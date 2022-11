VW pokračuje v ořezávání výbavy svých aut, ani ve voze za víc jak milion nemusí být zcela elementární věc před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Zvyšování cen se projevuje nejen tak, že za stejnou věc zaplatíte více, někdy k tomu dochází také tím způsobem, že za stejné peníze dostanete stále méně. VW zjevně není cizí ani druhá zmíněná metoda, dokonce ani u vozů, které považuje za klíčové. Nakonec s ní ale narazil.

Blíží se čas Vánoc, tedy doba, kdy rodiče mění podstatnou část příjmů za ty či ony hračky pro své děti. Pokud jde o takové, které se kupříkladu zvládají samy pohybovat, je třeba zkontrolovat, zda jsou součástí balení baterie - většinou tomu tak totiž není. Snadno se vám pak může stát, že velkou radost pod stromečkem vystřídá v řádu sekund ještě větší zklamání. Však k čemu je vám chodící, blikající a křičící dinosaurus, když jej nemůžete použít? Odpověď se nabízí sama.

Podobně jako výrobci hraček se chovají i automobilky. A to dokonce i u velmi drahých aut. Vysoká cena zvlášť dnes neznamená, že výrobce na voze bůhvíjak rýžuje, klidně na něm může i prodělávat. Automobilky se tak snaží zpeněžit vše, co se jen trochu dá a co dříve bylo zcela nemyslitelné. Opravdu elementární věci jako palivovou nádrž jste k autu dostali vždy, vše ostatní byla víceméně nadstavba, bez které se dalo obejít.

Nyní tu nicméně máme střídání stráží, spalovací auta jsou totiž poměrně násilnou formou nahrazována elektromobily. A právě s nimi jsou spojené nové pořádky dané mimo jiné složitou rentabilitou investic do nich. Stejně jako dříve Tesla tak i Volkswagen nyní začal modely ID dodávat bez dobíjecích kabelů. Nejde přitom pouze o ty, které by danou činnost zrychlily a zajistily vám vyšší výkon. Zákazníci najednou nedostávají ani ty nejobyčejnější, které elektromobil propojí s běžnou domácí zásuvkou.

Tedy jinými slovy, pokud si nyní vůz z rodiny ID objednají ve zcela sériovém stavu a neinvestují do specifického řešení dobíjení ve vlastní garáži, nemají jej jak nabít. To je asi totéž, jako kdyby k vám spalovací auto dorazilo bez klíčku odemykajícího onu palivovou nádrž. Přesto se VW touto cestou vydal a nedá se říci, že by se to u zákazníků setkalo s nadšením.

Nevíme, kde všude automobilka zvolila tento postup, minimálně v USA se to ale stalo. A reakce zákazníků přiměly VW alespoň pokusit se celý požár uhasit. Každý majitel VW ID dodaného bez dobíjecího kabelu dostane věrnostní kartu přednabitou na 200 dolarů (cca 4 850 Kč), což sice nestačí ani na cenu kabelu (350 USD/8 550 Kč), nicméně pořád je to lepší než drátem do oka. Pochybujeme ovšem, že takto bude postupovat dlouhodobě - buď se kabel vrátí, nebo 200dolarový bonus skončí.

Závěrem jen zmíníme, že v Česku automobilka podle dostupných informací k podobnému opatření nepřistoupila. Tedy prozatím. Vůbec bychom se ale nedivili, kdyby k němu do budoucna přistoupila přesto, že i nejlevnější VW ID.3 stojí - podržte se - 1 228 900 Kč. Náklady totiž neklesají, nýbrž stoupají, budoucí solventnost zákazníků je otázkou a když chcete něco prodat a pořád toužíte něco vydělat, nabízet méně za stejnou sumu je jedním z řešení.

VW se na některých trzích odhodlal ke kontroverznímu kroku, když s modely rodiny ID přestal dodávat dobíjecí kabely. Zákazníky to nepotěšilo a náplast v podobě 200 dolarů kreditu na věrnostní kartě nářky neutišila. Foto: Volkswagen

Zdroj: VW ID Talk

