VW poprvé ukázal své další nové SUV, kromě rozvoru a zavazadelníku se nemá čím chlubit

Na tohle auto se dá dívat se zalíbením, ale jen do té doby, než zjistíte, kolik stojí. A co za své peníze dostanete. Není to zase tak velké auto, jeho použitelnost mimo příměstských cest bude omezená a cena nebude zrovna lidová. Proč si vůbec Němci od takového auta něco slibují?

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

VW poprvé ukázal své další nové SUV, kromě rozvoru a zavazadelníku se nemá čím chlubit

před 3 hodinami | Petr Prokopec

VW poprvé ukázal své další nové SUV, kromě rozvoru a zavazadelníku se nemá čím chlubit

/

Foto: Volkswagen

Na tohle auto se dá dívat se zalíbením, ale jen do té doby, než zjistíte, kolik stojí. A co za své peníze dostanete. Není to zase tak velké auto, jeho použitelnost mimo příměstských cest bude omezená a cena nebude zrovna lidová. Proč si vůbec Němci od takového auta něco slibují?

Hlavou zeď neprorazíš, říká se. Vedení Volkswagenu ale jako by toto přísloví neznalo, a tak se hlavou opakovaně rozebíhá proti tvrdému betonu. Jediné, co praská, jsou ale lebky. A jakkoli krev stříká pomalu na všechny strany, když firma přišla o polovinu zisku a musí propustit 50 tisíc lidí, Němcům to zkrátka nestačí.

Ve své nesmyslné elektrické misi tak chtějí pokračovat. A je otázkou, co je zastaví. V květnu tak bude představeno nové ID.Polo, které automobilka při ceně startující pod 25 tisíci Eur (cca 612 tisíc korun) považuje za dostupné. I proto VW počítá se spřízněným ID.Cross, který dorazí na podzim a bude stát o další 3 tisíce Eur víc, tedy necelých 700 tisíc Kč.

Elektrické SUV tedy v základu bude stát zhruba tolik, co průměrný Němec vydělá čistého za rok. Teoreticky by tedy novinka pár zákazníků oslovit mohla. Jenže je třeba si uvědomit, co za své peníze dostáváte. Pokud byste totiž se 700 tisíci korunami vyrazili k takovému prodejci Škody, můžete odjíždět v Octavii Combi 2,0 TDI. Tedy prostorném a praktickém kombíku, jehož přední kola roztáčí 115koňový dvoulitrový turbodiesel

S motorem TDI je absurdně spojena jen 45litrová palivová nádrž, přesto při udávané spotřebě 4,4 až 4,7 l/100 km znamená, že můžete zvládnout i tisíc kilometrů na jedno natankování. A hlavně se prakticky nikdy a nikde nemusíte starat o to, kam s vozem vůbec dojedete - takový akční rádius „obnovitelný” za pár minut zajišťuje vozu prakticky neomezenou akceschopnost. Do zavazadlového prostoru pak Octavia Combi pobere až 1 700 litrů. Je pak sice pravdou, že sprint na stovku za 10,5 sekundy není z nejrychlejších, ovšem tohle opravdu není auto, se kterým byste měli trhat asfalt. Na druhou stranu se ovšem i tak zvládne rozjet na 208 km/h, tedy výrazně nad dálniční limit.

Co za stejné peníze Kč dostanete u VW? Mnoho toho opravdu není, neboť ID.Cross měří na délku 4 153 milimetrů. Základní provedení pak dostane baterie o kapacitě 37 kWh, což není ani ekvivalent 10litrové nádrže na naftu. Němci tak raději ani nezmiňují dojezd, ostatně ten reálný stejně bude nižší než udávaný. U většího paketu s kapacitou 52 kWh je pak možné počítat s 450 normovanými kilometry, realitou při dané kapacitě bude ale tak 300 km, při využívání 70 procent baterie ještě méně.

S většími bateriemi je přitom spojen dobíjecí výkon 105 kW, zatímco u menšího paketu je možné počítat pouze s 90 kW. I přes jeho velikost tak dobíjecí proces nebude zrovna chvilkovou záležitostí. Elektromotor roztáčející jen přední kola přitom vyvine stejných 116 koní jako dieselová Octavia, a jakkoli zrychlení na stovku proběhne rychleji než u spalovacího vozu, v rámci maximálky základní ID.Cross víc než 160 km/h skoro jistě nenabídne.

Podobně jako v případě baterií bude klientela moci sáhnout rovněž po výkonnějším pohonu (135 a 211 koní). Zda ovšem dorazí i varianta GTI, jako tomu bude u ID.Polo, je zatím ve hvězdách. Pokud však ano, lze čekat 226 kobyl. Ovšem zároveň také cenu, která výrazně přesáhne hranici jednoho milionu korun. Vyjma Evropy, kde lze počítat s příkazy, zákazy a dalším ohýbáním trhu ve prospěch podobných vozů, tak elektrická novinka nemá šanci zaujmout vlastně naprosto ničím.

Můžeme přitom Němcům donekonečna opakovat, že lidé, kteří si chtějí koupit skutečně dostupné auto, na nějakou ideologii nehrají. Podstatné je pro ně maximum užitné hodnoty za co nejméně peněz. ID.Cross ovšem dokáže zaujmout snad jen rozvorem 2 601 mm, který je u auto této velikosti neobvyklý. Což platí i o zavazadelníku schopném pobrat 475 až 1 340 litrů. Jenže to oceníte u vozu za 300 tisíc korun, nikoliv u dvakrát dražšího, za jehož cenu můžete mít kombík schopný pobrat ještě o stovky litrů víc.


VW poprvé ukázal své další nové SUV, kromě rozvoru a zavazadelníku se nemá čím chlubit - 1 - VW ID.Cross 2026 oficialni spy foto 01VW poprvé ukázal své další nové SUV, kromě rozvoru a zavazadelníku se nemá čím chlubit - 2 - VW ID.Cross 2026 oficialni spy foto 02VW poprvé ukázal své další nové SUV, kromě rozvoru a zavazadelníku se nemá čím chlubit - 3 - VW ID.Cross 2026 oficialni spy foto 03VW poprvé ukázal své další nové SUV, kromě rozvoru a zavazadelníku se nemá čím chlubit - 4 - VW ID.Cross 2026 oficialni spy foto 04VW poprvé ukázal své další nové SUV, kromě rozvoru a zavazadelníku se nemá čím chlubit - 5 - VW ID.Cross 2026 oficialni spy foto 05VW poprvé ukázal své další nové SUV, kromě rozvoru a zavazadelníku se nemá čím chlubit - 6 - VW ID.Cross 2026 oficialni spy foto 06VW poprvé ukázal své další nové SUV, kromě rozvoru a zavazadelníku se nemá čím chlubit - 7 - VW ID.Cross 2026 oficialni spy foto 07VW poprvé ukázal své další nové SUV, kromě rozvoru a zavazadelníku se nemá čím chlubit - 8 - VW ID.Cross 2026 oficialni spy foto 08VW poprvé ukázal své další nové SUV, kromě rozvoru a zavazadelníku se nemá čím chlubit - 9 - VW ID.Cross 2026 oficialni spy foto 09VW poprvé ukázal své další nové SUV, kromě rozvoru a zavazadelníku se nemá čím chlubit - 10 - VW ID.Cross 2026 oficialni spy foto 10VW poprvé ukázal své další nové SUV, kromě rozvoru a zavazadelníku se nemá čím chlubit - 11 - VW ID.Cross 2026 oficialni spy foto 11VW poprvé ukázal své další nové SUV, kromě rozvoru a zavazadelníku se nemá čím chlubit - 12 - VW ID.Cross 2026 oficialni spy foto 12
ID.Cross sází na stejnou techniku jako VW ID.Polo. Oproti němu pak sice bude o trochu prostornější, ovšem také dražší. Zejména základní verze obou modelů jsou ovšem velká marnost za nepřiměřené ceny. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

zobrazit vše