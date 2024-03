VW potvrdil konec dalších dvou populárních modelů. Zájem o ně je přitom dál, jsou dopředu vyprodané před 9 hodinami | Petr Miler

Foto: Volkswagen

Červenec 2024 bude mít na svém pomyslném náhrobním kameni zaznamenaný s křížkem po boku řada stále žádaných modelů aut. Volkswageny Transporter T6.1 a up! budou patřit mezi ně, ani ty nevyhoví ve své podstatě absurdním novým regulacím akceptovaným EU.

Poprvé jsme se o tom zmiňovali loni v říjnu, když nás na to upozornil technik Porsche. A nebyli jsme zdaleka jediní, kdo tím byl zaskočen, většině světa došlo až o několik měsíců později, že letošní 7. červenec (kdo proboha vymýšlí tato data?) bude dnem pohřbu spousty často stále populárních, avšak datem původního zrodu starších, převážně spalovacích aut. Nepřekvapivým důvodem budou regulace vynucované Evropskou unií, tak už to chodí, překvapivé ale bylo - a do značné míry stále je - o jaké regulace se jedná.

K tomuto tématu jsme se znovu podrobně vraceli v únoru, takže pro detailní informace vás odkážeme tím směrem, nicméně ve stručnosti: Tentokrát nejde o emise nebo třeba asistenční systémy, jde o kybernetickou bezpečnost. A je to celé tak absurdní, jak to snad jen v Evropské unii může být.

Na jednu si tedy můžeme úlevně říci, že nejde původně o nápad Bruselu, ale nová pravidla OSN. Ta ovšem za svá přijaly vedle EU jen Japonsko a Jižní Korea, což je samo o sobě varovné. Jako člověk živící se celý život v IT ale mohu říci, že bláznivá je samotná podstata těchto regulací. I když jde také o jiné věci, primárně se točí kolem zabezpečení aut, která jsou permanentně připojená k internetu. Vtip je ale v tom, že modely, kterým tato novinka sráží vaz, online obvykle vůbec nejsou, takže o nějaké nebezpečnosti na tomto poli vůbec nemůže být řeč. EU ale vynucuje ono připojení a vynucuje pak i jeho zabezpečení. Kdyby jí šlo skutečně jen o kybernetickou bezpečnost, spokojí se s tím, že auto je „offline” - větší zabezpečení proti online útokům neexistuje. Ale to nestačí.

V případě některých modelů aut se tedy stalo, že jejich úprava tím směrem, aby byla v souladu s novými pravidly, by byla tak drahá, že ani jejich relativní popularita nestačí k tomu, aby do ní automobilky investovaly. Proto skončilo třeba zkraje nepřímo zmíněné Porsche Macan se spalovacím pohonem - není tomu tak z ryzí vůle Porsche, mimo EU (dokonce i ve Velké Británii) se bude prodávat dál. U spousty jiných aut si výrobci kolikrát hodili korunou a něco vylepšili, něco odpravili - třeba Fiat inovoval levnou Pandu, odpravil ale spalovací 500, i když jde v obou případech o největší bestsellery značky právě v EU.

Budeme se tak ještě chvíli dozvídat o autech, která nepřežijí. Automobilky totiž nezřídka váhají do poslední chvíle, jakou variantu zvolit. A nejnověji tu máme potvrzení konce dvou populárních modelů VW.

První z nich, malý a levný up!, už to měl podle dřívějších informací spočítané dávno, až nyní to ale VW defintivně potvrdil jako nevratné, jak informuje Berliner Morgenpost. Podle mluvčí automobilky „bude dodávka posledních vozidel pokračovat až do poloviny roku. Pak skončí.” Druhou a možná ještě bolavější ztrátou je dodávka Transporter T6.1 ve všech jejích verzích. „T6.1 už nejde objednat,” říká mluvčí i v tomto případě. Výroba stále probíhá, ale všechny vozy už mají předem své kupce. „Máme úplně vyprodáno,” dodává zástupce firmy pro tisk.

Kdyby o tyto modely pozbyly na popularitě, VW je bude z posledních sil vyrábět na sklad a za cenu velkých slev posílat do oběhu. Nic takového se neděje, celá produkce je i víc jak půl roku dopředu rozprodána, konec těchto vozů tak lze s klidný svědomím označit za násilný. Výše uvedené důvody potvrzuje sám šéf VW: „Museli bychom do nich integrovat zcela novou elektronickou architekturu. To by bylo prostě příliš drahé,” říká k věci Thomas Schäfer. Proto padlo rozhodnutí ukončit výrobu modelu up! bez nástupce. „Bohužel,” dodává Schäfer s tím, že tento model je stále žádaný.

Úřední pikantérie na závěr - VW T6.1 se bude ještě chvíli vyrábět v obytném provedení, protože ta samá pravidla platí pro karavany až od 1. září 2024. Znovu: Kdo to vymýšlí, jaký má tohle smysl? 55 dnů po 7.7., hraje si tu snad někdo s čísly? Dělá si z nás blázny, ukazuje, že si může vymyslet cokoli a my to prostě uděláme? Těžko v tom spatřovat jinou „logiku”.

Z informací Morgenpostu můžeme zrekapitulovat, že konec v červenci 2024 stihne z německých aut také Porsche Boxster a Cayman, Audi TT a R8 nebo Smart Fortwo. Skončí také Renault Zoe, padne zmíněný Fiat... Budou to nejspíš desítky modelů a proč? K čemu potřebujete v autě připojení k internetu, které pak budete komplikovaně zabezpečovat? Vedle těchto hloupostí se i kdysi zesměšňovaná pravidla definující třeba dovolené zahnutí banánů prodávaných v EU zdají být bagatelní úřední hříčkou.

VW T6.1? Schluss! Foto: Volkswagen



VW up!? Auch Schluss. Co na tom, že obě auta by se prodávala dál, spolu s mnoha dalšími nevyhoví naprosto nesmyslné regulaci OSN akceptované téměř jen EU. Foto: Volkswagen

Zdroj: Berliner Morgenpost

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.