VW po propadech prodejů až o 73 procent masivně zlevňuje elektromobily napříč Evropou, slevy jdou do statisíců

Ještě loni Němci tvrdili, že ceny elektrických aut snižovat nebudou, my jsme kontrovali tím, že jim realita na trhu stejně nedá na výběr. Zejména poslední vývoj v Německu je pro automobilku varovný, slevy se ale týkají prakticky celého kontinentu.

Volkswagen aktuálně zveřejnil své výsledky za loňský rok. A pokud se člověk začte do oficiální tiskové zprávy vydané k této události, musí propadnout skoro absolutnímu optimismu. Němci totiž v uplynulých dvanácti měsících dodali po celém světě 4,87 milionu nových aut, tedy o 6,7 procenta víc než v předchozím období. Z této porce pak 394 tisíc vozů užívá čistě elektrický pohon, o nějž se zájem zvedl dokonce o 21,1 procenta. Značka je pak nadmíru spokojená s úspěchy modelu ID.3 v Číně, zatímco ID.4 má bodovat v Německu či Spojených státech.

„Tato data prokazují, že jsme s našimi produkty na správné cestě,“ říká k výsledkům automobilky její obchodní a marketingová šéfka Imelda Labbé. Lze jí ovšem věřit? Stačí se jen podívat, k čemu došlo v prosinci v Německu, a rázem veškerý optimismus vyprchává. Poslední měsíc loňského roku se totiž prodeje elektrických aut u našich sousedů dál hroutily, trh s nimi klesl meziročně o 48 procent. Problémy však měly hlavně některé značky a VW byl mezi nimi. Zájem o jeho rodinu ID zamířil dolů o 73,3 procenta, zatímco jeho diesely si polepšily o 26,8 procenta a prodávají se mnohonásobně lépe.

Co za tím stojí? Přesně to, nač poukazujeme již delší dobu. Tedy že prodeje elektrických aut stojí a padají s dotacemi a dalšími formami přerozdělování. Pokud ty existují a jsou velkorysé, pak lidé zájem mají, ale o ony dotace, ne o auta samotná. Ta v momentě, kdy jim je nikdo „nepocukruje” balíkem pětitisícovek, nekupují téměř vůbec. Jakmile tedy politici zjistí, že mají kapsy prázdné a pomocnou ruku stáhnou, rozplývá se zájem o elektromobily rychleji než pára nad hrncem, i když nespočet dalších zvýhodnění zůstane ve hře. A přesně k tomu v závěru loňského roku v Německu došlo.

Situace v letošním roce nemůže být lepší, neboť VW právě přistoupil ke kroku, který dosud tvrdošíjně odmítal. Němci pomalu celý loňský rok odmítali zareagovat na slevy Tesly, mluvili o kvalitě svých produktů a nutnosti zachovat ceny na udržitelné úrovni. Nakonec jim ale nezbylo, než pokusit se nechtěná auta rozprodat i za cenu slev, které jsou zejména na některých trzích enormní. Třeba ve Francii tak lze ID.3 pořídit v nových nižších úrovních výbavy, načež elektrický hatchback startuje na 39 990 Eurech (cca 983 tisíc Kč) místo dosavadních 42 990 Eur (1,05 milionu Kč).

Ještě víc se VW snaží u modelu ID.5, který s výbavou Life Max startuje na 51 500 Eurech (1,26 mil. Kč), tedy o podstatných 8 tisíc Eur (asi 197 tisíc Kč) níž než dosud nabízené nejlevnější provedení. A aby toho nebylo málo, po snížení cen může elektrická rodina značky počítat s vládními dotacemi ve výši 5 až 7 tisíc Eur (123 až 172 tisíc Kč). Podobně je tomu pak rovněž v Norsku, Švédsku, Belgii nebo Itálii. V Německu pak VW nabízí lidem dotace z vlastní kapsy jakožto náhradu za zrušené státní.

Co se pak českého trhu týče, zde na první pohled máte pocit, že Němci zkouší zákazníky a stát maximálně podojit. Ještě před pár týdny totiž u ID.3 svítila cena od 999 900 Kč, nově tu ovšem máme částku 1 112 900 Kč. A také odkaz na vládní pomocnou ruku, která vám (respektive firmám) může dodat až 200 tisíc korun. Za tuto částku je nicméně k mání výbava Pro, v případě úrovně Life Pro, na kterou nenarazíte ani v konfigurátoru, jen v ceníku, se ale stále pohybujete na necelém milionu korun.

To je srovnatelné se stavem na některých západnějších trzích po aktuálních zvýhodněních, s prodeji to ale stejně nehýbe. VW v prosinci prodal dle dat SDA pouhých 10 kusů ID.3, což je mizérie i na poměry aktuálně nízkých prodejů Golfu (v prosinci 204 aut, třeba v prosinci 2017 to bylo 485 aut). Možná to bude i tím, že větší a schopnější Tesla Model 3 startuje na 1 053 990 Kč a v základní výbavě dostanete mimo jiné litá 18palcová kola, zatímco ten německý je osazen plecháči s poklicemi.

Němci na stěžejních evropských trzích přistoupili k masivnímu zlevňování svých elektromobilů, třeba ve Francii tak ID.5 lze pořídit až o takřka 200 tisíc korun levněji než doposud. Uvidíme, co to udělá s prodeji. Foto: Volkswagen

