VW představil další nové SUV, nápaditou má snad jen příď, praktičností si hraje na Škodu před 4 hodinami | Petr Prokopec

Němci říkají, že doba SUV se chýlí ke konci, a tak je naprosto logické, že přichází s dalšími a dalšími modely. To nejnovější navíc vypadá až na výjimky jako stá variace na dvousetkrát viděné.

Volkswagen již nějakou dobu naznačuje, že éra favorizace SUV se chýlí ke konci. Dle Němců se o to měla postarat mimo jiné elektrifikace, která by vyústila v příchod nových karosářských variant. Ovšem nic z toho se neděje, právě naopak i nové modely osazené alternativním pohonem na sebe nejčastěji berou podobu SUV. Jednak kvůli jejich oblibě u zákazníků, jednak proto, že právě jejich vyšší stavba karoserie umožňuje ideální zástavbu baterií do podlahy, aniž by následně výsledný produkt vypadal jako dort pejska a kočičky.

Nyní tu nicméně nemáme další nový elektromobil Volkswagenu, nýbrž pouze další nové SUV. A to přesto, že ještě na počátku letošního roku Němci prohlašovali, že se stávajícím stavem jsou spokojeni a další rozšiřování nabídky nechystají. Představit si tak můžeme novinku zvanou Taos, která se v portfoliu značky zařadí pod Tiguan. To je poněkud překvapivé, neboť na dané pozici se již od roku 2017 nachází T-Cross. Tento model si nicméně mohou pořídit pouze evropští a čínští zákazníci, nikoliv ti američtí.

Toto opomenutí nahrazuje právě Taos, který by ve výsledku mohl zvýšit prodeje značky ve Spojených státech. Zmíněný Tiguan totiž startuje na 24 945 USD (cca 582 tisíc Kč), což je pro většinu Američanů poměrně vysoká částka. Novinka by díky tomu mohla dostat blíže k 20 tisícům dolarů (466 tisíc Kč), načež by rázem byla levnější než konkurenční Kia Seltos. Vůči ní je přitom 4 465 mm dlouhý, 1 842 mm široký a 1 636 mm vysoký Taos delší. Zároveň do vínku dostal i rozvor 2 690 mm.

Soupeře, mezi něž kromě Kie patří i Chevrolet Trailblazer, přitom Volkswagen poráží hlavně praktičností, což je něco, co mezi koncernovými auty dělá obvykle Škoda. Jednak je tu velikost zavazadlového prostoru až 795 litrů při vztyčených zadních sedadlech (po strop) a 1 877 litrů po jejich sklopení. Tím se de facto dostává spíše na úroveň zmíněného Tiguanu, jemuž do jisté míry dokáže konkurovat i 963 mm prostoru na zadních sedadlech. Nelze se tedy divit, že Němci novinku titulují jako malé-velké SUV, mimo to zdůrazňují i jeho větší hodnotu, která se ale nemá odrazit na ceně. To je znovu marketing Škody.

Kde nicméně již Taos na soupeře ztrácí, to je motorový prostor. Prozatím jedinou volbou je totiž 1,5litrový přeplňovaný čtyřválec, jehož 160 koní dostal u předokolky na starosti osmistupňový automat, zatímco u čtyřkolky sedmistupňové DSG. Kia totiž nabízí jedna-šestku T-GDI, která byla naladěna na 177 koní. Kromě toho je pak k mání i s dvoulitrovou jednotkou, která je sice slabší, ovšem zároveň disponuje atmosférickým plněním. K mání je pak s novou převodovkou IVT (modifikované CVT).

Ve výsledku tedy bude zajímavé sledovat, které značce dávají američtí zákazníci přednost. Němci se je přitom snaží okouzlit i designem, který je na poměry VW relativně agresivní, i když s ohledem na rozsáhlou nabídku SUV ve Státech zároveň nepříliš vyčnívající. Zejména u přídě máme pocit, jako kdyby někdo narouboval čelní masku Volkswagenu spíše na korejskou novinku. Záď pak pro změnu postrádá jakýkoliv originální nápad.

Lze přitom už jen dodat, že Taos zamíří na trh v létě příštího roku ve třech úrovních výbavy, přičemž u těch vyšších se dají očekávat multimédia s osmi reproduktory či bezdrátové dobíjení mobilních telefonů. Mimo si ovšem zákazníci budou moci připlatit třeba za kožené čalounění, duální automatickou klimatizaci či vyhřívaná a klimatizovaná přední sedadla. Základ tedy nebude extra napěchovaný, což vysvětluje předpokládanou nízkou cenu.

Zmínit pak ještě musíme tu skutečnost, že VW představil Taos v dvojitém debutu, a to ve verzích pro severoamerický a jihoamerický trh. Druhá zmíněná se zvenčí odlišuje víceméně jen barvou světel, uvnitř však disponuje odlišným multimediálním systémem. A co více, pohánět by jí měla pouze přeplňovaná jedna-čtyřka se 150 koňmi. Cena by tak mohla být ještě nižší, jakkoliv má zároveň dojít k jejímu zvýšení, a to po příchodu turbodvoulitru.

Nové SUV Taos míří na severoamerický trh jako náhrada za evropský T-Cross. Foto: Volkswagen



Novinka zároveň debutovala také v Jižní Americe, kde se liší jak multimédii, tak hlavně pohonnou jednotkou. Foto: Volkswagen

