VW poprvé přiznal, že elektromobily nespasí všechny, odpískal obytné provedení ID.Buzzu

Je neuvěřitelně naivní tvářit se, že se současnými limity baterií a jejich cenami je možné postavit elektrické auto zvládající konkurovat jakémukoli spalovacímu vozu. VW se tak dlouho tvářil, teď už sám dobře ví, že realita je složitější.

Někdejší Volkswagen Mikrobus neboli také Type 2, T2 či Transporter proslul mimo jiné neskonalou oblibou u květinových dětí. Divit se tomu ovšem nemůžeme, neboť vyrábět se začal v roce 1949, tedy dvacet let před Woodstockem. V době konání legendárního festivalu tak bylo možné počáteční exempláře koupit za babku. A jelikož společnost byla v té době obecně benevolentnější, naskládalo se dovnitř klidně i dvojnásobek hippíků, než kolik měl vůz sedaček. Ještě více jich pak na Woodstocku uvnitř „žilo“.

Němci se momentálně snaží této legendě složit nemalou poklonu elektrickým nástupcem zvaným ID.Buch, pardon Buzz. Začali proto pracovat i na jeho obytné verzi, u které již bylo potvrzeno, že bude pojmenována ID.California. I když se tak ovšem stalo již předloni, přičemž debut takového provedení byl naplánován na rok 2025, teď už je jisté, že žádné takové auto nepřijde. Problémem je hmotnost, kterou se nedaří udržet pod kontrolou, a vše, co z ní vyplývá.

Není to nicméně až tak překvapivé, neboť už standardní ID. Buzz se s hmotností pohybuje mezi 2 486 a 2 510 kilogramy. Nejvyšší přípustná hmotnost vozu, tedy včetně všech cestujících a jejich nákladu, pak činí rovné 3 000 kg. U obytné verze se nicméně počítá s jejím nárůstem do délky i výšky. Kromě toho je rovněž třeba počítat s dodatečným vybavením, bez alespoň minikuchyňky a jídelního koutu, který by šel přeměnit na ložnici, by totiž California nebyla obytňákem.

Jakmile nicméně v tu chvíli přihodíte na palubu ještě partičku dobrodruhů a jejich zavazadla, jste nad 3,5 tunami bez mrknutí oka. V té chvíli by ovšem byl zapotřebí řidičský průkaz na nákladní vozy, kterým - podle zjištění samotného VW - naprostá většina zákazníků dosavadních Californií nedisponuje. Tento jinak naprosto relevantní důvod je ale spíše snáze pochopitelnou zástěrkou pro ten ještě pádnější, jak informují některá média - tříapůltunová elektrická California by byla v praxi naprosto nepoužitelná.

Je třeba si uvědomit, že vůz o takové hmotnosti by musely obstávat baterie s kapacitou odpovídající nanejvýš pár desítkám litrů nafty, přičemž majitelé těchto aut si logicky zakládají na dojezdu a široké praktické použitelnosti. Elektrické obytné auto je zkrátka s limity současných baterek nesmysl a VW to alespoň nepřímo přiznává. Pokud od něj výhledově budete chtít obytnou Californii, bez spalovacího motoru to nepůjde. A vadit to nebude asi nikomu.

ID. Buzz měří 4 712 milimetrů na délku a jeho maximální přípustná hmotnost činí 3 000 kg. U obytné verze by přitom Němci rádi přikročili k prodloužení, v kombinaci s dodatečnou výbavou jsou ale rázem nad 3,5 tunami. A to je problém formálně i fakticky, takové auto by bylo s elektrickým pohonem nepoužitelné. Foto: Volkswagen

