VW potichu couvá se svými elektrickými plány, měl odpískat novou továrnu za 49 miliard, novinky odložit o 4 roky před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Nadšení pro elektrickou revoluci u VW poněkud opadá s tím, jak je stále více patrná neuplatnitelnost těchto aut na některých trzích, jak stále zjevněji negativní vliv má na celkovou pozici koncernu. Nové vedení tak už má škrtat v plánech toho předchozího.

Jak bude vypadat evropský automobilismus za 10 nebo 15 let? To si dnes nikdo kloudný nemůže dovolit věštit, jedno je ale jisté - ať už doputuje do jakéhokoli cíle, jeho cesta nebude připomínat přímku. Bude to složitý postup plný vzestupů a pádů, jehož podobu bude definovat hlavně souboj ekonomické racionality se zelenou ideologií.

Co je nyní na koni, nemá smysl říkat, už několik šéfů automobilek ale poznalo, že řídit firmu v souladu s ideologickými cíli není cestou k dobrým obchodním výsledkům. Poznal to i Herbert Diess, který se v posledních letech snažil udělat z koncernu Volkswagen jakousi druhou Teslu, až zástupcům majitelů došla trpělivost. Před pár týdny tak byl nahrazen Oliverem Blumem, kterého jistě nelze považovat za člověka oddaného ekonomické racionalitě, na jednu kartu ale už jako bývalý šéf Porsche sázet nechtěl. A nechce na ni vsadit ani v případě celé skupiny VW.

Podle informací Auto News tak už začal překopávat Diessovy plány, které měly být novým vedením označeny za „příliš nerealistické”. Vlajkový elektrický projekt Trinity, který měl dát za vznik hned několika novým elektrickým vozům koncernu v čele s vrcholným modelem značky VW už v roce 2026, tak měl být odložen nejdříve na rok 2030. A další s ním související kroky zamířily k ledu či pod drn sním.

Plány Herberta Diesse totiž počítaly také s výstavbou nové továrny přímo ve Wolfsburgu v ceně 2 miliard Eur (cca 49 miliard Kč), který měla znamenat zrychlení a zefektivnění výroby po vzoru Tesly. Vedení ale mělo dojít k závěru, že nová továrna není třeba a v případě potřeby bude možné uzpůsobit pro dokončení projektu Trinity linku v dnešním hlavním závodě ve Wolfsburgu. Že nejde jen o spekulace, potvrzuje i interní zpráva zaslaná zaměstnancům VW, ve které přímo Blume uvádí, že „v současné době využívá příležitosti analyzovat všechny projekty a plánované investice a ověřit jejich životaschopnost“.

Je tedy zjevné, že ač se VW navenek pořád jeví jako firma naprosto oddaná elektromobilitě klidně až do sebezničení, interní procesy zase tak přímočaré nejsou. Pokud si tak obrovské investice vyžadují vozy, které se pak stávají největšími prodejními propadáky, je to něco, nad čím se vedení nutně musí zamýšlet. Nečekejme obrat, na ten je moc brzy, od začátku ale říkáme, že s oněmi nadšenými sázkami na jedinou kartu to nakonec nikdy nebude tak horké, jak se zkraje může zdát. A dění u VW naznačuje, že tomu tak bude i v případě německého koncernu.

Žádné spekulace, plány na vlajkový elektromobil stavěný v nové továrně VW od roku 2026 byly dříve veřejně avizovány v oficiálních prezentačních materiálech. Grafika: Volkswagen



Byly to ale plány bývalého šéfa Diesse, nový generální ředitel VW Blume je měl zrušit či odložit z obav o návratnost obřích investic do nich. Foto: Porsche

Zdroj: Auto News

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.