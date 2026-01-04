VW odhalil interiér nového Pola a zjevně překonal sám sebe, tedy až na to nejpodstatnější
před 8 hodinami | Petr Miler
Pro kdysi největší světovou, dnes alespoň největší německou a evropskou automobilku může být letošní rok zlomový. Volkswagen je zjevně v problémech, propadl se do ztrát i s částí svých dceřiných firem a dochází mu peníze na další investice. Společný jmenovatel to má v jediné věci - létech bazírování na čistě elektrické budoucnosti, tedy přání firmy, které není reflektováno většinou potenciálních kupců se vším, co to nevyhnutelně následuje.
Tento přístup znamená masivní nerentabilní investice do málo žádaného zboží spolu a podfinancováním vývoje žádaných produktů, které navíc automobilka zkouší prodávat stále dráž ve snaze zalátat díry po elektrických nezdarech. To firmu dostalo tam, kde je. Své dosavadní strategie v reakci na popsané do nějaké míry revidovala a odložila, co se odložit dalo, v principu ale zůstává na stejné trajektorii - věří, že „si ty elektromobily prosadí”, jen možná trochu jinak a trochu později. A právě v tomto ohledu může letošek přinést další cennou zpětnou vazbu.
Dosavadní pokusy VW na elektrickém poli byly víceméně legrace - drahá, ale legrace. Modely jako ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 a ID.Buzz sice vtrhly do prodeje s velkou pompou a tou či onou ambicí, přesto se nakonec v plné parádě nepokusily hrát si na plnohodnotné nástupce klasických modelů značky. ID.3 je něco jako Golf, ID.4 a ID.5 něco jako menší SUV firmy, ID.7 něco jako Passat a ID.Buzz něco jako Transporter, reálně všechny klasické typy dostaly aspoň přepudrované verze někdy si i hrající na nové generace. Právě to ale zřejmě skončilo.
Letos tak dorazí model ID.Polo, a i když ani ten nenahradí dosavadní spalovací model, je to seriózní pokus o nové Polo - tedy jednu z klasik firmy - s elektrickým pohonem. VW tak nechce ponechat nic náhodě a slibuje normálně stylizované auto za atraktivní cenu. A také reflexi dosavadních stesků zákazníků.
Podržíme-li se zatím jen posledního zmíněného aspektu, automobilka zjevně tak úplně nepřeháněla. Nezvykle o víkendu kompletně odhalila interiér nového elektrického Pola a musíme alespoň zadrženě zatleskat. VW totiž otevřeně přiznal, že interiéry svých posledních modelů zpackal přílišným šetřením projevujícím se koncentrací ovládání příliš mnoha funkcí auta do dotykových displejů a ve velkém vrací do hry fyzická tlačítka.
A myslí to vážně, dokonce až do té míry, že tlačítek je někde snad i moc. Nechceme být „nevděční” a situaci komentovat v Jirotkově stylu: „Ano, chtěli jsme tlačítka a tohle jsou tlačítka, ale naprosto nevhodná!” takže pořád raději vidíme moc tlačítek než málo tlačítek. Nicméně třeba na volant jich Němci skutečně koncentrovali tolik, až je to kontraproduktivní - například umístit vedle ovládání palubního systému aktivaci vyhřívání volantu... Jedno budete používat každý den stokrát, druhé možná 20krát za rok, to velký smysl nedává. Navíc když na mnohem častěji používané ovládání intenzity vyhřívání sedadel tlačítko nezbylo. Ale jak už padlo, je to tak či onak posun správným směrem.
Tlačítka se ostatně vrátila i pod hlavní displej infotainmentu včetně ovládání teploty nebo intenzity ventilace, to je velmi vítané. Též větrací otvory lze ovládat manuálně, kdo zažil elektronickou absurditu v ID.7 (nebo i Porsche Panamera), ví, jak příjemná umí klasika být. Pro nastavení hlasitosti zvuku také nebude nutné tahat pofiderním posuvníkem, k dispozici je znovu tradiční otočný knoflík. Všechna tlačítka, knoflíky a spínače navíc mají klasický žebrovaný povrch pro příjemné a přesné ovládaní. Dokonce i klika odemykání dveří je „jako tenkrát” a odpouští si podobu nesmyslného „digitálního tlačítka”. A podívejte se na výplně dveří - zpátky jsou i čtyři tlačítka pro ovládání bočních oken místo dvou s přepínáním. Tohle je prostě správně.
Základní architektura interiéru je i díky všemu zmíněnému příjemně konvenčnější. Méně nadšeni jsme z dnes módního obšití částí interiéru látkou, které nemusí špatně vypadat ani působit, je ale nepraktické a po delším používání zachází. Čistě digitální přístrojový panel (10,25 palce) místo klasické palubky s displejem také nikoho neohromí, ale za jeden nápad znovu tleskáme. Jde o možnost volit (patrně ne jednu, ale to se teprve uvidí) z retro grafik imitujících palubky starších Volkswagenů. Na fotkách vidíme podobu z Golfu I po faceliftu z kraje 80. let, kdy už dostal malý LCD displej - bez něj by autoři na velký současný displej stěží smysluplně dostávali všechny klíčové informace.
Tohle všechno vypadá, jako by VW překonal sám sebe a přestal se tvářit, že každá inovace osvědčeného řešení je pozitivní. Problém je „jen” v jednom - nové Polo zůstává výlučně elektrickým autem, které prostě pro většinu současného trhu nemá šanci být přijatelné. I když jej VW prezentuje jako levné, se základní cenou na úrovni Škody Octavia nemá šanci prorazit jinde než na přeregulovaných trzích, navíc i na takto drahou verzi se bude dlouho čekat. A technické parametry? Ty jsou předem pro smích, je to jedna velká marnost.
Volkswagen v Česku loni do listopadu prodal pouhých 765 elektrických aut z 15 198 vozů celkem - navzdory jeho širokému portfoliu skutečně takhle málo, jde o pouhých 5 procent veškerého odbytu. Přicházet za takové situace s jen novým elektrickým Polem jako něčím velkým... Ne, prostě ne, tohle se na trzích, jako je ten náš, nebude prodávat jinak než okrajově - nemá komu, nemá jak, ani s milionem tlačítek na volantu.
Ho, ho, ho, Santa u Volkswagenu naděloval tlačítka. A je to dobře, interiér nového Pola neodpuzuje. Technická podstata auta bohužel ano. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen
