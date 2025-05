VW poznává „kouzlo” prodeje elektromobilů. Čím víc jich prodá, tím víc prodělá, sám to přiznává včera | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Opusťme na chvíli obvyklé diskuze o problematičnosti elektrických aut z pohledu uživatele, osinou v zadnici se totiž stávají i pro toho, kdo je vyrábí. Vydělávat na nich za současné situace je pro většinu tradičních automobilek nereálné. A Volkswagen rozhodně není výjimkou.

Snad už nemusíme připomínat, že iluze vnucení elektrických aut všem zákazníkům bez rozdílu během pár let je mimořádně tupá. Vzhledem k tomu, že to byly po léta hlavně automobilky, kdo viděl brzkou budoucnost jen v elektromobilech, mohl leckdo dojít k logickém závěru, že když taková auta nejsou výhodná pro kupující, jsou výhodná aspoň pro prodávající. Takže zákazník možná nebude tančit blahem, ale o to víc a na prodeji těchto vozů vydělají automobilky.

Je to myšlenka skutečně logická, ovšem nesprávná. A ve výsledku ukazuje, že ona iluze vnucení je ještě tupější, než by člověka na první pohled napadlo - automobilky si protežováním těchto aut nejenže znepřátelují vlastní klienty, ale dokonce si současně podřezávají větev, na které sami sedí. Něco takového dokáže jen ideologický dogmatismus, pouze pod jeho tíhou musí jít zdravý rozum stranou.

Možná teď máte pocit, že přeháníme, ale kdo na elektromobilech vydělává? Prakticky nikdo, z tradičních automobilek podle všeho vůbec nikdo. Tesla se zdá být v plusu, je ale otázkou, do jaké míry tomu lze věřit, jak by její situace vypadala bez prodeje drahých dodatečných služeb, bez kšeftování s „emisními povolenkami” apod. Jinak automobilky včetně třeba Škody přiznávají, že jsou s těmito vozy v minusu. A Ford, který o nich jako jediný transparentně účtuje samostatně, pravidelně reportuje obrovské ztráty.

Dokud automobilky těchto vozů prodávaly hrstku, bylo to jedno, jakmile se jich ale prodá víc, ztráty spojené obchodováním s nimi se začnou viditelně zakusovat do výsledků celých firem. To je i případ Volkswagenu, který nedávno vyrobil miliontý elektromobil ve své továrně v Cvikově. A možná kupodivu, ale po přehození výhybky možná ne až tak, okolo toho žádné velké oslavy nebyly, přišel jen vlažný potlesk.

Důvod? Samotné prodeje problém nejsou, těch teď VW zaznamenává dost, to finance firmy začínají být problémem. Vyšší prodeje elektroaut totiž přidělávají vrásky na čele nejvyššímu vedení, které bylo nuceno za první letošní kvartál ohlásit hluboký propad zisku (-40,6 %) navzdory růstu tržeb (+1,4 %). A finanční šéf Arno Antlitz nemá problém přiznat, že jsou to právě hlavně vyšší prodeje elektroaut, které zisk poslaly tak výrazně dolů, jak informuje Autocar.

VW oficiálně hovoří diplomaticky o „menších maržích” spojených s tímto typem aut, tohle ale musí být záporné marže - ostatně i záporné číslo je menší. Jinak si lze těžko vysvětlit, jak by asi pětina aut, které elektromobily v dnešním odbytovém mixu VW představují, dominantně způsobila pád zisků skoro o polovinu a ziskové marže na pouhá 4 %? Tuhle nepřímou úměru mezi prodeji elektrických modelů a ziskem mohou za popsaného stavu způsobit jen ztráty spojené přinejmenším s většinou nabízených bateriových vozů.

VW tak vlastně neví, co má chtít - elektromobily chtěl co nejdřív prodávat výlučně, ale kdyby se umu to dnes skutečně povedlo, okamžitě se propadne do ztráty. A to si dnes nemůže dovolit, neboť bude muset čelit problémům spojeným jak se ztrátami pozic v Číně, tak novým americkým clům. Zřejmě i proto už spalovací motory zakazovat nechce, právě naopak.

Ani na elektrickém modelu ID.7 VW nejspíš nevydělá vindru, i když jde o poměrně drahé a vedle spalovacího Passatu značně nekonkurenceschopné auto. Pouhý pětinový podíl elektromobilů na celkových prodejích automobilky snížil její zisk skoro o polovinu. Foto: Volkswagen

Zdroje: Volkswagen, Autocar

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.