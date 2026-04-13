VW pořád ví, jak postavit lidové auto. Vzal nepotřebné díly ze skladu a nabízí nové SUV za 245 tisíc

před 2 hodinami | Petr Prokopec
Slova o tom, že když se chce, tak to jde, zjevně pořád platí. Volkswagen u nás už dlouho žádné opravdu lidové auto nenabídl, což bohužel bude platit i po dnešku. Jinde ale posílá do prodeje tohle a lidový vůz je to par excellence.
Volkswagen i Škoda velmi rády zdůrazňují, že jsou německou a českou značkou. První zmíněná pak navíc s oblibou zdůrazňuje, že stále zůstává věrna svému názvu a je lidovým vozem. Když se však podíváme i do relativně příznivého českého ceníku (ten německý je o dost horší...), zjistíme, že pravdou je spíš pravý opak. Abyste totiž mohli vstoupit do klubu VW, potřebujete minimálně 399 tisíc korun, za které si koupíte Polo. Tedy čtyřmetrový hatchback, který je v základu osazen přeplňovaným litrovým tříválcem naladěným na 95 koní. Tohle za 400 tisíc?
Zní to jako drzost, Polo je ale pořád dobrá koupě, pokud jej srovnáme se spřízněnou Fabií. Za tu si totiž Škoda účtuje minimálně 419 900 Kč, přestože pod její kapotou trůní i v takové chvíli atmosférická verze litrového motoru. Ta posílá na přední ocelová kola jen 80 kobyl, na jakkoli zajímavou dynamiku tedy u základu nabídky zapomeňte. Dobrou zprávou je alespoň přítomnost klimatizace či multimediálního systému s 8palcovou obrazovkou, to ale většině lidí za dané peníze ke štěstí nestačí. Přičemž vyšší komfort je ještě dražší.
Stačí se ovšem přesunout o pár tisíc kilometrů dál směrem na východ a rázem zjistíte, že Škoda i VW skutečně lidové vozy pořád postavit umí. Jen po nich ve formě malých SUV Kushaq a Taigun mohou sáhnout hlavně indičtí zákazníci. Ti mají od ledna letošního roku možnost objednávat český vůz v modernizované podobě, nyní se pak faceliftu dočkal i jeho německý příbuzný a jeho modernizace byla ztvárněna náležitě efektivně.
VW se totiž v rámci faceliftu zaměřil hlavně na čelní partie, kde nyní trůní užší maska a na ni navazující přepracované světlomety, obojí převzaté z VW Tharu pro Čínu. Tomu se v Říši středu zrovna nedaří, jeho prodeje aktuálně padají skoro o polovinu, a tak vše působí dojmem, že Němci vzali nepotřebné díly ze skladu, plácli je na Taigun a měli hotovo. Zda to tak skutečně proběhlo, nevíme, s ohledem na velmi příznivou cenu vozu bychom se ale nedivili. O tom ovšem až za chvíli.
Změna předku je v každém případě klíčovou inovací, kterou doprovází i nový nárazník, čímž venkovní přerod pomalu končí. V případě boků se auto chlubí novým designem litých kol, vzadu lze počítat už jen s odlišnou grafikou lamp. Uvnitř se pak standardem stal 8palcový přístrojový štít a 10,1palcová obrazovka multimédií. Větší než dříve je pak panoramatická střecha, na rozdíl od Škody však VW nebude nabízet možnost masážních strojků v zadních sedadlech - v tomto ohledu tedy Kushaq nadále zůstává ve svém segmentu jediný a nepřekonaný.
VW ale jinak kráčí ve stopách Škody, neboť Kushaq Monte Carlo dostal bratříčky jménem Taigun GT Line a GT Plus Sport. Vrcholné úrovně výbavy si samozřejmě na sportování hlavně hrají, neboť od běžnějších variant je oddělují hlavně prvky jako lehce upravené nárazníky, větší litá kola a červeně lakované třmeny brzd. Pod kapotou se ale i při zaškrtnutí nových úrovní nic nemění, podobně jako u základní výbavy lze volit mezi přeplňovanou verzí litrového tříválce naladěného na 115 koní a čtyřválcovou jedna-pětkou produkující 150 kobyl. První motor nově doprovází osmistupňový automat, druhý zůstává u DSG.
Výsledkem je atraktivně vyhlížející auto se solidní technikou, které v hávu čtyřmetrového SUV pojme i menší rodinu. Přesto je velmi dostupné - jeho ceny začínají na 1 099 000 rupií, což je na české koruny skoro přesně 245 tisíc. Vedle Po(ho)la a ještě víc ošizené Fabie je to zázračná nabídka.
Taigun se dočkal faceliftu, který mění hlavně jeho čelní partie s pomocí dílů použitých na čínském VW Tharu. Uvnitř zvyšuje hlavně standardní výbavu, technika zůstává solidní. Přesto se po cenové stránce dál drží hodně při zemi. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen
