, jenž nově počítá s výkonem 135 kW místo dosavadních 125 kW. U stojanu tedy v případě navýšení kapacity z 5 na 80 % strávíte o devět minut méně. I tuto čekací dobu přitom nová navigace bere při plánovaní cesty v potaz.

Zrovna nejčastěji kritizované oblasti VW nezmiňuje, a tak zatím nemůžeme s jistotou říci, zda je novinka řeší. Tak či onak úprava systému trvala opravdu dlouho, bavíme se asi o dvou letech. A s nápravou dosud předaných vozů Němci hned tak nezačnou, existující flotila má přijít na řadu až někdy na jaře. U zcela nových aut již bude nový operační systém k dispozici od začátku. Kdy se vylepšení dočkají Škody, zatím nezaznělo, modernizace celého systému je ale nepochybně nadějí i pro její zákazníky.

Lze už jen dodat, že kromě výše zmíněného přináší modernizace i zlepšení haptické odezvy dotykového displeje. Nově by tak již nemělo docházet na aktivaci některých systémů ve chvíli, kdy jen položíte ruku na obrazovku.

Volkswagen přišel s vylepšeným palubním systémem, kterého se nedočká jen Golf či modely ID, ale výhledově snad i Škoda Octavia a další koncernové vozy postavené na platformě MQB. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

