VW poprvé odhalil nový Tiguan, ukazuje jím, jak se chce bez krachu dožít vysněné elektrické budoucnosti před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Němci sami sebe vmanipulovali do složité pozice. Chtějí prodávat jen elektrická auta, která lidé nechtějí, vydělat si na jejich ztrátovou produkci ale musí žádanými spalovacími modely, které pro ně ovšem nemají budoucnost, a tak do nich nechtějí investovat. Budou tedy na čínský způsob dokola dojit dávno známou techniku.

Za poslední dekádu ušly čínské automobilky notný kus cesty. Jejich dnešní vozy už nejsou k smíchu, neboť kromě pohledného zevnějšku lze počítat i s výkonnými a hospodárnými motory, komfortním interiérem napěchovaným technologickými finesami a pochopitelně také s nemalou bezpečností. To vše přitom si přitom zákazníci mohou pořídit doslova za babku. Možné to je i díky strategii, se kterou je spojena snad každá čínská automobilka.

Jde o pravidelné modernizace, které se ale soustřeďují hlavně na to, co je vidět či s čím je majitel v kontaktu. Číňané tedy přistupují k faceliftům co chvíli, častěji přichází i s novými generacemi stejných modelů a kolikrát to všechno prodávají souběžně. Mohou si to dovolit, neboť technické základy těchto vozů bývají dlouho stejné a nemění se každých 6 nebo 7 let, jak bývalo zvykem v Evropě. Produkty jsou tak vizuálně atraktivní, vypadají nově, automobilky ale vývojově mnoho nestojí.

Tímto způsobem začaly čínské automobilky vytlačovat ty zahraniční z trhu, což asi nejvíce pocítil koncern Volkswagen. O tom, že se v zemi doslova zhroutily prodeje Škody, jsme mluvili již mnohokrát. Letos však byl převálcován také samotný VW, a to značkou BYD, a tak Němci přechází k jakémusi reverznímu útoku.

Co si pod tím představit? V podstatě kopírování výše zmíněných čínských postupů. Však Golf 8 je v podstatě ošizený Golf 7, Škoda Octavia IV je přepudrovaná Octavia III, podobné je to Seatem Leon a řadou dalších spalovacích modelů. Tento postup se Němcům zjevně zalíbil a hodlají jej dále aplikovat na svou nabídku tak, aby mohli investovat hlavně do ztrátové elektromobility a tento problematický byznys co možná nejlépe živili prodejem dožívajících spalovacích aut.

Stejným způsobem přišel na svět také Tiguan třetí generace, který VW právě poprvé odhalil. Jeho karoserie sice ještě je potažena ochrannou kamufláží, po stránce technické však již Němci odhalili prakticky vše, co se dalo. Což nepřekvapí, neboť nejde o nic nového.

Chystaný Tiguan totiž bude stát na evoluční verzi platformy MQB. Zachován přitom bude jak rozvor 2 681 milimetrů, tak šířka 1 939 mm. Délka nicméně byla o 32 mm protažena na 4 551 mm a linie střechy zamířila výše o 5 mm (na 1 640 mm). Cestující vpředu tak budou mít o 9 mm více místa pro hlavu, ti vzadu pak dokonce o 10 mm. Kromě toho se zvětšil i objem zavazadlového prostoru, do kterého lze napěchovat 648 litrů, tedy o třiatřicet více než dříve.

S nepatrnými změnami máme počítat také pod kapotou. Němci totiž již potvrdili, že se vrátí jak pohon předních či všech čtyř kol, tak benzinové, dieselové a hybridní agregáty. Poslední zmíněné výkonem pokryjí škálu od 204 do 272 koní, mimo to pak má jejich elektrický dojezd narůst na 120 km. Čistě elektrické provedení však nedorazí, od toho má automobilka modelovou rodinu ID. Tou se ostatně nový Tiguan nechal inspirovat v rámci exteriéru i interiéru.

Zvenčí lze tedy počítat s oblejším designem, uvnitř pak v případě nižších úrovní výbavy s 12,9palcovým, u vyšší stupňů však již s 15palcovým displejem multimédií. Za volant pak zamíří 10,25palcový digitální přístrojový štít, mimo to značka chystá také nově vyvinutý head-up displej. Vrchol nabídky přitom dostane i masážní sedadla, stejně jako možnost automatické aktivace vyhřívání či naopak klimatizování v závislosti na venkovním počasí.

Více si řekneme nejpozději na konci září, kdy bude mít nový či spíše výrazně faceliftovaný Tiguan premiéru. Automobilka přitom počítá pouze s návratem pětimístné verze, ta sedmimístná by měla dorazit jako zcela nový separátní model. Pojmenována nejspíše bude Tayron, což je označení, které značka již používá v Číně. Na rozdíl od tamního derivátu postaveného na platformě MQB A2 by však evropské provedení mělo sdílet techniku s novou Škodou Kodiaq.

Nový Tiguan dorazí pouze v pětimístné verzi. Jeho karoserie bude oblejší, pod ní se však skrývá stará technika - takto VW dojí a bude dál dojit kupce spalovacích modelů, aby mohl saturovat svůj ztrátový byznys s elektromobily. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

