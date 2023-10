VW poprvé ukázal svou elektrickou parodii na Passat Variant, absolutně nemá čím oslovit před 7 hodinami | Petr Prokopec

Nenapadá nás jediný důvod, proč by si tohle auto měl kdokoli chtít koupit, bude ve všem podstatném horší než Passat kombi, navíc bude dražší. VW by se tak mohl inspirovat studiem Warner Bros. a tím, co provedlo se snímkem Batgirl těsně před jeho dokončením.

V srpnu loňského roku se filmové studio Warner Bros. rozhodlo, že pošle k šípku snímek Batgirl. Něco takového vyvolalo doslova šok, neboť film byl téměř hotový. Jenže producenti další postup zatípli poté, co viděli výsledky z testovacích projekcí. Snímek se nelíbil prakticky nikomu a pokud by měl v kinech zabodovat, byly by nutné nákladné dodatečné úpravy. Následovat by pak musela ještě patřičně výživná reklamní kampaň, která by stála možná i víc než samotný film.

Přesunout se můžeme do nám již známějších vod, tedy do automobilové branže. Volkswagen totiž aktuálně začal lákat na nový ID.7 Tourer, jenž by jednoho dne měl nahradit Passat Variant. Vůz zatím halí ochranná fólie, která zmizí až v příštím roce, ovšem překvapení v té chvíli bude nulové. V čelních partiích totiž na změny oproti liftbacku nedojde, v případě těch zadních tu nemáme nic převratného. Jen místo splývavé zádě dorazil „batoh“, s jehož pomocí chce kombík umocnit svou praktičnost.

Němci již dali do placu některá data, hlavně ta, která se týkají zavazadlového prostoru. Jenže zrovna ten je jedním z důvodů, proč by ID.7 Tourer měl následovat Batgirl a zamířit k ledu. Standardně totiž pobere 545 litrů, tedy o třináct více než spřízněný liftback, při sklopených sedadlech pak 1 714 litrů. To sice nejsou vyloženě špatná čísla, jenže před dvěma měsíci spatřil světlo světa onen Passat Variant nové generace, jenž má na kontě 690 a 1 920 litrů. To spalovací vůz posílá o úroveň výš.

Němci zatím neupřesnili, kolik bude nový Passat Variant stát. Předchozí generaci ovšem bylo možné pořídit od 1 005 900 Kč. Dá se tedy předpokládat, že nástupce začne někde poblíž 1,1 milionu korun. To není zrovna nízká částka, výměnou za ni ovšem dostanete pomalu dokonale použitelný vůz, který na jedno natankování zvládne hlavně s dieselem zdolat půlku Evropy klidně s celou rodinou a půlkou domácnosti na palubě, i kdybyste Německo přefrčeli rychlostí 200 km/h. ID.7 Tourer ale bude aspoň o půl milionu dražší, pobere toho méně a nedojede ve srovnání s Passatem nikam, i když 200 km/h ani nebude schopen jet (liftback má omezovač na 180 km/h), protože jeho využití bude limitovat nepříliš velká baterie. Proč by si někdo měl takové auto koupit?

Je prakticky jisté, že stejně jako liftback i kombík vyfasuje pakety o kapacitě 77 a 85 kWh, z nichž druhý zmíněný nabídne normovaný dojezd 700 km. Jde ale o ekvivalent asi 22litrové nádrže na naftu, co s takovým množstvím paliva v Passatu zvládnete? 400 km pomalé jízdy? V reálu tedy bude třeba počítat s podobnou porcí i u ID.7 Tourer, zvláště pokud zavazadelník zaplníte až po střechu. Jelikož tu pak máme architekturu MEB, která ztrácela na konkurenci již v době svého debutu před čtyřmi lety, nelze čekat ani s rychlým dobíjením - menší paket počítá s výkonem 170 kW, větší s 200 kW.

Tenhle vůz tak nemůže být úspěšný snad za žádných okolností, je to parodie na Passat Variant, je to odvar z něj, je to zkrátka míň za víc, nic jiného. A hitem by se nestal ani ve chvíli, kdyby VW Passat pohřbil, vzhledem ke svým limitům nebude představovat ani rozumný substitut. Je přitom jasné, že Němce vyšlo tohle auto na mnohem víc, než kolik studio Warner Bros. dalo za Batgirl. A další peníze ještě schramstne, o elektromobily lidé přestávají jevit zájem už nyní. Ani ti největší optimisté tak nemohou počítat s tím, že by na daném odporu něco změnil vůbec nejdražší zástupce rodiny ID, tohle auto je opravdu zbytečné.

ID.7 Tourer má na kontě koeficient odporu vzduchu Cd 0,24, je tak o chlup horší než liftback, který překonává objemem zavazadelníku. V tomto ohledu se ale musí sklonit před spalovacím Passatem Variant, který je levnější a problémy s dojezdem mít nebude. Proč by někdo měl chtít ID.7 krom toho důvodu, že ho prostě chce? Foto: Volkswagen

