VW potichu zastavil výrobu svého elektrického propadáku, aspoň nepřímo přiznal, jak moc šlápnul vedle

VW jej zamýšlel vyrábět v až 130 tisících exemplářích za rok, aktuálně má ale problém udat po celém světě aspoň 30 tisíc vozů. Tohle auto je od začátku naprostý nesmysl, Volkswagen to ale po letech zapírání nepřímo přiznal až nyní.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

VW potichu zastavil výrobu svého elektrického propadáku, aspoň nepřímo přiznal, jak moc šlápnul vedle

před 5 hodinami | Petr Miler

VW potichu zastavil výrobu svého elektrického propadáku, aspoň nepřímo přiznal, jak moc šlápnul vedle

/

Foto: Volkswagen

VW jej zamýšlel vyrábět v až 130 tisících exemplářích za rok, aktuálně má ale problém udat po celém světě aspoň 30 tisíc vozů. Tohle auto je od začátku naprostý nesmysl, Volkswagen to ale po letech zapírání nepřímo přiznal až nyní.

Je smutné, že to musíme pořád opakovat, pokud se ale elektrický pohon pro něco opravdu nehodí, pak jsou to kvůli limitům existujících baterek auta:

• velká,
• těžká,
• výkonná
• a též taková, která nesmí být příliš drahá.

Je pak naprosto logické, že typické elektrické auto je velké těžké výkonné SUV, ovšem u toho aspoň nemusí vadit, že je drahé. Ale co takhle elektrická dodávka? Něco takového nedává už žádný smysl.

Můžete ji udělat trochu „fancy”, aby nehrála jen na strunu zdravého rozumu, pořád ale platí, že musí jít o auto, které navzdory své fyzické velikosti a hmotnosti přinejmenším v naloženém stavu za pomoci ne úplně malého výkonu někam dojede a nebude jeho provozovatele stát majlant. Kdo na základě této, zcela elementární logické obchodní úvahy dojde k tomu, že nabídne elektrickou dodávku?

No nikdo normální. VW ale k takovému závěru došel.

V roce 2022 tak odhalil model ID.Buzz, který měl navazovat na původní VW T2, kterému se u nás říká nejčastěji Busík a v Americe Bus, odtud jeho nově stylizované jméno. Auto tedy hrálo i na city, tím chtělo dojít svého ospravedlnění, ve výsledku je to ale pořád dodávka, která musí smysluplně sloužit pro převod nákladu nebo lidí. A to se svou technikou nikdy rozumně nezvládala, navíc stála a stojí nesmysl - i bídácká verze Pure s ničím a pro nikoho stojí 1,15 milionu Kč. Co se asi jen mohlo pokazit?

VW trval na tom, že se nic nepokazí, takže v Hannoveru naplánoval výrobu 130 tisíc elektrických dodávek na každý rok. A od té doby se tvářil, že ID.Buzz vlastně frčí, i když veškeré signály ze skutečného světa hovořily o opaku. Autu jistě nepomohlo, že se mu svého času začalo říkat ID.Buch, podstata problému ale byla jinde - je to drahý a obtížně použitelný vůz s nešikovnou údržbou, který trpí tragickým dojezdem, rychlou ztrátou hodnoty a ve výsledku nevalnými prodeji. Přesto VW dál hrál hru na úspěch, až mu zkrátka došly náboje.

Automobilka to sama o sobě pochopitelně nikomu neřekla, kolegové z Auto News ale propálili, že výroba vozu v Hannoveru byla potichu zastavena. Stalo se tak už v pondělí 20. října a stát má nejméně do konce tohoto pracovního týdne. Až v reakci na přímý dotaz VW přestal zapírat a aspoň nepřímo přiznal neúspěch, když zmiňuje „flexibilní přizpůsobení výrobních procesů změněným tržním podmínkám”. Kde se tyhle fráze učí? A i kdybychom tohle vyjádření vzali, jak je,, tak „změněným”? Nic se nezměnilo, zájem o ID.Buzz nebyl a není, prodeje jsou prostě příliš malé už i na to, aby využily byť jen zlomek dosud realizované výrobní kapacity.

Jak už padlo, hannoverská továrna měla ročně vyrobit až 130 000 kusů tohoto vozu, reálné prodeje jsou ale 100 tisíc (!) aut pod touto metou. A zjevně dál klesají. Automobilka přitom říká, že posílila marketingovou podporu a cenové pobídky, aby zájem o vůz zvýšila, zjevně ale ani to nestačí. Myslíte, že v Německu ještě někdy znovu začnou používat zdravý rozum? Tento výsledek byl přece 100procentně vyzpytatelný a dalo se mu vyhnout jednoduše tím, že žádné takové auto nenabídnete. VW toho očividně nebyl schopen a teď mu nezbývá, než si vypít kalich hořkosti až do dna.


VW potichu zastavil výrobu svého elektrického propadáku, aspoň nepřímo přiznal, jak moc šlápnul vedle - 1 - VW ID.Buzz 2023 nove foto 01VW potichu zastavil výrobu svého elektrického propadáku, aspoň nepřímo přiznal, jak moc šlápnul vedle - 2 - VW ID.Buzz 2023 nove foto 02VW potichu zastavil výrobu svého elektrického propadáku, aspoň nepřímo přiznal, jak moc šlápnul vedle - 3 - VW ID.Buzz 2023 nove foto 03VW potichu zastavil výrobu svého elektrického propadáku, aspoň nepřímo přiznal, jak moc šlápnul vedle - 4 - VW ID.Buzz 2023 nove foto 04VW potichu zastavil výrobu svého elektrického propadáku, aspoň nepřímo přiznal, jak moc šlápnul vedle - 5 - VW ID.Buzz 2023 nove foto 05VW potichu zastavil výrobu svého elektrického propadáku, aspoň nepřímo přiznal, jak moc šlápnul vedle - 6 - VW ID.Buzz 2023 nove foto 06
Výroba ID.Buzzu stojí, neboť VW není schopen ani pro její značně přiškrcený výstup najít dostatek zákazníků. To je ale překvapení. Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto News

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.