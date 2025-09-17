VW poslal k ledu další dvě elektrické novinky včetně nového Golfu, jednoduše mu na ně došly peníze
Petr ProkopecUmíme si jen matně představit, jak extrémně nerentabilní musí být všechny ty miliardové investice do nových elektrických portfolií, které pak na odbytu té které značky tvoří nanejvýš nízké desítky procent prodaných aut. I VW peníze na takovou rozmařilost jednou dojít musely.
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Umíme si jen matně představit, jak extrémně nerentabilní musí být všechny ty miliardové investice do nových elektrických portfolií, které pak na odbytu té které značky tvoří nanejvýš nízké desítky procent prodaných aut. I VW peníze na takovou rozmařilost jednou dojít musely.
Margaret Thatcher slavně řekla, že problémem socialismu je, že mu nakonec dojdou peníze těch druhých. S dnešním podnikáním automobilových firem to zdánlivě nemá nic společného, realita je ale jiná. Také jakémusi „korporátnímu socialismu” totiž jednou peníze dojdou a masivní interní přerozdělování, kterého jsme dnes svědky u většiny automobilek, nic jiného než socialismus svého druhu není.
Firmy si prostě zvykly na to, že z ideologických důvodů sypou peníze do produktů, které se neprodávají dost dobře za dost vysoké ceny a negenerují zisk. A přesto jich chtějí prodávat stále víc. Prostředky na to ovšem berou ze ziskového prodeje produktů, které jsou naopak dál žádané a velmi ziskové. Přesto jich chtějí prodávat stále míň. Proto jsme svědky tak masivních propadů zisků řady automobilek - tyhle dvě křivky se v určitém bodě protnou a peníze z rentabilního prodeje jednoho na nerentabilní prodej druhého skutečně dojdou. Takový VW to poznává velmi přímo a ani nemá problém to veřejně přiznat.
Nakonec tedy není divu, že se Volkswagen, který šel do elektromobility stylem „all in“, skutečně dostává do situace, kdy mu peníze, které by dál mohl sypat do elektrického kanálu, dochází. A tak s tím brzdí dřív, než bude pozdě. Ostatně už dnes má ve své nabídce řadu elektrických modelů, prodeje všech dohromady ale ani tak nepřekonávají registrace pomalu kteréhokoli z firemních spalovacích bestsellerů. VW má navíc v ohni ještě několik dalších želízek, během dvou let chce odhalit i základní bateriové modely ID.1 a ID.2 alias ID.Polo. Tím však růst nabídky skončit neměl, Němci totiž plánovali, že ve velmi blízké budoucnosti elektrickými nástupci nahradí i svá trumfová esa, tedy Golf a T-Roc.
To ale už neplatí, vývoj obou vozů má být v tuto chvíli u ledu, jak zjistil Handelsblatt. Automobilce chybí peníze, neboť zkrátka stále méně zákazníkům nabízí to, co si chtějí koupit, za co chtějí platit. A tlak na prodej elektrických modelů firemní finance nehojí, právě naopak, zájem je vzhledem k záměrům VW stále nedostačující. „I když prodeje elektrických aut rostou, naše původní investice měly směřovat k mnohem vyšším odbytům,“ sdělil Handelsblatu zdroj z automobilky obeznámený s celou věcí. Dle něj tak ID.Golf i ID.T-Roc dorazí až někdy v roce 2030. Tedy pokud na to vůbec dojde.
Oba vozy mají stanout na nové platformě SSP, která je o poznání flexibilnější než stávající architektura MEB. Do hry ale může znovu promluvit EU, která může plány pro budoucnost ještě letos zrevidovat. Tlaky na to i na jejich zachování budou jistě enormní, stát se tedy může cokoli. A VW v případě, že politiky vytyčená cesta nebude v souladu s jeho zájmy, může splakat nad výdělkem ještě víc. I proto raději poslal další vývoj k ledu.
Handelsblattem citovaný zdroj ostatně dále tvrdí, že automobilka „přepálila investice“. Nyní tak zařazuje zpátečku, byť i to musí dělat opatrně. Situaci VW tedy německému koncernu nezávidíme, pořád ale platí jedno - kdyby nezanevřel na plnění přání zákazníků vždy v první řadě, nikdy by se do této situace nedostal. S takovým přístupem nikdy nemůžete šlápnout opravdu vedle, jak ukazuje Toyota, divoká sázka na mlhavou budoucnost opřenou o politický diktát byla zkrátka od začátku obrovský hazard a každý soudný člověk to viděl.
Němci na elektromobilitu skutečně vsadili vše, v posledních letech tak ukazovali jeden elektrický koncept za druhým. A pochopitelně počítali s tím, že následovat je budou sériové verze. Jenže zájem zákazníků je rychle vyvedl z omylu a nyní jim nezbývá než brzdit. Foto: Volkswagen
Zdroj: Handelsblatt
