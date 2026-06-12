VW posouvá hranice „fejku”, únik patentových materiálů odhalil model z elektrické řady, který potají používá motor 1,5 turbo
Petr MilerNeřekneme to poprvé, ale živelná sázka na jednu kartu ze strany těch, kteří se s ní až příliš zapletli, neskončí tak, že bude halasně odpískána. Realita se změní potichu a často bez vlivu na vnější znaky, když dojde na přesun směrem ke schůdnějším alternativám. VW přesně to dělá.
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VW posouvá hranice „fejku”, únik patentových materiálů odhalil model z elektrické řady, který potají používá motor 1,5 turbo
12.6.2026 | Petr Miler
Neřekneme to poprvé, ale živelná sázka na jednu kartu ze strany těch, kteří se s ní až příliš zapletli, neskončí tak, že bude halasně odpískána. Realita se změní potichu a často bez vlivu na vnější znaky, když dojde na přesun směrem ke schůdnějším alternativám. VW přesně to dělá.
Lidé se jednou budou usmívat, až si v knihách o historii automobilismu budou číst, že se někdy ve druhé polovině druhé dekády 21. století téměř všichni výrobci aut začali bít v prsa, že během pár let přejdou jen na elektrický pohon, aniž by pro to existoval jakýkoli ospravedlnitelný důvod v rovině technické, obchodní či ekonomické. Anebo jakékoli jiné, kterou by šlo zařadit do množiny s nápisem „racionální”.
Byla to taková davová psychóza, jakési kolektivní bezvědomí, od první chvíle naprostá absurdita odsouzená k neúspěchu. My jsme se jí smáli už před skoro 10 léty a dnes si můžeme říci, že právem - všechny tyto plány se ukázaly být přesně tak neschůdnými, jak neschůdné od začátku byly. Však několik automobilek chtělo jen na elektřinu původně přejít už letos, další v následujících letech. Rok 2030 býval v podstatě skromný termín a 2035 absolutní nutnost. Nestalo se nic z toho a nestane se nic z toho. A kdo se o to reálně přece jen pokusí (Jaguar?), se zlou se potáže.
Je opravdu nepochopitelné, že se automobilové firmy nechaly strhnout k takto černobílému uvažování. Jisté by nebylo od věci, kdyby prohlásily, že pro svá auta nabídnou také elektrický pohon a uvidí, jaké najde u zákazníků zastání. Už jakékoli konkrétní procento prodejů (viď, Porsche?) bylo neuvěřitelně hloupé a nutně devastující, 100 procent přinejmenším elektrifikované nabídky či alespoň novinek k datům od roku 2026 dál (Audi, Ford, Volvo, našlo by se...) neznělo o moc líp.
Téměř všechny tyto plány byly v mezičase zrušeny či jinak přehodnoceny, některé velmi hlasitě, jiné bez komentáře. K jejich tichému rušení pak dochází tím spíš, čím víc se ten který výrobce s elektřinou „zapletl”, čím hrději dával své absurdní plány najevo, čím víc jsou u toho stále stejní lidé, kteří najednou nechtějí vypadat jako hlupáci. Takový Stellantis si tedy mohl dovolit udělat rázný obrat, protože vyměnil vedení. U VW tomu tak není, a tak viditelně rázný obrat nepřichází, k tomu reálnému ale dochází též.
Snad nejúsměvnější je situace v Číně, pro kterou to VW do značné míry celé dělal. Měl pocit, že budoucnost čínských aut je elektrická a nebude přece dělat elektromobily jen pro svůj největší trh, to raději pro všechny menší trhy nebude dělat nic jiného. A tak si myslel, že v Číně s nimi automaticky uspěje, „zarobí” a na jiných trzích si bude moci z těchto peněz tlačit nepreferovaná auta, až je protlačí. Obrátilo se to až neuvěřitelným způsobem proti němu.
I když Němci nabízí v Číně nejvíc elektrických modelů co kde, prodejně s nimi soustavně paběrkují, za velkou zdí je pořád živí prodeje klasických modelů jako Passat, Magotan a Lavida, modely typu ID.3 paběrkují. A ač sama Čína je automobilově elektrická jako žádná jiná země světa, většina prodaných aut je pořád spalovací a po vyjmutí většiny umělé podpory elektromobilů z aktuálních plánů tamních komunistů ani není na dobré trendové vlně. Co tedy Němcům zbylo?
No akorát zmar. A to takový, že kdyby dokonce nikdy nenabídli jediný elektrický model, měli by se dnes docela fajn. Tento krok zpět neudělají, bazírovat na sebezničení ale také nemohou. A tak je napadlo co? No přece vzít původně elektrická auta, nechat je tvářit se jako elektrická auta, ale reálně jim nadělit spalovací motor.
Přesně to teď u VW v Číně probíhá (a nevylučuje to ani pro Evropu), a tak jsme viděli už několik nových modelů, které vypadají jako kachna, kvákají jako kachna, jmenují se kachna, ale přesto to kachny nejsou. Na fotkách kolem vidíte další takový.
Jde o VW ID.Era 8X a dozvídáme se o něm díky úniku (no, úniku, je to veřejná databáze, a tak tam prostě jsou od momentu zveřejnění...) patentových materiálů z databáze čínského ministerstva informačních technologií. Auto se jmenuje ID a vypadá jako model z řady ID, ve svých útrobách ale skrývá spalovací motor. Je to v podstatě „fejk”, ktery úsměvně posouvá hranice automobilové falše. Kdysi jsme se čertili nad falešnými výfuky, výdechy nebo zvukem, dnes tu máme kompletně falešné spalovací pohony a nyní dokonce i falešné elektromobily, neuvěřitelné.
Designově není moc o čem mluvit, je to menší verze dosud úspěšného typu 9X, která ale přesto není malá má 5 020 mm na délku, široká je 1 997 mm a vysoká 1 750 mm při rozvoru 2 970 mm. Pro srovnání, model 9X je s 5 207 mm delší, má stejnou šířku a je o něco vyšší s 1 810 mm. Mezi nápravami je také o 10 cm víc místa.
To nejzajímavější je ale vždy pod kapotou, kde se vždy, tedy bez ohledu na verzi nachází 1,5litrovým turbodmychadlem přeplňovaný čtyřválec, který ovšem slouží jen pro generování elektrické energie. Základní verze bude tento motor kombinovat s baterií o kapacitě 51,1 kWh a elektromotorem, což dohromady dosáhne výkonu 295 koní (220 kW) a dojezdu pouze v elektrickém režimu 260 km. Nabízena bude také o něco slabší verze, která prodlouží dojezd. Totéž zajistí další dvě varianty s větší baterií o kapacitě 65,2 kWh, díky níž se dojezd posune na 330 km resp. 345 km. Hmotnost SUV se pohybuje okolo 2,55 tuny podle verze, takže to vážně není žádný střízlík.
Cena zatím nebyla oznámena, očekávejme ale nižší cifry než u vozů s většími baterkami, to je nakonec jeden ze smyslů tohoto řešení. A počkejte, až VW napadne udělat model ID bez jakékoli elektrické části pohonu, to teprve bude autíčko - nepřijde prakticky o nic, bude lehčí, levnější, jednodušší, takže velmi pravděpodobně i spolehlivější... Některé věci prostě chtějí čas.
Modely ID od VW měly být jen elektrické. Už nejsou, ač se tak pořád tváří. Tento je už několikátým v řadě, který používá motor 1,5 turbo. Foto: MIIT, CC0 Public Domain
Zdroj: MITT
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