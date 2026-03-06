VW poprvé ukázal chystanou novou generaci Golfu a je to něco naprosto neuvěřitelného
Petr ProkopecTaké lapáte po dechu? Je to vážně k nevíře, ale první pohled na devátou generaci jedné z největších německých automobilových legend vypadá jako všechny předcházející. Ale sarkasmus stranou - na pohled se nic velkého nezmění, v útrobách ano.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
VW poprvé ukázal chystanou novou generaci Golfu a je to něco naprosto neuvěřitelného
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Také lapáte po dechu? Je to vážně k nevíře, ale první pohled na devátou generaci jedné z největších německých automobilových legend vypadá jako všechny předcházející. Ale sarkasmus stranou - na pohled se nic velkého nezmění, v útrobách ano.
Volkswagen Golf je rodinné auto, které si téměř nikdo nekupuje proto, aby „machroval“ před sousedy. Místo toho po něm chcete, aby vás, vaše blízké a zavazadla přepravil z jednoho bodu do druhého. Ideálně pak rychle, bezpečně a levně. Zároveň by vás neměl zruinovat při nákupu i údržbě. A aby toho nebylo málo, chcete se za volantem cítit jako doma. Což znamená, že po ruce máte veškeré potřebné funkce, které budete ovládat tak intuitivně, že i návštěva toalety bude složitější operací.
Němci přesně tohle soustavně nabízeli od roku 1974, kdy představili první generaci. Vrcholu pak zjevně dosáhli s tou sedmou, která byla v prodeji v letech 2012 až 2020 a v redakci dodnes máme dvě verze faceliftovaného provedení, kterým můžeme vždy akorát vyseknout poklonu pokaždé, když se zapojí do služby. Jedna je ještě manuální R, se kterou je i legrace, druhá 2,0 TDI v komfortním provedení na dnes směšně malých kolech, která pro změnu neúnavně slouží.
Kdyby VW dělal v podstatě ta samá auta beze změny dodnes, má o klienty vystaráno. Ale Němci se rozhodli, že za podezřele úspěšnou minulostí je třeba velmi tlustou čáru a Golf trochu do... No těžko se pro to hledá úplně slušné slovo. Golf osmé generace se totiž měl stát posledním v řadě a jeho úlohu měl převzít elektrický hatchback ID.3. Jenže z toho se stal propadák jako Brno, a protože nový Golf za předchůdci výrazně zaostal, zákazníci ho už nevyhledávali tak často. Čemuž se nedivíme, jakkoli jsme Golfů měli hromadu, osmičku si zatím nikoho koupit nenapadlo.
VW se proto rozhodl, že své předchozí plány změní, ovšem jen v detailech. Golf tak nakonec v propadlišti dějin neskončí, místo toho se dočkáme i deváté generace. Jenže ta již bude postavena na správných ideologických základech a dostane elektrický pohon. Místo nového ID.3 tak dorazí ID.Golf, přičemž automobilka nově odhalila jeho siluetu. A je to vážně neuvěřitelné odhalení, Golf zase vypadá jako Golf! Němci ovšem v tomto případě budou klientelu mást, protože ve stejně vyhlížejícím voze jim nenabídnou stejnou hodnotu. Vlastně nabídnou ještě o hodně míň než s osmičkou.
ID.Golf má stanout na platformě SSP (Scalable Systems Platform), která bude používat software vyvinutý ve spolupráci s Rivianem. Díky tomu by se značka měla posunout k 800voltovému elektrickému okruhu, který umožní rychlejší dobíjení. Nabídka pak bude čítat verze s jednou i dvěma elektrickými jednotkami, přičemž kromě standardních variant VW počítá s tím, že dorazí i sportovní deriváty GTI a R. Nicméně dřív než v roce 2029 se tak nestane. Naznačovat tedy teď vzhled vozu je hodně předčasné.
Němci devátou generaci hodlají vyrábět v Wolfsburgu, což je prý důvod, proč s prvním odhalením přišli už nyní. Představena totiž byla na jednání vedení s odborovou organizací IG Metall. Na jejím místě bychom ale byli jen stěží spokojeni. Značka totiž výrobu stávajícího spalovacího provedení hodlá od příštího roku přestěhovat do Mexika, kde je levnější pracovní síla. Ke zlevnění vozu to ale samozřejmě nepovede, VW si od toho jen slibuje prostor pro větší marže.
Ten samozřejmě bude třeba, neboť pokud se ID.Golf bude montovat v Německu, náklady na jeho výrobu nebudou nízké ani omylem - dokonce ani za předpokladu, že zmíněnou platformu SPP budou používat další koncernové vozy jako ID.Roc, ID.Tiguan, ID.Touareg či příští Škoda Octavia. Aby s ním tedy VW zabodoval víc než se současným ID.3, bude zřejmě muset elektromobil nabízet pod cenou. Proto se s osmou spalovací generací počítá i v příští dekádě.
Jak jsme ovšem uvedli, ta se v Evropě již vyrábět nebude. VW tedy v podstatě odborům oznámil, že propouštění ani zdaleka není u konce a bude třeba se připravit na další kola výpovědí. Snaha zmást klientelu názvem a designem na tom nic nezmění, koneckonců ID.3 by se neprodával dobře ani jako ID.Golf, ani s jinou karoserií. U rodinných aut totiž zkrátka nelze klást do popředí ideologii, nýbrž každodenní praktičnost a využitelnost. To však VW po letech najednou odmítá a hlava nám nebere, proč to dělá.
Golf deváté generace bude vypadat podobně jako předchůdci, oproti nim se ovšem ještě dočká přídomku ID. Signalizovat bude radikální změnu pod kapotou, spalovací pohon totiž bude nahrazen elektrickým. Spalovací provedení se bude souběžně vyrábět zřejmě v rámci donekonečna retušované osmé generace v Mexiku. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen
Bleskovky
- Ironie osudu: Íránského vůdce pomohl zabít systém, kterým státy samy šmírují řidiče a potírají své odpůrce
4.3.2026
- Policie se pokusila otočit na střechu auto řidiče, který jen nepatrně vyšší rychlostí v nouzi vezl vlastní dítě do nemocnice
3.3.2026
- Richard Hammond k 20. výročí své skoro smrtelné havárie podráždil štěstěnu testem 3000koňového čínského vyzyvatele Ferrari
27.2.2026
Nejnovější články
- Tohle BMW je nejen pozoruhodná pevnost na kolech, připomíná i to, o co jsme v Evropě potichu přišli
před hodinou
- Manažeři už dvou automobilek říkají, že plug-in hybridy jsou „fejk” a „to nejhorší”. Najednou...
před 2 hodinami
- O tento McLaren F1 se klienti prali dřív, než byl vyroben, i když fakticky nevybočuje. Teď je na prodej a čeká se další mela
před 4 hodinami
- Lamborghini bylo aktivisty nominováno na „ekologickou lež roku” a my nevíme, komu se smát jako prvnímu
před 5 hodinami
- VW poprvé ukázal chystanou novou generaci Golfu a je to něco naprosto neuvěřitelného
před 7 hodinami
Živá témata na fóru
- Onboard videa 03.06. 15:39 - řidičBOB
- Benzina paliva 03.06. 15:32 - pavproch
- Lampárna (stěžovatelna) 03.06. 15:19 - pavproch
- Politický koutek 03.06. 14:55 - mattonecz
- Policejní kontroly a měření 03.06. 13:00 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 03.06. 11:19 - pavproch
- Porsche - vse o sportovnich modelech 03.05. 21:12 - vasco
- VZKAZY 03.05. 09:30 - Spectral