VW poprvé poodhalil přepracovaný Golf, díky úniku ho ale hned můžeme vidět celý před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Bývalý král automobilové Evropy se v rámci klíčové modernizace dočká hlavně nových světel a nárazníků. Uvnitř se značka měla zaměřit na zlepšení tak kritizované kvality, pod kapotou se ale nejspíš nehne ani šroubek.

Až do příchodu osmé generace byl Volkswagen Golf nezpochybnitelným evropským králem, kterého se povedlo sesadit z trůnu jen ve velmi výjimečných případech. Německá automobilka ovšem v posledních letech doslova propadla elektromobilitě, na jejíž konto padly stovky miliard korun. Takovou sumu bylo třeba někde ušetřit, VW tak Golf osmé generace mimo jiné připravil o plynovou vzpěru kapoty motoru. A jakkoli šlo spíš jen o symbol než zásadní problém, v souvislosti s další kritikou se prodeje vozu propadly natolik, že někdejší král má co dělat, aby se udržel v nejlepší desítce.

Němci si nyní mnohé slibují od faceliftu, který dorazí v příštím roce. To je už oficiálně potvrzené, značka totiž vyrukovala s videem, ve kterém se ohlíží za největšími letošními úspěchy a událostmi. V jeho závěru pak nechá na chvíli vykouknout Golf 8.5, tedy ono faceliftované provedení, jenž jsme si vcelku nedávno ale už mohli prohlédnout celé díky úniku z interní prezentace. Oficiální lákadlo přitom jen potvrdilo, že co jsme viděli, bylo pravé, a to i díky světelnému podpisu na přídi.

VW se totiž zjevně v případě exteriéru zaměřil hlavně na čelní partie, kde se nově objeví (nejspíše ale za příplatek) podsvícené logo značky. Na to pak navazují světelné lišty propojující lampy v obou rozích. Ve tmě toto divadélko působí zajímavě, nicméně zda půjde o důvod, proč si Golf koupit, již necháme na vás. Za nás jen doplníme, že dorazí také přepracovaný nárazník, který bude působit sportovnějším dojmem. A s tímtéž, tedy s novými světly a nárazníkem, lze počítat i vzadu.

O trochu víc by se měl proměnit interiér, ostatně Němci se již nějakou tu dobu chlubí svými reakcemi na kritiku zákazníků. Dorazit tak mají jak kvalitnější materiály, tak některá fyzická tlačítka navíc. A třeba lišta ovládání klimatizace již bude osvětlená. Předpokládat se dá rovněž nová generace softwaru, neboť zrovna na ten prší značná část výtek. Vše pak obligátně zakončí nová selekce čalounění, jenž doplní trochu jiný design litých kol a pozměněná paleta barev karoserie.

Po stránce motorické nelze čekat ani zázraky, ani žádné výrazné čachry. Základ nabídky tedy bude tvořit litrový tříválec TSI, který doplní přeplňovaná jedna-pětka TSI, dvoulitr v benzinovém i dieselovém provedení a pochopitelně také plug-in hybridní ústrojí. V případě výkonů pak lze čekat maximálně drobný posun oproti stávajícím hodnotám, spíše než na dynamiku se ale VW stejně bude zaměřovat na spotřebu a s ní spojené emise, které jsou dnes u spalovacích aut klíčové.

Právě to je důvod, proč VW hodlá za pět let razantně přehodit výhybku a Golf osadit už jen elektrickým pohonem. Stávající platformu MQB tak nahradí architektura SSP. Je ovšem prakticky jisté, že osmá generace bude k dispozici i po roce 2028, jinak by Němci již nebojovali pouze o udržení v nejlepší desítce, ale spíše mezi nejlepší padesátkou či stovkou. Nedá se totiž očekávat, že by do té doby došlo na takový technologický průlom, že by to vedlo k masovější oblibě elektromobility.

Němci během ohlédnutí za letošním rokem poprvé ukázali i svou největší novinku pro ten příští, a sice faceliftovaný Golf. Uniklý záběr níže ho ale už teď ukazuje celý. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.