VW postavil obří dobíjecí stanici uprostřed pouště, působí to jako dotační podvod | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

V době, kdy dobíjecí stanice chybí na spoustě civilizovaných míst, vypadá záplava dobíječek uprostřed divočiny jako hloupost nebo dotační podvod. Jenže obojí je omyl, jde o snahu zlepšit dobíjení.

Již mnohokrát jsme zmínili, že elektrifikace se pro koncern VW stala prioritou. Stejně jako bylo řečeno, že jde o vskutku velký hazard. I kdyby totiž Němci v následujících letech přišli s nejlepšími elektromobily na světě, lidé se za jejich volant příliš nepohrnou. Důvodů je nespočet a mezi nimi i nedostatek dobíjecích stanic a dlouhá doba potřebná na dobití baterií, zvláště v porovnání s dotankováním spalovacích vozů. To si Volkswagen evidentně uvědomuje, a proto vystavěl uprostřed arizonské pouště stanici, která zvládne obsloužit hned 50 aut najednou.

Na první pohled se zdá, že to je naprostý nesmysl. I když každá nová dobíjecí stanice přijde vhod, postavit takové monstrum v místech, kde pomalu ani lišky nedávají dobrou noc - protože pomalu na jakoukoliv zvěř je tu příliš velké vedro - vypadá spíše jako dotační podvod nebo ryzí rozmar. Realita je ale jiná. VW tuto stanici postavil s cílem, aby posloužila jako výzkumná laboratoř.

Němci si jejím prostřednictvím chtějí přímo v praxi ověřit, jaký vliv mají teploty okolo 50 stupňů Celsia nejen na samotné baterie, ale také na celý dobíjecí proces. Stanice tak byla osazena různými konektory různých výrobců ze Států, Evropy i Asie. Liší se pak i výkon jednotlivých stojanů, a to od 50 do 350 kW. Kromě rychlodobíjecích stanic (DC) navíc nebudou chybět ani ty pomalejší (AC), neboť VW chce být v rámci výzkumu opravdu komplexní a hodlá proklepnout také technologii domácích Wallboxů.

Němci mimo to předpokládají, že se tato oblast centrem vývoje každého elektromobilu, který v rámci koncernu vznikne. Dá se tedy předpokládat, že do zámoří se kvůli tepelným testům vydají i novinky Škody. Prim ale pochopitelně budou hrát hlavně značky Porsche, Audi a VW, jehož elektrické SUV ID.4 se začne v továrně Chattanooga vyrábět od roku 2022. Automobilka přitom do jejího rozšíření investovala 800 milionů dolarů (cca 17 miliard Kč) a najímat bude tisíc nových zaměstnanců.

Tím snahy o snížení koncernové uhlíkové stopy nekončí, neboť v Kalifornii byl rovněž otevřen nový technologický kampus, jehož prioritou se stanou pohonné jednotky. Také v tomto případě prim hraje elektrifikace, přičemž probíhat bude na tomto místě rovněž rozsáhlé testování. Na rozdíl od arizonské stanice však již bude zaměřeno jen na samotné automobily a jejich hnací ústrojí.

Volkswagen vybudoval v arizonské poušti obrovskou dobíjecí stanici. Důvodem není posílení infrastruktury v místech, kde to nikdo nepotřebuje, nýbrž testování elektromobilů, baterií a hlavně dobíjecích procesů. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec